Mel Gibson újra szerelmes: egy 26 évvel fiatalabb szépség rabolta el a szívét – Fotó

Bulvárbombát robbantott Mel Gibson. A világsztárról nemrég kiderült, hogy újra szerelmes, a barátnője pedig nem más, mint az olasz színésznő, Antonella Salvucci. A 70 éves színész-rendező pár hónappal a szakítása után ismerte meg a 26 évvel fiatalabb kolléganőjét, nem sokkal később pedig már kézenfogva fotózták le őket Róma utcáin. Mutatjuk a részleteket!

Mel Gibson és egykori párja, Rosalind Ross 9 évig alkottak egy párt, azonban 2025 végén közös megegyezéssel szakítottak.

Mel Gibson szakítása A rettenthetetlen sztárja 9 évig alkotott egy párt Rosalind Ross-szal.

Mel Gibson és a 34 évvel fiatalabb barátnője azonban 2025 év végén szakítottak.

A viszonyuk továbbra is baráti maradt és azóta is közösen nevelik a 9 éves kisfiukat, Larsot.

A szakítás óta nem lehetett sokat tudni a színész magánéletéről, azonban váratlanul Rómában bukkant fel május elején, ahol egy romantikus hétvégét töltött együtt az új barátnőjével.

Mel Gibson új barátnője egy igazi szőke szépség

A Page Six beszámolója szerint a 44 éves Antonella Salvucci modellként kezdte a karrierjét, majd nem sokkal később televíziós műsorvezető lett, mostanában pedig színésznőként tevékenykedik. Bár eddig csak európai mozikban szerepelt, az új párja kapcsolatai révén előfordulhat, hogy hamarosan Hollywoodban is megmutathatja tehetségét. A lap tájékoztatása szerint még nagyon friss a két sztár kapcsolata, azonban a hétvégén nagyon boldognak tűntek, miközben végignézték az olasz főváros nevezetességeit.

Mel Gibson can’t keep his hands off younger actress during steamy Rome date night https://t.co/m79HJG4eiX pic.twitter.com/p8OEtrAv8Q — New York Post (@nypost) May 12, 2026

