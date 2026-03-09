Két perces agytorna – Öt villámkvíz közmondásokról

A magyar közmondások generációk óta velünk élnek, és szinte észrevétlenül épültek be a mindennapi beszédünkbe. Egy jól irányzott mondás ma is ül, legyen szó tanácsról vagy finom figyelmeztetésről. Ez a villámkvíz gyors, pörgős kihívás: néhány kérdés, egy perc koncentráció, és máris kiderül, mennyire stabil a tudásod.

Ezzel a szuper villámkvízzel pörgesd fel a napodat!

Öt villámkvíz – Mennyire ismered a magyar közmondásokat?

A magyar közmondások a nyelvünk legízletesebb falatjai közé tartoznak: rövidek, csattanósak, mégis évszázadok bölcsességét sűrítik magukba. Egy-egy jól irányzott mondás nemcsak tanít, hanem szórakoztat is, hiszen képekben beszél, humort rejt, és gyakran meglepően aktuális ma is. Gondoljunk csak bele, hányszor idézünk fel egy találó közmondást egy hétköznapi helyzetben! A közmondások hidat képeznek generációk között, összekötik a múlt tapasztalatait a jelen kihívásaival.

Ez az online kvíz arra hív, hogy játékos formában tedd próbára tudásodat. Tudod, hogyan folytatódik egy jól ismert mondás? Vagy éppen hogyan kezdődik? Ez a szórakoztató tudáspróba két perc alatt ad sikerélményt, és megtornáztatja azokat a híres kis szürke agysejteket. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a közmondások világában!

Na kezdjük! Játékra fel!