Kiss Kriszta elárulta, miért szakítottak Stohl Andrással: „Nem mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége"

Stohl András és Kiss Kriszta a TV2 Titkok című műsorában beszéltek először nyilvánosan arról, hogy véget ért a kapcsolatuk. Elmondásuk szerint közösen hozták meg a döntést, és ezzel szerették volna lezárni azokat a találgatásokat is, amelyek az utóbbi időben a kapcsolatuk körül keringtek.

Stohl András és Kiss Kriszta szakítása: elveszett a romantika

Kiss Kriszta kicsivel később a közösségi oldalán is megszólalt a szakításról. Bejegyzéséhez olyan fotót választott, amelyen Stohl Andrással ölelik egymást. Mint írta, egy fontos időszak zárult le az életükben.

„Különös kezdet volt az első pillanattól kezdve — kamerák előtt, különös körülmények között. Elindult egy ismerkedés, amihez érzések csatlakoztak, elzárva a külvilágtól, nyugalomban, csak egymásra fókuszálva… majd megérkeztek a hétköznapok, velük együtt pedig a hullámok. Próbáltuk közösen meglovagolni őket, de végül nem sikerült. Nem egy mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége. Egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokba a nehézségekbe és helyzetekbe, amelyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést. Talán egy ideig sikerült is… de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább" – írta Kiss Kriszta.

Kiss Kriszta úgy gondolja, Stohl András még nem állt készen arra, hogy valóban befogadja őt. Adtak időt maguknak, de végül nyilvánvalóvá vált, hogy hosszabb távon nem tudnak úgy kapcsolódni a másikhoz, ahogyan szerettek volna.

Adtunk időt magunknak, de érezhetővé vált, hogy hosszabb távon nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. Mégis, ez a nyolc hónap rengeteg szép emléket hagy maga után. Olyan időszak marad ez az életemben, amire mindig emlékezni fogok. És azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy mindezt megélhettem. Veled. Melletted. Most tovább megyünk. Nem együtt, kézen fogva, hanem külön utakon. De azt hiszem, egymást soha nem engedjük el teljesen. Soha nem akartuk bántani egymást, és soha nem akartunk ártani a másiknak. Szeretettel és tisztelettel voltunk és leszünk egymás felé, bármerre is visz minket az élet.

A Nagy Ő egykori versenyzője megköszönte Stohl Andrásnak az elmúlt hónapokat, és úgy érzi, a jövőben is számíthatnak egymásra.