7 bevált módszer, amivel a férjed is aktívabb lesz a házimunkában

Sok párkapcsolatban visszatérő konfliktusforrás, hogy ki mennyit vállal az otthoni teendőkből. A házimunka könnyen egyetlen ember vállára nehezedhet, ami hosszú távon feszültséget okoz. Pedig néhány motiváló módszerrel, alapvető szemléletváltással sokkal igazságosabban lehet megosztani a feladatokat.
- A házimunka megosztása csökkenti a konfliktusokat otthon.
- A nyugodt kommunikáció többet ér, mint a szemrehányás.
- Az otthoni feladatok közös felelősséget jelentenek.
Amikor minden házimunka rád szakad: így vond be a párodat is
A legtöbb kapcsolatban előbb-utóbb előkerül a klasszikus kérdés: ki mennyit vállal otthon? Míg sok nő fejben folyamatosan listázza a mosást, főzést és bevásárlást, addig a férfiak gyakran csak akkor veszik észre a feladatokat, amikor már szóvá tesszük őket. A jó hír, hogy néhány apró változtatással sokkal könnyebben partnerként működhettek együtt otthon is, a férjek gyöngye lesz a te párod is.
1. Ne utasításként hangozzon
Senki sem szereti, ha dirigálnak neki, még akkor sem, ha jogos a kérés. A „Már megint nekem kell mindent megcsinálni?” típusú mondatok helyett próbálj konkrét, nyugodt kéréseket megfogalmazni. Sokkal jobban működik például az, hogy „Meg tudnád kérlek csinálni a vacsora után a mosogatást?”
2. Hagyd, hogy a saját módszerével csinálja
Lehet, hogy nem úgy hajtogatja a pólókat, ahogy te, és talán a mosogatógépet sem a te logikád szerint pakolja be. Ettől még segít. Ha minden apróságot kijavítasz utána, könnyen azt érezheti, hogy úgysem tud megfelelni. Néha érdemes elengedni a tökéletességet a nyugalom érdekében.
3. Osszátok fel előre a feladatokat
A spontán segítség ritkán működik hosszú távon. Sokkal egyszerűbb, ha vannak fix területek, amelyekért ő felel. Például egyikőtök intézi a bevásárlást, a másik a mosást. Így nem neked kell folyamatosan fejben tartani mindent.
4. Ne vállalj magadra automatikusan mindent
Sok nő belecsúszik abba, hogy gyorsabbnak és egyszerűbbnek tűnik egyedül megoldani a dolgokat. Csakhogy ettől a másik könnyen hozzászokik ahhoz, hogy majd úgyis megcsinálod. Néha hagyni kell, hogy ő is észrevegye a teendőket és felelősséget vállaljon értük.
5. Dicsérd meg, amikor partner
Lehet, hogy természetesnek tűnik, de a pozitív visszajelzés rengeteget számít. Egy egyszerű „Köszi, sokat segítettél ma” sokkal motiválóbb lehet, mint hinnéd. A legtöbben szívesebben ismételnek meg olyan dolgot, amiért elismerést kapnak.
6. Beszéljetek arról, ki mennyire fáradt
A házimunka körüli konfliktusok mögött sokszor nem lustaság áll, hanem az, hogy mindketten túlterheltnek érzitek magatokat. Érdemes őszintén átbeszélni, kinek mire van energiája egy adott időszakban, és hogyan tudnátok igazságosabban elosztani a feladatokat.
7. Kezeljétek közös ügyként az otthont
Az otthon fenntartása nem női feladat, hanem közös felelősség. Ha nem segítségként, hanem természetes együttműködésként tekintetek a házimunkára, sokkal kevesebb sértődés és vita lesz belőle. Egy jól működő kapcsolatban nem az a kérdés, ki segít be, hanem hogy hogyan működtök csapatként.
A legtöbb férj nem egyik napról a másikra válik lelkes takarítás-specialistává, de apró lépésekkel rengeteget lehet javítani az otthoni egyensúlyon. A kulcs általában nem a veszekedés, hanem az, hogy mindketten érezzétek: ugyanabban a csapatban játszotok.
Olvass tovább!