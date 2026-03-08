Mit kaptak a nők a Netflixtől? Ezt az 5 érzéki, spanyol színészt

Nincs is jobb, mint egy hosszú nap után bekuckózni, elindítani egy új részt, hogy pár perc múlva már egy teljesen más világban járjunk. Lehet ez A nagy pénzrablás, az Élite, Az ablakomon át, vagy a nemrég debütált Az ártatlan – igazából mindegy, mert a főszereplők olyan spanyol színészek, akiket ajándék nézni. A te kedvenced köztük van?

Spanyol színészek, akikért megremegnek a női térdek.

Forrás: profimedia

Spanyol színészek, akikért minden női szív megdobban Mario Casast minden nő szívesen látja az otthonában a Netflixen keresztül.

Miguel Herrán fiatal kora ellenére viszonylag gyorsan kivívta a rendezők és a filmkritikusok elismerését, miatta is érdemes újranézned az Élite sorozatot.

Ismerd meg közelebbről a többi spanyol színészt is. Pillanatok alatt elrabolják majd a szíved.

Spanyolország az utóbbi években nagyon beerősített a sorozatgyártásban, férfi színészeiket pedig mintha az Istenek birodalmából castingolták volna. Íme, az 5 legvonzóbb spanyol színész, akivel a Netflixen is rendszeresen találkozhatsz.

Mario Casas

A sármos spanyol színész pályafutása televíziós sorozatokkal indult, az igazi áttörést azonban a romantikus dráma, A felhők felett 3 méterrel hozta meg számára. Azóta szerepelt thrillerekben és drámákban, és bezsebelt egy Goya-díjat is. A Netflixen Az otthonom című thrillerben és Az ártatlan krimisorozatban láthattuk, amelyekben szerencsére póló nélkül is megcsodálhatjuk.

Miért szeretjük? Sármos, mediterrán megjelenésével azonnal felkelti a figyelmet, emellett olyan karaktereket játszik, akik egyszerre sebezhetőek és magabiztosak. Egyszerre tűnik veszélyesnek és biztonságot nyújtónak, ami valljuk be, meglehetősen veszélyes kombináció.

Mario Casasra ömlenek a filmszerepek.

Forrás: Getty Images Europe

Miguel Herrán

Miguel Herrán fiatal kora ellenére viszonylag gyorsan kivívta a rendezők és a filmkritikusok elismerését. Már első filmjéért Goya-díjat kapott. Nemzetközi ismertségét A nagy pénzrablás hozta meg, ezt követően az Élite című sorozatban is főszerepet kapott. Ami a sportot illeti, Herrán imád motorozni és más, adrenalinnal járó sportokat kipróbálni.

Miért szeretjük? Fő vonzereje a fiatalos energiája és a lázadó kisugárzása. A nagy pénzrablás sorozatban Ríoként kedves, érzékeny, kalandvágyó és szenvedélyes. Mosolya játékos, szinte gyermeki.