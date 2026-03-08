Diszkó a takaró alatt: feltalálták a színesen fluoreszkáló okosóvszert nemi betegségek ellen

Felejtsd el a kínos magyarázkodást és a hetekig tartó izgulást a teszteredmények miatt! Hamarosan ez az okosóvszer is képes lesz pontosan diagnosztizálni a nemi betegségeket. Gondolj bele, mennyivel nyugodtabban feküdnél le valakivel, ha tudnád, hogy egyetlen pillantás alatt kiderül, minden rendben van-e „odalent”.

Színes óvszerek eddig is léteztek, de a most feltalált okosóvszer színkódokkal jelzi, ha hívatlan vendég van az ágyban.

Forrás: Shutterstock

Mindent az újgenerációs okosóvszerről Három brit gimnazista találmánya rázta fel az egészségügyi technológiák világát.

A molekuláris réteggel bevont latex színeváltozással jelzi a bajt.

A projekt célja a szexuális tudatosság növelése és a szégyenérzet leküzdése.

Az ötlet máris elnyerte a rangos TeenTech-díjat az Egyesült Királyságban.

Orvosi vizit nélkül is kiderülhet, ha chlamydia, szifilisz vagy HPV fertőzése van valakinek.

Egy brit diákcsapat, Daanyaal Ali, Chirag Shah és Muaz Nawaz feltalálta azt az okosóvszert, ami pofonegyszerűvé és diszkrétté teszi a szexuális úton terjedő betegségek felismerését. A cél a tudatosság növelése egy olyan korban, ahol a szexuális úton terjedő betegségek száma világszerte exponenciálisan emelkedik és a férfiak termékenységét is befolyásolja. A srácok víziója szerint ez a módszer rengeteg embernek segíthet, akik szégyellik az orvosi szűréseket, vagy egyszerűen csak biztosra akarnak menni. A technológia egyelőre csak koncepcióként létezik, de a fiatal zsenik már 2015-ben elnyerték vele a brit TeenTech-díj fődíját egészségügy kategóriában.

Hogyan működik az okosóvszer?

A technológia alapja egy speciális molekuláris réteg, amely a latexre van felvíve. Amint kölcsönhatásba lép a baktériumokkal, azonnal elindul a kémiai reakció, ami megváltoztatja annak színét. Bár sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülés mikorra várható, az alapötlet zsenialitása vitathatatlan. Ha ez a termék egyszer a boltok polcaira kerül, az teljesen új dimenziót nyit majd a biztonságos szexben.

Így néz ki a szexuális diagnosztika a gyakorlatban:

Ha az óvszer hirtelen fűzöldre vált, sajnos chlamydiával állsz szemben.

A sárga szín a szifilisz jelenlétét jelzi.

Ha bekékül a szerszám, az a herpesz vírusának egyértelmű jele.

A lila szín a rettegett HPV (humán papillomavírus) jelenlétét mutatja.

Addig is, amíg nem kezd el világítani a pasid szerszáma, mint egy félresikerült karácsonyfa, maradjatok a sima guminál, hiszen jobb az ágyban tudni egy színes egyéniséget, mint egy orvosi leletet.