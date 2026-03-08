Meghan Markle és Harry herceg visszatérnek: nagy bejelentést tett a sussexi hercegi pár

Több mint hét év után ismét Ausztráliába látogat Harry herceg és Meghan Markle. A sussexi hercegi pár április közepére tervezett útja lesz az első alkalom, hogy a kontinensre utaznak azóta, hogy 2020 elején lemondtak a királyi családban betöltött hivatalos szerepükről, és az Egyesült Államokba költöztek.

Forrás: Getty Images

Meghan Markle és Harry herceg Ausztráliába utazik

A látogatás hírét március 8-án erősítette meg a pár szóvivője. A PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje április közepén több magán-, üzleti és jótékonysági eseményen vesz részt Ausztráliában. A program részleteit a későbbiekben hozzák nyilvánosságra.

Bár a hivatalos rendezvények pontos listáját egyelőre nem ismertették, a helyi sajtó szerint a pár Sydney-be és Melbourne-be is ellátogathat. Gyermekeik, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő nem kísérik el szüleiket.

2018 óta nem jártak a kontinensen

Harry herceg és Meghan legutóbb 2018 októberében járt Ausztráliában, amikor Sydney adott otthont az Invictus Games sporteseménynek. Az útjuk során jelentették be, hogy első gyermeküket várják, mindössze öt hónappal az esküvőjük után. Mintegy másfél évvel később hivatalosan is lemondtak hivatalos királyi szerepükről, és az Egyesült Államokba költöztek, és Kaliforniában telepedtek le.

A pár már korábban is utalt visszatérésére. 2025 novemberében levelet írtak az ausztrál asztrológusnak, Angela Pearlnek, akivel New Yorkban találkoztak. A levél részben szerkesztett változatát Pearl az Instagramon osztotta meg. Harry és Meghan köszönetet mondtak Pearlnek a segítségéért, kiemelve, hogy energiája és meglátásai sokat jelentettek számukra, és remélik, hogy ukrajnai családja biztonságban van. A levélben azt is megjegyezték, hogy várják, hogy kapcsolatban maradhassanak, különösen most, hogy hamarosan Ausztráliába látogathatnak.