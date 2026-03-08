Élvezetesebb együttlétre vágysz? Ezzel a pár egyszerű szexgyakorlattal elérheted álmaid orgazmusát!

Persze-persze jó vele az együttlét – de lehetne jobb is. Hiszen még mindig várod a filmbe illő, térdelgyengítő, lepedőmarkolászó erotikát, ami csak langyos vízként érkezik a hálószobátokba. De mint mindennek, ennek is van megoldása! Próbáld ki a következő szexgyakorlatokat, és hidd el, azonnal megnyílik az ösvény az erotika mennyországához!

Ezek a szexgyakorlatok javítják a szexuális teljesítményt.

Forrás: Shutterstock

10 perces szexgyakorlatokkal a nagyobb élvezetért

A Kegel-gyakorlatokról vagy a pimpoir technikáról már talán hallottál, mindegyik nagyon fontos, de nyugi, most nem azokat a nehezen elérhető izmokat kell megmozgatnod! A célzott edzés ugyanis inkább az intim jógapózok irányába megy el – amelyeket, ha kipróbálsz, akkor akár az Üvöltő szelek legerotikusabb jeleneteit is újraalkothatjátok a kedveseddel!

Edzés a jobb szexuális teljesítményért

Mitől lesz jobb a szex? Persze nem árt, ha a lelki dolgok terén is minden oké, de most beszéljünk az ellenállhatatlan testi csábításról! És ez alatt nem a szexi fehérneműket vagy a tökéletes homokóra alkatot értjük! Szex közben ugyanis egy pasit sem érdekel, hogy éppen van-e rajtad egy-két plusz kiló, vagy sem!

Az intim együttlét ugyanis a közös élvezetekről szól, arról, hogy testileg és lelkileg egyesültök, és olyan dolgokat tesztek egymással és egymásnak, amit mind a ketten élveztek.

Ha tehát édesebbé akarod tenni a hancúrozást, akkor nem árt, ha tisztában vagy egy-két szextippel! A szex ugyanis egy komplex fizikai aktivitás – vagyis nem árt, ha rugalmassá és edzetté teszed az izmaid az alkalomhoz! Felkészültél?

Gyakorlatok, melyekkel fellobbanthatod a szenvedély lángját

1. Hanyatt fekvő pillangópóz

Feküdj le a hátadra, és tedd a bal kezedet a szívedre, a jobb kezedet pedig a hasara. Hajlítsd be és nyisd szét a térdeidt, majd érintsd egymáshoz a talpaidat. És most lélegezz, és készülj fel egy 10 perces miniedzésre!

2. Hídpóz

Maradj a hátadon, és tedd le a behajlított lábad a földre. A kezeid legyenek a tested mellett a földön, lefele néző tenyerekkel. Most pedig mehet a csípőemelés!

3. Döglött bogár, vagyis Dead Bug póz

Még mindig hanyatt fekve vagyunk. Emeld fel a lábaidat 90 fokos szögben behajlítva, a karjaidat pedig nyújtsd a mennyezet felé. (Figyelj arra, hogy a lábszáraid párhuzamosak legyenek a padlóval!) Lassan engedd le a jobb kezed a fejed fölé, ezzel párhuzamosan pedig a bal lábad a padló fölé. Tartsd meg egy kicsit, engedd vissza, és jöhet a másik oldal. Lassan és egyenletesen mozogj, és mindkét oldalra ismételd 8-10 szer!