Élvezetesebb együttlétre vágysz? Ezzel a pár egyszerű szexgyakorlattal elérheted álmaid orgazmusát!

Persze-persze jó vele az együttlét – de lehetne jobb is. Hiszen még mindig várod a filmbe illő, térdelgyengítő, lepedőmarkolászó erotikát, ami csak langyos vízként érkezik a hálószobátokba. De mint mindennek, ennek is van megoldása! Próbáld ki a következő szexgyakorlatokat, és hidd el, azonnal megnyílik az ösvény az erotika mennyországához!
10 perces szexgyakorlatokkal a nagyobb élvezetért
A Kegel-gyakorlatokról vagy a pimpoir technikáról már talán hallottál, mindegyik nagyon fontos, de nyugi, most nem azokat a nehezen elérhető izmokat kell megmozgatnod! A célzott edzés ugyanis inkább az intim jógapózok irányába megy el – amelyeket, ha kipróbálsz, akkor akár az Üvöltő szelek legerotikusabb jeleneteit is újraalkothatjátok a kedveseddel!
Edzés a jobb szexuális teljesítményért
Mitől lesz jobb a szex? Persze nem árt, ha a lelki dolgok terén is minden oké, de most beszéljünk az ellenállhatatlan testi csábításról! És ez alatt nem a szexi fehérneműket vagy a tökéletes homokóra alkatot értjük! Szex közben ugyanis egy pasit sem érdekel, hogy éppen van-e rajtad egy-két plusz kiló, vagy sem!
Az intim együttlét ugyanis a közös élvezetekről szól, arról, hogy testileg és lelkileg egyesültök, és olyan dolgokat tesztek egymással és egymásnak, amit mind a ketten élveztek.
Ha tehát édesebbé akarod tenni a hancúrozást, akkor nem árt, ha tisztában vagy egy-két szextippel! A szex ugyanis egy komplex fizikai aktivitás – vagyis nem árt, ha rugalmassá és edzetté teszed az izmaid az alkalomhoz! Felkészültél?
Gyakorlatok, melyekkel fellobbanthatod a szenvedély lángját
1. Hanyatt fekvő pillangópóz
Feküdj le a hátadra, és tedd a bal kezedet a szívedre, a jobb kezedet pedig a hasara. Hajlítsd be és nyisd szét a térdeidt, majd érintsd egymáshoz a talpaidat. És most lélegezz, és készülj fel egy 10 perces miniedzésre!
2. Hídpóz
Maradj a hátadon, és tedd le a behajlított lábad a földre. A kezeid legyenek a tested mellett a földön, lefele néző tenyerekkel. Most pedig mehet a csípőemelés!
3. Döglött bogár, vagyis Dead Bug póz
Még mindig hanyatt fekve vagyunk. Emeld fel a lábaidat 90 fokos szögben behajlítva, a karjaidat pedig nyújtsd a mennyezet felé. (Figyelj arra, hogy a lábszáraid párhuzamosak legyenek a padlóval!) Lassan engedd le a jobb kezed a fejed fölé, ezzel párhuzamosan pedig a bal lábad a padló fölé. Tartsd meg egy kicsit, engedd vissza, és jöhet a másik oldal. Lassan és egyenletesen mozogj, és mindkét oldalra ismételd 8-10 szer!
4. Mély guggolás (jógi guggolás póz) megtartása
Végre felkelhetsz a földről! Állj egy csípőszélességnél kicsit nagyobb terpeszbe, a lábfejeid enyhén kifele nézzenek. És most jöhet a guggolás! Engedd le a csípőd a földig úgy, hogy a térded kb. a bokáddal maradjon egy vonalban. Menj olyan mélyre, amilyenre csak tudsz, a tenyereidet pedig érintsd össze (feszüljenek csak egymásnak azok a karok!). Egyenes háttal maradj a guggolásban, a könyökeiddel pedig feszülj neki a térdeidnek. Lélegezz mélyeket, és tartsd meg ezt a pózt 20-60 másodpercig, majd állj fel egyenes háttal. Ismételd meg kétszer!
5. Ülő ablaktörlő póz
Ülj le, a kezeiddel támaszkodj meg a hátad mögött, a lábaidat pedig hajlítsd be csípőszélességben tartva egymástól. És most ablaktörlésre fel! Fordítsd a csípődet jobbra, és engedd, hogy a térdeid jobb oldalra essenek 90 fokos szögben, majd tedd meg ugyanezt a másik oldalon is. Váltogasd az oldalakat két percig!
Nem kell leizzadnod a hatásos eredményért!
Sokan az izzasztó medencefenék-edzésekre esküsznek, de az egyensúlyt soha nem szabad kihagyni az egyenletből. Ez az edzésprogram akár 10 perc alatt is elvégezhető, és az édes gyönyörök eléréséhez szükséges izmokat mind megmozgatja és kondiban tartja. Hidd el, ha ezek az izmok erősebbek és rugalmasabbak akkor könnyebb fenntartani az energiát és a stabilitást hancúrozás közben, sőt, álmaid orgazmusához is feltárják előtted az utat!
