Meghan Markle és Harry herceg visszatérnek: nagy bejelentést tett a sussexi hercegi pár

Rideg Léna
2026.03.08.
Több mint hét év után visszatér Ausztráliába a sussexi hercegi pár. Harry herceg és Meghan Markle április közepén több magán-, üzleti és jótékonysági eseményen vesz részt Sydney-ben és Melbourne-ben, gyermekeik, Archie és Lilibet azonban otthon maradnak.

Több mint hét év után ismét Ausztráliába látogat Harry herceg és Meghan Markle. A sussexi hercegi pár április közepére tervezett útja lesz az első alkalom, hogy a kontinensre utaznak azóta, hogy 2020 elején lemondtak a királyi családban betöltött hivatalos szerepükről, és az Egyesült Államokba költöztek.

  • Harry herceg és Meghan Markle április közepén látogat Ausztráliába, több eseményen vesznek részt.
  • Gyermekeik, a hatéves Archie és a négyéves Lilibet nem kísérik el őket.
  • Legutóbb 2018 októberében jártak a kontinensen, az Invictus Games miatt.
  • 2020 elején hivatalosan lemondtak királyi szerepükről, és az Egyesült Államokba költöztek.
  • 2025 novemberében levelet írtak az ausztrál asztrológusnak, Angela Pearlnek, amiben visszatérésükre utaltak.
  • Februári jordániai humanitárius látogatásuk során menekültekkel is találkoztak.
  • Az ausztráliai látogatás a pár humanitárius, jótékonysági és közösségi tevékenységeinek folytatása.

Meghan Markle és Harry herceg Ausztráliába utazik

A látogatás hírét március 8-án erősítette meg a pár szóvivője. A PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje április közepén több magán-, üzleti és jótékonysági eseményen vesz részt Ausztráliában. A program részleteit a későbbiekben hozzák nyilvánosságra.

Bár a hivatalos rendezvények pontos listáját egyelőre nem ismertették, a helyi sajtó szerint a pár Sydney-be és Melbourne-be is ellátogathat. Gyermekeik, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő nem kísérik el szüleiket.

2018 óta nem jártak a kontinensen

Harry herceg és Meghan legutóbb 2018 októberében járt Ausztráliában, amikor Sydney adott otthont az Invictus Games sporteseménynek. Az útjuk során jelentették be, hogy első gyermeküket várják, mindössze öt hónappal az esküvőjük után. Mintegy másfél évvel később hivatalosan is lemondtak hivatalos királyi szerepükről, és az Egyesült Államokba költöztek, és Kaliforniában telepedtek le.

A pár már korábban is utalt visszatérésére. 2025 novemberében levelet írtak az ausztrál asztrológusnak, Angela Pearlnek, akivel New Yorkban találkoztak. A levél részben szerkesztett változatát Pearl az Instagramon osztotta meg. Harry és Meghan köszönetet mondtak Pearlnek a segítségéért, kiemelve, hogy energiája és meglátásai sokat jelentettek számukra, és remélik, hogy ukrajnai családja biztonságban van. A levélben azt is megjegyezték, hogy várják, hogy kapcsolatban maradhassanak, különösen most, hogy hamarosan Ausztráliába látogathatnak.

Harry és Meghan Markle Jordániába is ellátogattak

Az ausztráliai út a pár februári jordániai látogatása után következik. Múlt hónapban Harry és Meghan egy kétnapos humanitárius misszió keretében az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve találkoztak Gázából evakuált orvosi menekültekkel, ellátogattak egy menekülttáborba, és felkeresték Hussein király rákközpontját, amely a rákkezelés, a kutatás és a megelőzés egyik vezető intézménye a térségben. Ez az út közel egy héttel Harry herceg nagybátyja, András herceg letartóztatása után valósult meg.

A sussexi hercegi pár rendszeresen jótékonykodik

Az elmúlt években a sussexi hercegi pár több nemzetközi jótékonysági látogatást tett, 2024-ben Nigériában és Kolumbiában jártak. Nigériában a védelmi főparancsnok hívására utaztak, ahol találkoztak katonákkal és részt vettek kulturális programokon, amelyek különösen Meghan számára jelentettek sokat, aki részben nigériai származású.

Kolumbiába Francia Márquez alelnök meghívására látogattak el, ott aktivistákkal, közösségi tagokkal és a kolumbiai Invictus Games versenyzőivel találkoztak.

A közelgő ausztráliai út tehát a sussexi hercegi pár hosszú távú humanitárius, jótékonysági és közösségi szerepvállalásának része, amely során a magán- és üzleti programok mellett a társadalmi ügyekre is nagy hangsúlyt fektetnek.

