Elöntötte a medréből kilépő Temze több híresség otthonát: George Clooney birtoka is az árvíz áldozata

Az áradó Temze a házakat veszélyezteti. George Clooneynak a kertje áll víz alatt, Debbie McGee luxusháza pedig ismét megközelíthetetlen.

Elárasztotta a víz több híresség otthonát, a rengeteg csapadék miatt a Temze kilépett a medréből. Vízben áll George Clooney , Russell Brand és Debbie McGee luxusháza is. 

George Clooney luxusházát elárasztotta a medréből kilépő Temze
George Clooney rezidenciáját nem kímélte a víz

George Clooney és Amal Clooney luxusingatlanja Sonningban a Temze partján vízben áll. A kiáradt folyó a birtokon fekvő teniszpályát és a kertet elöntötte − írja a Daily Mail. A pár 2014-ben 12 millió fontért vette a rezidenciát, felújították, majd 2016-ban költöztek be az azóta Castle Clooneynak hívott házba. 

Clooneyéknak több otthonuk is van szerte a világban, mint például a provence-i Brignoles-ben álló kastélyuk vagy a Comói-tó partján fekvő villájuk.

 

Debbie McGee folyamatosan harcol az árvízzel

Debbie McGee még rosszabbul járt. Utóbbinak az ingatlanját gyakorlatilag víz veszi körül. 2024-ben kénytelen volt elmenekülni otthonából, miután a közeli Temze áradása több ezer font értékű kárt okozott a házában. Az otthonát az elmúlt években többször is elöntötte a víz, ezért szivattyúrendszert kellett telepíttetnie a további károk elkerülése érdekében.  A 2024-es özönvíznél azonban ez sem működött.  „Januárban épp akkor öntötte el a víz a házát, éppen amikor épp befejezte az előző áradás utáni rendrakást és a rendbetételt” − nyilatozta akkor egy barátja.  

