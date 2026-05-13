7 bevált módszer, amivel a férjed is aktívabb lesz a házimunkában

Sok párkapcsolatban visszatérő konfliktusforrás, hogy ki mennyit vállal az otthoni teendőkből. A házimunka könnyen egyetlen ember vállára nehezedhet, ami hosszú távon feszültséget okoz. Pedig néhány motiváló módszerrel, alapvető szemléletváltással sokkal igazságosabban lehet megosztani a feladatokat.

Amikor minden házimunka rád szakad: így vond be a párodat is

A legtöbb kapcsolatban előbb-utóbb előkerül a klasszikus kérdés: ki mennyit vállal otthon? Míg sok nő fejben folyamatosan listázza a mosást, főzést és bevásárlást, addig a férfiak gyakran csak akkor veszik észre a feladatokat, amikor már szóvá tesszük őket. A jó hír, hogy néhány apró változtatással sokkal könnyebben partnerként működhettek együtt otthon is, a férjek gyöngye lesz a te párod is.

1. Ne utasításként hangozzon

Senki sem szereti, ha dirigálnak neki, még akkor sem, ha jogos a kérés. A „Már megint nekem kell mindent megcsinálni?” típusú mondatok helyett próbálj konkrét, nyugodt kéréseket megfogalmazni. Sokkal jobban működik például az, hogy „Meg tudnád kérlek csinálni a vacsora után a mosogatást?”

2. Hagyd, hogy a saját módszerével csinálja

Lehet, hogy nem úgy hajtogatja a pólókat, ahogy te, és talán a mosogatógépet sem a te logikád szerint pakolja be. Ettől még segít. Ha minden apróságot kijavítasz utána, könnyen azt érezheti, hogy úgysem tud megfelelni. Néha érdemes elengedni a tökéletességet a nyugalom érdekében.

3. Osszátok fel előre a feladatokat

A spontán segítség ritkán működik hosszú távon. Sokkal egyszerűbb, ha vannak fix területek, amelyekért ő felel. Például egyikőtök intézi a bevásárlást, a másik a mosást. Így nem neked kell folyamatosan fejben tartani mindent.

4. Ne vállalj magadra automatikusan mindent

Sok nő belecsúszik abba, hogy gyorsabbnak és egyszerűbbnek tűnik egyedül megoldani a dolgokat. Csakhogy ettől a másik könnyen hozzászokik ahhoz, hogy majd úgyis megcsinálod. Néha hagyni kell, hogy ő is észrevegye a teendőket és felelősséget vállaljon értük.