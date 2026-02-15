Amikor a pénz már nem elég: megdöbbentő dolgok, amiket csak a szupergazdagok tehetnek meg

Van egy pont, ahol a luxusautók, villák és privát jetek már nem jelentenek izgalmat. A világ leggazdagabbjai ilyenkor tovább lépnek – oda, ahová mások nem tudnak, vagy nem mernek. A pénz náluk nem kényelmet vásárol, hanem extrém élményeket, státuszt és veszélyt. Mutatjuk, melyek azok a dolgok, amiket tényleg csak a szupergazdagok engedhetnek meg maguknak!

A szupergazdagok új játszótere: űrutazás, privát szigetek és extrém expedíciók

Forrás: Moment RF

A leggazdagabbak olyan dolgokat tehetnek meg pár száz millióért, amiről az átlagember csak álmodik.

Lemerülhetnek a Titanic roncsaihoz

Űrutazáson vehetnek részt

Átélhetik a súlytalanság élményét a Nemzetközi Űrállomáson

Saját tengeralattjárót vásárolhatnak

Privát szigeteken nyaralhatnak

Extrém expedíciókon vehetnek részt, például az Északi sarkra vagy az Antarktiszra

Ezek a szupergazdagok legbizarrabb és legdrágább hobbijai

250 ezer dollár egy jegy a tenger fenekére

A Titanic roncsaihoz vezető tengeralattjárós merülés nem olcsó kirándulás, sőt, a valóságban sokak számára elérhetetlen álom marad. Az OceanGate Expeditions által szervezett expedíciók ára körülbelül 250 000 amerikai dollár volt személyenként, ami nagyjából 88 millió forintnak felel meg, és ezért az összegért cserébe egy egész héten át tartó utazást, egy merülést a Titanic roncsaihoz, privát szállást, étkezést, felszerelést és felkészítést kínáltak az utasoknak.

2023 június 18‑án a Titan nevű privát tengeralattjáró a Titanic roncsaihoz tartó merülés közben implodált, azaz a nyomás alatt hirtelen összeomlott a szerkezete, miközben lefelé ereszkedett az Atlanti‑óceánban, Kanada partjaitól keletre. A fedélzeten utazó öt utas életét vesztette: köztük az OceanGate társalapító‑vezérigazgatója, Stockton Rush is.

Űrutazás: pár perc a világűrben, százmilliókért

Akik nem lefelé indulnak, felfelé mennek: az űrturizmus a szupergazdagok új státuszszimbóluma. Egy suborbitális repülés, mint amilyet a Virgin Galactic kínál, körülbelül 160 millió forintba kerül, a Blue Origin pedig hasonló összegért kínál néhány perc súlytalanságot.



Az igazi extrém luxus azonban az orbitális utak világa: a SpaceX és az Axiom Space 50–55 millió dollárért repíti az utasokat a Nemzetközi Űrállomásra, ahol akár több napig élvezhetik a súlytalanságot és a Föld látványát. Mindez persze nem csak pénzkérdés: a fizikai felkészülés, szigorú orvosi vizsgálatok és a speciális tréningek is hozzátartoznak az élményhez.

Saját tengeralattjáró az extrém beállítottságúaknak

A felszín alatt ugyanolyan extrémség zajlik, mint a világűrben: a szupergazdagok egy része már nem elégszik meg a bérelt kalanddal, hanem saját tengeralattjárót vásárol a mélytengeri felfedezéshez. Ezek a magán‑búvárhajók nem olcsók: egy alap tengeralattjáró ára már 1–2 millió dollárnál kezdődik (ez több százmillió forint), míg a nagyobb modellek pedig akár több tízmillió dollárba is kerülhetnek.

Privát szigetek és extrém expedíciók

Nemcsak az űr és a tenger mélye a leggazdagabbak játszótere, mostanra ugyanis a földi luxus is olyan extrém szintre jutott, hogy már privát szigetek és ritka expedíciók tarkítják a ki mit engedhet meg magának listát.