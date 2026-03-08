Mit kaptak a nők a Netflixtől? Ezt az 5 érzéki, spanyol színészt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csoda, hogy nem gyullad ki a képernyő! Amikor elindítasz egy új spanyol sorozatot a Netflixen, bizonyára nem csak a történet miatt teszed, hanem a sármos spanyol színészek miatt is, akiknek hasán sajtot lehetne reszelni, és olyan barna kutyaszemük van, hogy legszívesebben örökbe fogadnád őket. Tarts velünk, és közelebb hozzuk azokat a spanyol színészeket, akik miatt a következő epizód gomb megnyomása nem kérdés, hanem ösztön.

Nincs is jobb, mint egy hosszú nap után bekuckózni, elindítani egy új részt, hogy pár perc múlva már egy teljesen más világban járjunk. Lehet ez A nagy pénzrablás, az Élite, Az ablakomon át, vagy a nemrég debütált Az ártatlan – igazából mindegy, mert a főszereplők olyan spanyol színészek, akiket ajándék nézni. A te kedvenced köztük van? 

Mario Casas spanyol színész filmjelenetben.
Spanyol színészek, akikért megremegnek a női térdek.
Spanyol színészek, akikért minden női szív megdobban

  • Mario Casast minden nő szívesen látja az otthonában a Netflixen keresztül. 
  • Miguel Herrán fiatal kora ellenére viszonylag gyorsan kivívta a rendezők és a filmkritikusok elismerését, miatta is érdemes újranézned az Élite sorozatot.
  • Ismerd meg közelebbről a többi spanyol színészt is. Pillanatok alatt elrabolják majd a szíved. 

Spanyolország az utóbbi években nagyon beerősített a sorozatgyártásban, férfi színészeiket pedig mintha az Istenek birodalmából castingolták volna. Íme, az 5 legvonzóbb spanyol színész, akivel a Netflixen is rendszeresen találkozhatsz.

Mario Casas

A sármos spanyol színész pályafutása televíziós sorozatokkal indult, az igazi áttörést azonban a romantikus dráma, A felhők felett 3 méterrel hozta meg számára. Azóta szerepelt thrillerekben és drámákban, és bezsebelt egy Goya-díjat is. A Netflixen Az otthonom című thrillerben és Az ártatlan krimisorozatban láthattuk, amelyekben szerencsére póló nélkül is megcsodálhatjuk.

Miért szeretjük? Sármos, mediterrán megjelenésével azonnal felkelti a figyelmet, emellett olyan karaktereket játszik, akik egyszerre sebezhetőek és magabiztosak. Egyszerre tűnik veszélyesnek és biztonságot nyújtónak, ami valljuk be, meglehetősen veszélyes kombináció.

 

Mario Casas Netflix spanyol színész
Mario Casasra ömlenek a filmszerepek.
Miguel Herrán

Miguel Herrán fiatal kora ellenére viszonylag gyorsan kivívta a rendezők és a filmkritikusok elismerését. Már első filmjéért Goya-díjat kapott. Nemzetközi ismertségét A nagy pénzrablás hozta meg, ezt követően az Élite című sorozatban is főszerepet kapott. Ami a sportot illeti, Herrán imád motorozni és más, adrenalinnal járó sportokat kipróbálni.

Miért szeretjük? Fő vonzereje a fiatalos energiája és a lázadó kisugárzása. A nagy pénzrablás sorozatban Ríoként kedves, érzékeny, kalandvágyó és szenvedélyes. Mosolya játékos, szinte gyermeki. 

 

Miguel Herran Netflix spanyol színész
Miguel Herrán a huncut mosolyú latin Romeo.
Arón Piper

Arón Pipert is az Élite című sorozatban láthattuk Ander szerepében. Németországban született, de Spanyolországban nőtt fel, hobbija a zene.

Miért szeretjük? Karakterei, mint Ander az Elit sorozatban sebezhetőek, intellektuálisak és érzékenyek, ugyanakkor szenvedélyesek. Ki ne szeretné az ilyen pasikat?!

Arón Piper Netflix spanyol színész
Arón Piper spanyol színésznek a szeme sem áll jól. 
Quim Gutiérrez

Számos műfajban kipróbálta magát a romantikus vígjátékoktól a komolyabb drámákig. Alakításait több rangos díjjal is elismerték, köztük Goya-jelölésekkel. Olyan Netflix-sorozatokban és filmekben volt látható, mint A szomszéd, az Égő test és Az anyai szeretet. 2023-ban vette feleségül Paula Willems modellt. 

Miért szeretjük? Gutiérrez vonzereje az érett férfiasságában rejlik: széles váll, arányos test, karizmatikus testtartás és a természetes magabiztosság.

Quim Gutierrez Netflix spanyol színész
Quim Gutiérrez számos filmes műfajban próbálta már ki magát, a női nézők nagy örömére.
Julio Peña

A fiatal generáció egyik legnépszerűbb feltörekvő tehetsége, aki rövid idő alatt nemzetközi ismertségre tett szert. Gyerekkorának egy részét az Egyesült Államokban töltötte, így angolul is anyanyelvi szinten beszél. A Netflixen a romantikus Ablakomon át filmekből ismerhetjük.

Miért szeretjük? Remek a Bridgertonban is, de azért ezeket az angyali arcvonásokat és a huncut, vágyakozó tekintet nem lehet ott megapni. Julio egyszerre tűnik elérhetetlen ikonnak és egy kedves, sebezhető fiúnak a szomszédból. Mi az ilyen szomszédoktól nagyon szeretünk segítséget kérni, ha valami elromlik a háztartásban.

 

Julio Peña Netflix spanyol színész
Julio Peña, a feltörekvő Z-generációs spanyol színész.
Kedvcsinálónak itt a Mario Casas főszereplésével készült Az ártatlan című film trailere

