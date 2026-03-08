Stuart Anna, akit félreértett a történelem: erős nőként uralkodott, de meggyötörték a tragédiák

Napra pontosan 324 éve gyökeres fordulatot vett a brit történelem, még ha a szigetország népe ekkor még nem is tudott róla. Ugyanis 1702-ben ezen a napon, vagyis március 8-án lépett angol trónra Stuart Anna, aki levezényelte dinasztiájának utolsó felvonását. Noha az utókor hajlamos nevetség tárgyává tenni, valójában egy rendkívül izgalmas személyiség volt, akit a tragédiák sem kerültek el. Ismerd meg az utolsó Stuart-uralkodó elképesztő történetét!

Stuart Anna angol királynő portréja.

Forrás: Getty Images

Stuart Anna élete dióhéjban 1665. február 6-án született Anne Heyde és a későbbi II. Jakab angol király gyerekeként.

Noha édesapja katolikus volt, nővérével együtt protestáns neveltetést kapott.

1702. március 8-án lett brit királynő, sógorát, Vilmost követte a trónon.

17 terhességéből egy gyerek sem élte meg a felnőtt kort.

Halála után a Hannover-dinasztia foglalta el az angol trónt – A Windsorok ősei.

Protestáns hercegnő, katolikus apa, forrongó ország

Amikor a Stuart-ház utolsó királynője világra jött, egy instabil lábakon álló országba került. Alig 5 évvel azelőtt űzték el Cromwellt és történt meg a királyság restaurációja, az országot komoly protestáns és katolikus ellentétek feszítették szét.

Stuart Anna nem született uralkodónak, ami neveltetésén is meglátszott: politika és hadtudomány helyett zenére és művészetekre oktatták. Talán ez a neveltetése is hozzátett ahhoz, hogy az utókor egy butácska, könnyen befolyásolható nőnek lássa. Nagybátyjuk, II. Károly utasítására a hercegnőket protestáns hitben nevelték fel. Az ifjú Anna korai éveinek jelentős részét a francia udvarban töltötte, egy szembetegség kezelésre tett elhibázott beavatkozós okán.

Számos előkelő kérő közül végül Oldenurgi György dán herceg lett a férje, míg nővére, Mária unokatestvérükkel, Orániai Vilmossal lépett frigyre.

Közben édesapjuk, a későbbi II. Jakab áttért a katolikus hitre, amit egy pápista hercegnővel, Modenai Máriával kötött házassága is megerősített. Az újdonsült feleség 1677-ben és 1688-ban is fiút szült, ami belengette egy újabb katolikus dinasztia visszatérését, mivel a királynak csak két lánya élte meg a felnőttkort. Amikor nagybátyjuk 1685-ös halálával apjuk lépett a trónra a félelem beigazolódni látszott, mivel II. Jakab számos fontos tisztséget adott katolikusoknak.