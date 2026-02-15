Elöntötte a medréből kilépő Temze több híresség otthonát: George Clooney birtoka is az árvíz áldozata

Elárasztotta a víz több híresség otthonát, a rengeteg csapadék miatt a Temze kilépett a medréből. Vízben áll George Clooney , Russell Brand és Debbie McGee luxusháza is.

George Clooney luxusházát elárasztotta a medréből kilépő Temze

Forrás: FilmMagic

George Clooney rezidenciáját nem kímélte a víz

George Clooney és Amal Clooney luxusingatlanja Sonningban a Temze partján vízben áll. A kiáradt folyó a birtokon fekvő teniszpályát és a kertet elöntötte − írja a Daily Mail. A pár 2014-ben 12 millió fontért vette a rezidenciát, felújították, majd 2016-ban költöztek be az azóta Castle Clooneynak hívott házba.

Clooneyéknak több otthonuk is van szerte a világban, mint például a provence-i Brignoles-ben álló kastélyuk vagy a Comói-tó partján fekvő villájuk.

George Clooney Temze parti otthona most vízben áll.

Forrás: Getty Images

Debbie McGee folyamatosan harcol az árvízzel

Debbie McGee még rosszabbul járt. Utóbbinak az ingatlanját gyakorlatilag víz veszi körül. 2024-ben kénytelen volt elmenekülni otthonából, miután a közeli Temze áradása több ezer font értékű kárt okozott a házában. Az otthonát az elmúlt években többször is elöntötte a víz, ezért szivattyúrendszert kellett telepíttetnie a további károk elkerülése érdekében. A 2024-es özönvíznél azonban ez sem működött. „Januárban épp akkor öntötte el a víz a házát, éppen amikor épp befejezte az előző áradás utáni rendrakást és a rendbetételt” − nyilatozta akkor egy barátja.

Debbie McGee 2024-ben kénytelen volt elmenekülni otthonából.

Forrás: Getty Images

