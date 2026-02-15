Amikor a pénz már nem elég: megdöbbentő dolgok, amiket csak a szupergazdagok tehetnek meg

Van egy pont, ahol a luxusautók, villák és privát jetek már nem jelentenek izgalmat. A világ leggazdagabbjai ilyenkor tovább lépnek – oda, ahová mások nem tudnak, vagy nem mernek. A pénz náluk nem kényelmet vásárol, hanem extrém élményeket, státuszt és veszélyt. Mutatjuk, melyek azok a dolgok, amiket tényleg csak a szupergazdagok engedhetnek meg maguknak!
- A leggazdagabbak olyan dolgokat tehetnek meg pár száz millióért, amiről az átlagember csak álmodik.
- Lemerülhetnek a Titanic roncsaihoz
- Űrutazáson vehetnek részt
- Átélhetik a súlytalanság élményét a Nemzetközi Űrállomáson
- Saját tengeralattjárót vásárolhatnak
- Privát szigeteken nyaralhatnak
- Extrém expedíciókon vehetnek részt, például az Északi sarkra vagy az Antarktiszra
Ezek a szupergazdagok legbizarrabb és legdrágább hobbijai
- 250 ezer dollár egy jegy a tenger fenekére
A Titanic roncsaihoz vezető tengeralattjárós merülés nem olcsó kirándulás, sőt, a valóságban sokak számára elérhetetlen álom marad. Az OceanGate Expeditions által szervezett expedíciók ára körülbelül 250 000 amerikai dollár volt személyenként, ami nagyjából 88 millió forintnak felel meg, és ezért az összegért cserébe egy egész héten át tartó utazást, egy merülést a Titanic roncsaihoz, privát szállást, étkezést, felszerelést és felkészítést kínáltak az utasoknak.
2023 június 18‑án a Titan nevű privát tengeralattjáró a Titanic roncsaihoz tartó merülés közben implodált, azaz a nyomás alatt hirtelen összeomlott a szerkezete, miközben lefelé ereszkedett az Atlanti‑óceánban, Kanada partjaitól keletre. A fedélzeten utazó öt utas életét vesztette: köztük az OceanGate társalapító‑vezérigazgatója, Stockton Rush is.
- Űrutazás: pár perc a világűrben, százmilliókért
Akik nem lefelé indulnak, felfelé mennek: az űrturizmus a szupergazdagok új státuszszimbóluma. Egy suborbitális repülés, mint amilyet a Virgin Galactic kínál, körülbelül 160 millió forintba kerül, a Blue Origin pedig hasonló összegért kínál néhány perc súlytalanságot.
Az igazi extrém luxus azonban az orbitális utak világa: a SpaceX és az Axiom Space 50–55 millió dollárért repíti az utasokat a Nemzetközi Űrállomásra, ahol akár több napig élvezhetik a súlytalanságot és a Föld látványát. Mindez persze nem csak pénzkérdés: a fizikai felkészülés, szigorú orvosi vizsgálatok és a speciális tréningek is hozzátartoznak az élményhez.
- Saját tengeralattjáró az extrém beállítottságúaknak
A felszín alatt ugyanolyan extrémség zajlik, mint a világűrben: a szupergazdagok egy része már nem elégszik meg a bérelt kalanddal, hanem saját tengeralattjárót vásárol a mélytengeri felfedezéshez. Ezek a magán‑búvárhajók nem olcsók: egy alap tengeralattjáró ára már 1–2 millió dollárnál kezdődik (ez több százmillió forint), míg a nagyobb modellek pedig akár több tízmillió dollárba is kerülhetnek.
- Privát szigetek és extrém expedíciók
Nemcsak az űr és a tenger mélye a leggazdagabbak játszótere, mostanra ugyanis a földi luxus is olyan extrém szintre jutott, hogy már privát szigetek és ritka expedíciók tarkítják a ki mit engedhet meg magának listát.
A szupergazdagok a saját sziget tulajdonlásától sem riadnak vissza; ezekért a paradicsomi birtokokért gyakran több millió dollárt, azaz akár több milliárd forintot is kifizetnek, hogy teljesen privát környezetben pihenhessenek barátaikkal és családjukkal.
És ha valaki még extrémebbre vágyik, a világ legelhagyatottabb pontjain szervezett expedíciók ára is döbbenetes: egy luxus‑jégtörős utazás az Északi‑sarkhoz akár 40–80 ezer dollár (12–26 millió Ft) felett is lehet, míg egy antarktiszi kiruccanás akár 25–66 ezer dollár (8–22 millió Ft) körülről indul attól függően, milyen kabint és szolgáltatásokat választasz.
