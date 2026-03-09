Most fény derül a titokra: milyen gonosz erő munkálkodik benned? A személyiségteszt elárulja!

Most választ kapsz a legsötétebb kérdéseidre is: milyen gonosztevő lennél te? Melyik ikonikus ellenfél lelke bújt meg a szívedben horcruxként? Most végre megtudhatod, a személyiségtesztünk elárulja!

A személyiségteszt elárulja, hogy melyik főgonosz ereje lakozik benned!

Személyiségteszt a sötét oldalról: miért szeretjük a főgonoszokat?

Egy sztori nem teljes főgonosz nélkül. Hiszen, ha ők nincsenek, akkor hogyan kísérhetnénk végig a főhős jellemfejlődését? Minden akadályon valahogyan át kell jutni – ezt tanították meg a kedvenc meséink is, melyek csak úgy roskadoznak a jobbnál jobb gonosztevőktől.

Manapság viszont egyre több olyan filmmel találkozhatunk, melyek a gonosz karakter szemszögéből készültek, vagyis azt mesélik el, hogyan váltak „gonosszá”. Hiszen ahogyan azt a Wicked című musicalfilm is megtanította: a gonoszság nem születésünktől kezdve, eredendően van meg bennünk, hanem egy adott helyzet, egy fordulópont okozza a perspektívaváltást. Vagyis a főgonoszok sem voltak ám mindig azok. A legtöbb esetben.

Megesik, hogy néha a „jó szereplőket”, vagyis a főszereplő hőst érezzük igazi főgonosznak (mint például Carry Bradshaw esetében), de esetenként az is megtörténik, hogy a leggonoszabb ellenfeleket imádjuk (vagy inkább imádjuk utálni).

Melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa?

Személyiségtesztünkből végre kiderül, hogy mi uralkodik a belső énedben! Hagyd a történelmi uralkodókról szóló teszteket, és azt derítsd ki végre, hogy vajon benned milyen sötét erő lakozik! Vajon melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa? Most kiderül!

1. Hogyan kezelsz egy konfliktust?

A) Feldobom egy kis káosszal – ne csak nekem legyen problémám!

B) Hosszú távú tervet szövök, és kivárom a megfelelő időt a bosszúra.

C) Cinikus humorral ütöm el, de nem felejtek.

D) Egész biztosan nekem van igazam, úgyhogy kioktatom az ellenfelemet arról, hogy miért ő a hibás.

2. Milyen munkakör passzolna hozzád?

A) Provokatívan kreatív munkatárs, aki felkavarja még az állóvizet is.

B) Stratégiai háttérember, aki a szálakat mozgatja, de mindenről tud.

C) Kommunikációs zseni, aki egy kis dumával bárkit levesz a lábáról.

D) Adminisztrátor, aki rendet tesz, minden feljegyez, és mindent lejelent.