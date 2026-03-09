Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő Fanni, Franciska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
főgonosz

Most fény derül a titokra: milyen gonosz erő munkálkodik benned? A személyiségteszt elárulja!

főgonosz gonosztevő film mese személyiségteszt
Imádod a főszereplők ellenfeleit? Szurkoltál már gonosztevőnek? Mindig a tipikus rosszfiúk jönnek be neked? Nem csodáljuk! Hiszen a szíved mélyén egy igazi antagonista vagy! Na jó, nem te vagy „a gonosz”, inkább annak a segítőtársa lennél. De vajon kihez húz a szíved a személyiségteszt alapján?

Most választ kapsz a legsötétebb kérdéseidre is: milyen gonosztevő lennél te? Melyik ikonikus ellenfél lelke bújt meg a szívedben horcruxként? Most végre megtudhatod, a személyiségtesztünk elárulja!

személyiségteszt – Sauron
A személyiségteszt elárulja, hogy melyik főgonosz ereje lakozik benned!
Forrás: Profimedia

Személyiségteszt a sötét oldalról: miért szeretjük a főgonoszokat?

Egy sztori nem teljes főgonosz nélkül. Hiszen, ha ők nincsenek, akkor hogyan kísérhetnénk végig a főhős jellemfejlődését? Minden akadályon valahogyan át kell jutni – ezt tanították meg a kedvenc meséink is, melyek csak úgy roskadoznak a jobbnál jobb gonosztevőktől.

Manapság viszont egyre több olyan filmmel találkozhatunk, melyek a gonosz karakter szemszögéből készültek, vagyis azt mesélik el, hogyan váltak „gonosszá”. Hiszen ahogyan azt a Wicked című musicalfilm is megtanította: a gonoszság nem születésünktől kezdve, eredendően van meg bennünk, hanem egy adott helyzet, egy fordulópont okozza a perspektívaváltást. Vagyis a főgonoszok sem voltak ám mindig azok. A legtöbb esetben.

Megesik, hogy néha a „jó szereplőket”, vagyis a főszereplő hőst érezzük igazi főgonosznak (mint például Carry Bradshaw esetében), de esetenként az is megtörténik, hogy a leggonoszabb ellenfeleket imádjuk (vagy inkább imádjuk utálni).

Melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa?

Személyiségtesztünkből végre kiderül, hogy mi uralkodik a belső énedben! Hagyd a történelmi uralkodókról szóló teszteket, és azt derítsd ki végre, hogy vajon benned milyen sötét erő lakozik! Vajon melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa? Most kiderül!

1. Hogyan kezelsz egy konfliktust?

A) Feldobom egy kis káosszal – ne csak nekem legyen problémám!
B) Hosszú távú tervet szövök, és kivárom a megfelelő időt a bosszúra.
C) Cinikus humorral ütöm el, de nem felejtek.
D) Egész biztosan nekem van igazam, úgyhogy kioktatom az ellenfelemet arról, hogy miért ő a hibás.

2. Milyen munkakör passzolna hozzád?

A) Provokatívan kreatív munkatárs, aki felkavarja még az állóvizet is.
B) Stratégiai háttérember, aki a szálakat mozgatja, de mindenről tud.
C) Kommunikációs zseni, aki egy kis dumával bárkit levesz a lábáról.
D) Adminisztrátor, aki rendet tesz, minden feljegyez, és mindent lejelent.

3. Mi motivál leginkább?

A) A határok feszegetése.
B) A hatalom megszerzése.
C) Az elismerés és a tisztelet.
D) A kontroll és a fegyelem.

4. Melyik állítás áll hozzád a legközelebb?

A) „Egy kis káosz soha nem árt.”
B) „Minden lépésnek célja van.”
C) „Senki nem látja a valódi énem.”
D) „A szabály az szabály!”

5. Hogyan reagálsz, ha valaki keresztbe tesz neked?

A) Visszavágok. Látványosan.
B) Megjegyzem. Csak később lépek, amikor már nem számít rá.
C) Szarkasztikus megjegyzéssel helyreteszem.
D) Hivatalos panaszt teszek, amelynek következményei lesznek.

Személyiségteszt megoldása

Ha a legtöbb válaszod A: Joker jobbkeze lennél

Imádod a kiszámíthatatlanságot és nem félsz a botránytól. Te vagy az, aki egy konfliktushelyzetben nevetve dobja be a gyufát a puskaporos hordóba.

Joker
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod B:  Sauron hű szolgája lennél

Hűséges, kitartó és céltudatos vagy, csak éppen csábít a sötét oldal. Nem a reflektorfény érdekel, hanem a végső győzelem. Te még a háttérből is képes lennél birodalmat építeni.

Sauron
Sauron segítőtársa lennél.
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod C: Hádész bizalmasa lennél

Szarkasztikus és intelligens vagy, ám kissé sértett energiával működsz. Nem akarsz mindent elsöprő világuralmat, csak azt, hogy végre mindenki elismerje, mennyire zseniális vagy. Vagyis nem a középpontba vágyódsz, csak egy kis jól megérdemelt elismerés kellene neked.

Hádész
Hádész segítőtársa lennél.
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válaszod D: Dolores Umbridge asszisztense lennél

Hát igen, a leggonoszabb mind közül. Számodra a rend mindennél fontosabb. Szereted, ha minden szabályozva van, és nem riadsz vissza attól sem, hogy másokat „finoman” fegyelmezz. Ez a szigorú rendszeretés viszont mások szemében szívtelenséget, sőt némi gonoszságot is mutathat veled kapcsolatban.

Dolores Umbridge
Dolores Umbridge segítőtársa lennél.
Forrás: Northfoto

Ezt tanulhattad a tesztünkből

Minden személyiségteszt kicsit közelebb visz minket az önazonossághoz, hiszen mindig újabb réteget fejtünk le magunkról. Most a sötétebb oldaladat is megvizsgálhattad. Egyetértesz az eredménnyel?

Ha még több személyiségtesztre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Személyiségteszt: a választott ülőhelyed többet elárul rólad, mint a csillagjegyed

Sokan már a jegyfoglalás pillanatában tudják, hogy ablak vagy folyosó mellé szeretnének ülni. Választásod vajon miről árulkodhat?

Melyik karakter lennél a SpongyaBob meséből? − Önismereti teszt

Mennyire vagy nyitott egy egyszerre komoly, mégis végtelenül illogikus személyiségtesztre? Adj magadnak pár perc vidámságot, és fedd fel, hogy melyik lennél a SpongyaBob szereplők közül!

Személyiségteszt: állítsd össze az álomvacsorád, és megmondjuk a lelki társad nevének kezdőbetűjét

Ilyen személyiségtesztet még tuti nem töltöttél ki!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu