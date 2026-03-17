Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
egyetemi oktatás felvételi rendszer diploma
Life.hu
2026.03.17.
Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó. Erről beszélt Hankó Balázs a felsőoktatási felvételiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb öt százalékába tartozik. Közölte, az idei eljárásban rekord számú jelentkező felvételizett: összesen 140 427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma. Mutatjuk, milyen adatokat osztott meg a politikus az idei felsőoktatási felvételiről.

Megjöttek az adatok: rekord számúan jelentkeztek a felsőoktatási felvételire
Forrás: Digital Vision

A miniszter rámutatott arra, hogy 2022-höz képest csaknem 30 ezerrel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár, tanító képzési területekre. A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti - emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: két és félszeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya.

Nem csak a fiataloknak vonzó az egyetemi oktatás

A politikus beszámolt arról is, hogy emelkedett a munka mellett felvételiző, idősebb jelentkezők aránya. Mint fogalmazott, a felsőoktatás "az örök ifjúság elixírje", mert már minden negyedik jelentkező harminc év feletti.

„Az idei legidősebb felvételiző 84 éves"

 - jegyezte meg.

Hankó Balázs közlése szerint 82 százalékkal nőtt a szakképzésből jelentkezők száma is. A miniszter elmondta, hogy „az állami ösztöndíjas kapacitások" arányban állnak a jelentkezők számával, 92 600 ösztöndíjas helyet hirdetnek meg. Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek közé a gazdaságtudományi, műszaki és pedagógus szakterület került, a legkedveltebb intézmény pedig ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. Megjegyezte: a képzési kínálatban megjelennek az egyetemek saját, intézményi hatáskörben indított képzései is, ilyen például a mesterséges intelligencia informatikus szak.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a felvételi eljárás újdonságaként említette, hogy az e-felvételi rendszer már a jelentkezés pillanatában megmutatja a korábban érettségizett vagy nyelvvizsgát szerzett jelentkezőknek, hogy a meglévő eredményeik, bizonyítványuk alapján hány pontra tehetnek szert. Hozzátette:

„A jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételibe, eddig az időpontig egy alkalommal módosíthatják is a megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 21-en állapítják meg" - húzta alá Vanó Renáta.

Az egyetemi képzésekkel foglalkozó további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Legalább ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken

Nagy bejelentést tett Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter: minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken.

Továbbtanulás: Hat tipp szülőknek az egyetemválasztáshoz

Ne dönts helyette, de segíts neki benne!

Nem sikerült az egyetemi, főiskolai felvételi? – Ne add fel!

4 tipp, hogy jövőre sikerüljön.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
