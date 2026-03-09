Most fény derül a titokra: milyen gonosz erő munkálkodik benned? A személyiségteszt elárulja!

Most választ kapsz a legsötétebb kérdéseidre is: milyen gonosztevő lennél te? Melyik ikonikus ellenfél lelke bújt meg a szívedben horcruxként? Most végre megtudhatod, a személyiségtesztünk elárulja!
Személyiségteszt a sötét oldalról: miért szeretjük a főgonoszokat?
Egy sztori nem teljes főgonosz nélkül. Hiszen, ha ők nincsenek, akkor hogyan kísérhetnénk végig a főhős jellemfejlődését? Minden akadályon valahogyan át kell jutni – ezt tanították meg a kedvenc meséink is, melyek csak úgy roskadoznak a jobbnál jobb gonosztevőktől.
Manapság viszont egyre több olyan filmmel találkozhatunk, melyek a gonosz karakter szemszögéből készültek, vagyis azt mesélik el, hogyan váltak „gonosszá”. Hiszen ahogyan azt a Wicked című musicalfilm is megtanította: a gonoszság nem születésünktől kezdve, eredendően van meg bennünk, hanem egy adott helyzet, egy fordulópont okozza a perspektívaváltást. Vagyis a főgonoszok sem voltak ám mindig azok. A legtöbb esetben.
Megesik, hogy néha a „jó szereplőket”, vagyis a főszereplő hőst érezzük igazi főgonosznak (mint például Carry Bradshaw esetében), de esetenként az is megtörténik, hogy a leggonoszabb ellenfeleket imádjuk (vagy inkább imádjuk utálni).
Melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa?
Személyiségtesztünkből végre kiderül, hogy mi uralkodik a belső énedben! Hagyd a történelmi uralkodókról szóló teszteket, és azt derítsd ki végre, hogy vajon benned milyen sötét erő lakozik! Vajon melyik gonosztevőnek lennél a segítőtársa? Most kiderül!
1. Hogyan kezelsz egy konfliktust?
A) Feldobom egy kis káosszal – ne csak nekem legyen problémám!
B) Hosszú távú tervet szövök, és kivárom a megfelelő időt a bosszúra.
C) Cinikus humorral ütöm el, de nem felejtek.
D) Egész biztosan nekem van igazam, úgyhogy kioktatom az ellenfelemet arról, hogy miért ő a hibás.
2. Milyen munkakör passzolna hozzád?
A) Provokatívan kreatív munkatárs, aki felkavarja még az állóvizet is.
B) Stratégiai háttérember, aki a szálakat mozgatja, de mindenről tud.
C) Kommunikációs zseni, aki egy kis dumával bárkit levesz a lábáról.
D) Adminisztrátor, aki rendet tesz, minden feljegyez, és mindent lejelent.
3. Mi motivál leginkább?
A) A határok feszegetése.
B) A hatalom megszerzése.
C) Az elismerés és a tisztelet.
D) A kontroll és a fegyelem.
4. Melyik állítás áll hozzád a legközelebb?
A) „Egy kis káosz soha nem árt.”
B) „Minden lépésnek célja van.”
C) „Senki nem látja a valódi énem.”
D) „A szabály az szabály!”
5. Hogyan reagálsz, ha valaki keresztbe tesz neked?
A) Visszavágok. Látványosan.
B) Megjegyzem. Csak később lépek, amikor már nem számít rá.
C) Szarkasztikus megjegyzéssel helyreteszem.
D) Hivatalos panaszt teszek, amelynek következményei lesznek.
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: Joker jobbkeze lennél
Imádod a kiszámíthatatlanságot és nem félsz a botránytól. Te vagy az, aki egy konfliktushelyzetben nevetve dobja be a gyufát a puskaporos hordóba.
Ha a legtöbb válaszod B: Sauron hű szolgája lennél
Hűséges, kitartó és céltudatos vagy, csak éppen csábít a sötét oldal. Nem a reflektorfény érdekel, hanem a végső győzelem. Te még a háttérből is képes lennél birodalmat építeni.
Ha a legtöbb válaszod C: Hádész bizalmasa lennél
Szarkasztikus és intelligens vagy, ám kissé sértett energiával működsz. Nem akarsz mindent elsöprő világuralmat, csak azt, hogy végre mindenki elismerje, mennyire zseniális vagy. Vagyis nem a középpontba vágyódsz, csak egy kis jól megérdemelt elismerés kellene neked.
Ha a legtöbb válaszod D: Dolores Umbridge asszisztense lennél
Hát igen, a leggonoszabb mind közül. Számodra a rend mindennél fontosabb. Szereted, ha minden szabályozva van, és nem riadsz vissza attól sem, hogy másokat „finoman” fegyelmezz. Ez a szigorú rendszeretés viszont mások szemében szívtelenséget, sőt némi gonoszságot is mutathat veled kapcsolatban.
Ezt tanulhattad a tesztünkből
Minden személyiségteszt kicsit közelebb visz minket az önazonossághoz, hiszen mindig újabb réteget fejtünk le magunkról. Most a sötétebb oldaladat is megvizsgálhattad. Egyetértesz az eredménnyel?
