Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
luxus

Amikor a pénz már nem elég: megdöbbentő dolgok, amiket csak a szupergazdagok tehetnek meg

luxus szupergazdagok gazdagság szupergazdag
Rideg Léna
2026.02.15.
A legtehetősebbek világában a privát jetek, luxusvillák és sportautók már nem jelentenek igazi izgalmat. A szupergazdagok extrém élményekre és életveszélyes kalandokra költik vagyonukat.

Van egy pont, ahol a luxusautók, villák és privát jetek már nem jelentenek izgalmat. A világ leggazdagabbjai ilyenkor tovább lépnek – oda, ahová mások nem tudnak, vagy nem mernek. A pénz náluk nem kényelmet vásárol, hanem extrém élményeket, státuszt és veszélyt. Mutatjuk, melyek azok a dolgok, amiket tényleg csak a szupergazdagok engedhetnek meg maguknak!

A szupergazdagok új játszótere: űrutazás, privát szigetek és extrém expedíciók
A szupergazdagok új játszótere: űrutazás, privát szigetek és extrém expedíciók 
Forrás: Moment RF
  • A leggazdagabbak olyan dolgokat tehetnek meg pár száz millióért, amiről az átlagember csak álmodik.
  • Lemerülhetnek a Titanic roncsaihoz
  • Űrutazáson vehetnek részt
  • Átélhetik a súlytalanság élményét a Nemzetközi Űrállomáson
  • Saját tengeralattjárót vásárolhatnak
  • Privát szigeteken nyaralhatnak
  • Extrém expedíciókon vehetnek részt, például az Északi sarkra vagy az Antarktiszra

Ezek a szupergazdagok legbizarrabb és legdrágább hobbijai

  • 250 ezer dollár egy jegy a tenger fenekére
    A Titanic roncsaihoz vezető tengeralattjárós merülés nem olcsó kirándulás, sőt, a valóságban sokak számára elérhetetlen álom marad. Az OceanGate Expeditions által szervezett expedíciók ára körülbelül 250 000 amerikai dollár volt személyenként, ami nagyjából 88 millió forintnak felel meg, és ezért az összegért cserébe egy egész héten át tartó utazást, egy merülést a Titanic roncsaihoz, privát szállást, étkezést, felszerelést és felkészítést kínáltak az utasoknak.
    2023 június 18‑án a Titan nevű privát tengeralattjáró a Titanic roncsaihoz tartó merülés közben implodált, azaz a nyomás alatt hirtelen összeomlott a szerkezete, miközben lefelé ereszkedett az Atlanti‑óceánban, Kanada partjaitól keletre. A fedélzeten utazó öt utas életét vesztette: köztük az OceanGate társalapító‑vezérigazgatója, Stockton Rush is. 
  • Űrutazás: pár perc a világűrben, százmilliókért
    Akik nem lefelé indulnak, felfelé mennek: az űrturizmus a szupergazdagok új státuszszimbóluma. Egy suborbitális repülés, mint amilyet a Virgin Galactic kínál, körülbelül 160 millió forintba kerül, a Blue Origin pedig hasonló összegért kínál néhány perc súlytalanságot. 

    Az igazi extrém luxus azonban az orbitális utak világa: a SpaceX és az Axiom Space 50–55 millió dollárért repíti az utasokat a Nemzetközi Űrállomásra, ahol akár több napig élvezhetik a súlytalanságot és a Föld látványát. Mindez persze nem csak pénzkérdés: a fizikai felkészülés, szigorú orvosi vizsgálatok és a speciális tréningek is hozzátartoznak az élményhez.
  • Saját tengeralattjáró az extrém beállítottságúaknak

A felszín alatt ugyanolyan extrémség zajlik, mint a világűrben: a szupergazdagok egy része már nem elégszik meg a bérelt kalanddal, hanem saját tengeralattjárót vásárol a mélytengeri felfedezéshez. Ezek a magán‑búvárhajók nem olcsók: egy alap tengeralattjáró ára már 1–2 millió dollárnál kezdődik (ez több százmillió forint), míg a nagyobb modellek pedig akár több tízmillió dollárba is kerülhetnek. 

  • Privát szigetek és extrém expedíciók

Nemcsak az űr és a tenger mélye a leggazdagabbak játszótere, mostanra ugyanis a földi luxus is olyan extrém szintre jutott, hogy már privát szigetek és ritka expedíciók tarkítják a ki mit engedhet meg magának listát.

A szupergazdagok a saját sziget tulajdonlásától sem riadnak vissza; ezekért a paradicsomi birtokokért gyakran több millió dollárt, azaz akár több milliárd forintot is kifizetnek, hogy teljesen privát környezetben pihenhessenek barátaikkal és családjukkal.

És ha valaki még extrémebbre vágyik, a világ legelhagyatottabb pontjain szervezett expedíciók ára is döbbenetes: egy luxus‑jégtörős utazás az Északi‑sarkhoz akár 40–80 ezer dollár (12–26 millió Ft) felett is lehet, míg egy antarktiszi kiruccanás akár 25–66 ezer dollár (8–22 millió Ft) körülről indul attól függően, milyen kabint és szolgáltatásokat választasz.

Ezek is érdekelhetnek:

Lady Whistledown jelentése: tiltott románc, sötét titkok, de mit tartogat még a Bridgerton 4. évada? − Kritika

Ha azt hitted, Lady Whistledown már mindent elmondott, várj csak Benedict Bridgerton történetére. Íme A Bridgerton család első felének kritikája. Vigyázat, az írás spoilert tartalmaz!

Ha ezen a két helyen van anyajegyed, gazdagságra vagy ítélve

Anyagi jólét, érzelmi bőség és hosszútávú pénzügyi sikerek várnak rád? Csupán elég rápillantanod az anyajegyeidre, és megtudod!

Az 1 órás szabály, amire nők milliói mondanak majd igent – A szupergazdagok már rákaptak, és bevált

Jeff Bezos szerint az 1 órás szabály, vagyis a lassú, telefonmentes reggel valódi titkos fegyver a jobb döntésekhez és a kiegyensúlyozottabb mindennapokhoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu