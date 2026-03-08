Stuart Anna, akit félreértett a történelem: erős nőként uralkodott, de meggyötörték a tragédiák

Napra pontosan 324 éve gyökeres fordulatot vett a brit történelem, még ha a szigetország népe ekkor még nem is tudott róla. Ugyanis 1702-ben ezen a napon, vagyis március 8-án lépett angol trónra Stuart Anna, aki levezényelte dinasztiájának utolsó felvonását. Noha az utókor hajlamos nevetség tárgyává tenni, valójában egy rendkívül izgalmas személyiség volt, akit a tragédiák sem kerültek el. Ismerd meg az utolsó Stuart-uralkodó elképesztő történetét!
Stuart Anna élete dióhéjban
- 1665. február 6-án született Anne Heyde és a későbbi II. Jakab angol király gyerekeként.
- Noha édesapja katolikus volt, nővérével együtt protestáns neveltetést kapott.
- 1702. március 8-án lett brit királynő, sógorát, Vilmost követte a trónon.
- 17 terhességéből egy gyerek sem élte meg a felnőtt kort.
- Halála után a Hannover-dinasztia foglalta el az angol trónt – A Windsorok ősei.
Protestáns hercegnő, katolikus apa, forrongó ország
Amikor a Stuart-ház utolsó királynője világra jött, egy instabil lábakon álló országba került. Alig 5 évvel azelőtt űzték el Cromwellt és történt meg a királyság restaurációja, az országot komoly protestáns és katolikus ellentétek feszítették szét.
Stuart Anna nem született uralkodónak, ami neveltetésén is meglátszott: politika és hadtudomány helyett zenére és művészetekre oktatták. Talán ez a neveltetése is hozzátett ahhoz, hogy az utókor egy butácska, könnyen befolyásolható nőnek lássa. Nagybátyjuk, II. Károly utasítására a hercegnőket protestáns hitben nevelték fel. Az ifjú Anna korai éveinek jelentős részét a francia udvarban töltötte, egy szembetegség kezelésre tett elhibázott beavatkozós okán.
Számos előkelő kérő közül végül Oldenurgi György dán herceg lett a férje, míg nővére, Mária unokatestvérükkel, Orániai Vilmossal lépett frigyre.
Közben édesapjuk, a későbbi II. Jakab áttért a katolikus hitre, amit egy pápista hercegnővel, Modenai Máriával kötött házassága is megerősített. Az újdonsült feleség 1677-ben és 1688-ban is fiút szült, ami belengette egy újabb katolikus dinasztia visszatérését, mivel a királynak csak két lánya élte meg a felnőttkort. Amikor nagybátyjuk 1685-ös halálával apjuk lépett a trónra a félelem beigazolódni látszott, mivel II. Jakab számos fontos tisztséget adott katolikusoknak.
Ez felbőszítette az angol nemességet, akik összeesküvést szőttek királyuk ellen. A két hercegnő Stuart Anna és Mária szintén a protestáns összeesküvők mellett tették le voksukat, így a lordok támogatásával 1689-ben Orániai Vilmost és I. Mária brit királynőt tették a trónra. Mivel alig öt év uralkodás után nem született gyerekük, Anna lett az új brit királynő.
Báb vagy ügyes intrikus? Stuart Anna félreértett uralkodása
A történelmi emlékezetben egy könnyen befolyásolható, butácska nő képe maradt meg Anna brit királynőről, talán nem is alaptalanul. Tény ugyanis, hogy kegyeltjei aránytalanul nagy hatalmat gyakoroltak, akik kedvükre szabták a brit történelem alakulását. Egyik leghíresebb (vagy hírhedtebb?) kegyence Sarah Jennings éveken keresztül de facto gyakololta a hatalmat, férjével, a Spanyol örökösödési háborúban komoly sikereket jegyző John Churchill-lel. Sarah unokatestvére, Abigail Hill később ügyesen kicselezte kuzinját a királynő kegyeiből.
Ugyanakkor a brit történelem legfontosabb mérföldkövei is regnálása alatt történtek. Az 1701-től 1713-ig tartó Spanyol örökösödési háborúban Anglia a Habsburgok oldalán szállt harcba, akik ugyan nem szerezték meg a trónt, ám haditetteiknek és ügyes taktikájuknak köszönhetően a britek győztesként kerültek ki. A háborút lezáró Ultercht-i békében többek között megszerezték Franciaország tengerentúli gyarmatait, a stratégiai fontosságú Gibraltárt, emellett a rabszolga-kereskedelemben is monopóliumot kaptak. Ettől kezdve tekinthető Anglia tengeri nagyhatalomnak.
Másik fontos lépés volt az 1707-es Egyesülési törvény, ami kimondta Anglia és Skócia közigazgatási és politikai egyesülését. Ezzel létrejött Nagy-Britannia.
Nem szabad azt sem elvitatni Anna brit királynőtől, hogy a művészetek pártolásában és az építészetben egy prosperáló időszakban tette le kézjegyét. Meglehet, nem ő volt a legélesebb eszű politikai stratéga, de ha akarta, képes volt manipulálni környezetét.
Anna, a megtört brit királynő: 17 terhesség és tragédiák
Mire 37 évesen trónra került, már 17 (!) terhességen volt túl, ám mindegyik csecsemő halva született. Egyetlen életben maradt fia, Vilmos glouchesteri herceg is 11 esztendősen hunyt el. Történészek szerint a sok vetélést a gyerekkorában elkapott számos betegség okozta.
Nem csupán fizikai, de mentális egészsége is jelentős hanyatlásnak indult, férje 1708-as halála után szinte teljesen elmagányosodott. Lelkileg teljesen kiszolgáltatottá vált, bárkit a kegyeibe fogadott, aki képes volt vele elhitetni, hogy miatta, nem pedig önös érdekből van a közelében.
A nem túl népszerű királynőt számos nyavalya kínozta, köszvényes lett, fél oldalára lebénult, a fájdalom miatt pedig gyakran nézett a brandys üveg fenekére. (Innen kapta a nem túl hízelgő „Brandy Nagyi” becenevet.) Jelentősen meghízott, a palotában jószerivel gyaloghintón közlekedett, az olyan korabeli orvosi eljárások, mint az érvágás, illetve katéterezés nem bizonyult hatékonynak.
Stuart Anna brit királynő 1714. július 31-én halt meg, mindössze 49 évesen. Az 1701-es örökösödési törvény értelmében az angol trónon másodunokatestvére, I. Hannoveri György követte, aki a ma regnáló Windsorok ősapja. Életét a 2019-es A kedvenc c. film dolgozta fel.
Stuart Anna királynő öröksége
Anna, az Egyesült Királyság királynőjeként egy meghatározó korszakban uralkodott. Az utókor hajlamos a róla kialakított gunyoros szemüvegen keresztül látni, pedig ha a dolgok mögé nézünk, megismerhetjük nagyon is létező erényeit. Stuart Anna egy erős nő volt, akit maguk alá gyűrtek a tragédiák.
