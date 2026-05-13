Mel Gibson újra szerelmes: egy 26 évvel fiatalabb szépség rabolta el a szívét – Fotó

Bulvárbombát robbantott Mel Gibson. A világsztárról nemrég kiderült, hogy újra szerelmes, a barátnője pedig nem más, mint az olasz színésznő, Antonella Salvucci. A 70 éves színész-rendező pár hónappal a szakítása után ismerte meg a 26 évvel fiatalabb kolléganőjét, nem sokkal később pedig már kézenfogva fotózták le őket Róma utcáin. Mutatjuk a részleteket!
Mel Gibson szakítása
- A rettenthetetlen sztárja 9 évig alkotott egy párt Rosalind Ross-szal.
- Mel Gibson és a 34 évvel fiatalabb barátnője azonban 2025 év végén szakítottak.
- A viszonyuk továbbra is baráti maradt és azóta is közösen nevelik a 9 éves kisfiukat, Larsot.
- A szakítás óta nem lehetett sokat tudni a színész magánéletéről, azonban váratlanul Rómában bukkant fel május elején, ahol egy romantikus hétvégét töltött együtt az új barátnőjével.
Mel Gibson új barátnője egy igazi szőke szépség
A Page Six beszámolója szerint a 44 éves Antonella Salvucci modellként kezdte a karrierjét, majd nem sokkal később televíziós műsorvezető lett, mostanában pedig színésznőként tevékenykedik. Bár eddig csak európai mozikban szerepelt, az új párja kapcsolatai révén előfordulhat, hogy hamarosan Hollywoodban is megmutathatja tehetségét. A lap tájékoztatása szerint még nagyon friss a két sztár kapcsolata, azonban a hétvégén nagyon boldognak tűntek, miközben végignézték az olasz főváros nevezetességeit.
Ha kíváncsi vagy Mel Gibson barátnőjére, akkor a róla készült képeket itt tudod megtekinteni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: