Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
történelem

A cherokee indiánoknál a nőknél volt a hatalom: ha elegük volt a férjükből, csak kitették a holmiját

Shutterstock - Zolotarevs
történelem indiánasszony nőnap
Tóth Hédi
2026.03.08.
A női vezető szerep nem új jelenség a történelemben. A cherokee indiánoknál az asszonyoké volt a föld, a tulajdon, és a közösségi döntésekben is fontos szerepet kaptak.

Ha indián törzsekre gondolunk, sokszor harcos férfiakat képzelünk magunk elé. A cherokee közösség azonban egészen más képet mutat: itt a nők kulcsszerepet játszottak a mindennapi életben, a gazdaság irányításában és a közösségi döntésekben is. A történetük meglepően modern üzenetet hordoz.

A cherokee indián társadalomban a nők a közösség vezetésében is szerepet kaptak.
A cherokee indián társadalomban a nők a közösség vezetésében is szerepet kaptak.
Forrás:  123rf.com
  • A cherokee indián társadalom matriarchális jellegű, anyai ági örökléssel működött.
  • A nők földet birtokoltak, gazdaságot irányítottak és politikai döntésekben is részt vettek.
  • A közösség stabilitását a női vezetők és családi hálók biztosították.

A nők hatalma a cherokee indián közösségben

A történelemkönyvek gyakran azt sugallják, hogy a női egyenjogúság modern vívmány. Pedig voltak társadalmak, ahol ez már évszázadokkal ezelőtt természetes volt. A cherokee indiánok világa ilyen volt: egy olyan kultúra, ahol a nők nemcsak a család középpontjában álltak, hanem a közösség politikai, gazdasági és spirituális életének is meghatározó szereplői voltak.
 

A cseroki (Cherokee) indián nők fontos szerepet töltöttek be a törzsben. A közösség matriarchális és matrilineáris rendszerben működött, vagyis a klánokhoz tartozás, a családi identitás és sok esetben a tulajdonjog is a női ágon öröklődött. 

Egy házasság vége – És kezdődik az önrendelkezés

A cherokee nők számára a válás meglepően egyszerű volt. Ha egy kapcsolat véget ért, az asszonynak elege lett, egyszerűen kitette a férje holmiját az ajtó elé. Ennyi volt. A férfi összeszedte a dolgait, és elment.
Ez nem dráma volt, hanem a társadalmi rend természetes része. A ház ugyanis a nőé volt. A föld is. A férj a házasság után a felesége családjához költözött, és az ő klánjához tartozott. A cherokee társadalomban anyai ági öröklés volt: a gyerekek az anya klánját követték, a föld és a tulajdon is a női vonalon maradt.

Előbb volt női szabadság, mint gondolnánk: a cherokee nők már a 1600-as években szabadon válhattak, miközben sok nyugati országban erre csak a 20. században kaptak valódi jogot. Nem csoda, hogy az európai kereskedők döbbenten figyelték ezt a társadalmat, ahol a nők természetes hatalommal bírtak.

Nők a döntéshozók között

A cherokee nők nemcsak a családban voltak erősek. A közösségi tanácsokban a férfiak mellett ültek, és részt vettek a legfontosabb kérdések eldöntésében. Háborúról vagy békéről vitatkoztak, diplomáciai tárgyalásokon vettek részt, és alakították a nemzet jövőjét.

A legnagyobb tiszteletet a Szeretett Asszony (Ghigau) cím jelentette. Az ilyen női vezetők politikai tekintéllyel bírtak, és akár egyetlen szavukkal megmenthettek egy foglyot vagy befolyásolhatták a háborús döntéseket.

A föld, az otthon és a történetek – mind a nők kezében volt 

A cherokee közösség gazdasági alapját nagyrészt a nők teremtették meg. Ők termesztették a „Három Nővért” – a kukoricát, a babot és a tököt –, amelyek generációkon át biztosították a közösség élelmét. Kosarakat fontak, bőröket cserzettek, otthonokat építettek, és gyakran ők döntöttek arról is, hogyan osztják el az élelmet és az erőforrásokat.

De a cherokee asszonyok szerepe ennél is több volt. Ők adták tovább a közösség szellemi örökségét is: meséltek a gyerekeknek a törzs történeteiről, legendáiról, és megtanították nekik, hogyan kell tisztelni a természetet és a közösséget. A gondolkodásmód, az értékek és a hagyományok nagy része az anyák és nagymamák történetein keresztül öröklődött tovább.

A közösségi szertartásokban is fontos szerepük volt, hiszen a cherokee kultúrában a mindennapi élet és a spiritualitás szorosan összefonódott. A férfiak vadásztak és harcoltak, de a közösség mindennapi stabilitását nagyrészt a nők munkája, tudása és hagyományőrző szerepe biztosította.

Az álomcsapda titka
A cherokee hagyomány szerint az ágy fölé akasztott álomcsapda megvédte az alvót a rossz álmoktól. A finom háló „felfogta” a rémálmokat, míg a jó álmok átjutottak rajta, és a tollakon keresztül érkeztek az alvóhoz. Az ilyen védelmező tárgyakat is a nők készítették.

A világ, ami meglepte Európát

Amikor európai kereskedők és gyarmatosítók a 17–18. században találkoztak a cherokee törzzsel, értetlenül álltak a látottak előtt. Egy brit kereskedő, James Adair például gúnyosan „szoknyás kormányzatnak” nevezte a rendszert. Számára elképzelhetetlen volt, hogy egy társadalomban a nők valódi döntéshozók legyenek.

Cher anyai ágon cseroki indián, apai ágon pedig örmény származású, fontos számára a indián öröksége.
Cher anyai ágon cseroki indián, apai ágon pedig örmény származású, fontos számára a indián öröksége. 
Forrás: Getty Images North America

Tudtad?
Cher anyai ágon cseroki indián, apai ágon pedig örmény származású. Az énekesnő többször is beszélt róla, hogy büszke a gyökereire, és fontos számára a indián öröksége. De nem csak ő büszkélkedhet cseroki ősökkel, Demi Moore és Miley Cyrus is a híres indiánok közé tartozik. 

Nőnapi tanulság

A cherokee nők története emlékeztet arra, hogy az egyenlőség nem új találmány. Már évszázadokkal ezelőtt is léteztek társadalmak, ahol a nők birtokoltak, döntöttek és vezettek.

Nőnapon talán ez a legfontosabb üzenet: a történelem nemcsak azt mutatja meg, milyen volt a világ, hanem azt is, milyen lehetne. Az egyenlőség nem új álom, egyszer már valóság volt.

Olvass tovább!

Fedezd fel melyik indián totemállat passzol hozzád a személyiségjegyeid alapján

Az indiánok szellemlényei a természet különleges erejét és bölcsességét hordozzák. Fedezd fel, melyik totemállat tükrözi leginkább a személyiséged, és milyen üzenetet hordoz számodra!

A hó fakasztásáért is táncoltak az indiánok: az őslakosok így próbáltak meg havazást előidézni

Az amerikai őslakosok esőtánca széleskörben ismert, de azt már kevesebben tudják, hogy nemcsak akkor végeztek ilyen rituálét, ha záporra vágytak. A hó eséséért is táncot jártak.

60 éves lett Demi Moore, akit több ezer baba vár otthon – 10 érdekesség a világsztárról

Indián vér is folyik az ereiben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu