Legalább ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken

2026.02.26.
Nagy bejelentést tett Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter: minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken.

Az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél. Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – mondta Hankó Balázs .

Ebben a félévben minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíjemelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot – közölte Hankó Balázs. Sőt, vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak. Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez egy 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot – tette hozzá a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

 

 

 

