2026. márc. 9., hétfő

Két perces agytorna – Öt villámkvíz közmondásokról

Tóth Hédi
2026.03.09.
Ismerősen csengenek a régi mondások? Ez a villámkvíz most próbára teszi, mennyire vág az eszed, ha közmondásokról van szó.

A magyar közmondások generációk óta velünk élnek, és szinte észrevétlenül épültek be a mindennapi beszédünkbe. Egy jól irányzott mondás ma is ül, legyen szó tanácsról vagy finom figyelmeztetésről. Ez a villámkvíz gyors, pörgős kihívás: néhány kérdés, egy perc koncentráció, és máris kiderül, mennyire stabil a tudásod.

Ezzel a szuper villámkvízzel pörgesd fel a napodat!
Forrás:  123rf.com

Öt villámkvíz – Mennyire ismered a magyar közmondásokat?

A magyar közmondások a nyelvünk legízletesebb falatjai közé tartoznak: rövidek, csattanósak, mégis évszázadok bölcsességét sűrítik magukba. Egy-egy jól irányzott mondás nemcsak tanít, hanem szórakoztat is, hiszen képekben beszél, humort rejt, és gyakran meglepően aktuális ma is. Gondoljunk csak bele, hányszor idézünk fel egy találó közmondást egy hétköznapi helyzetben! A közmondások hidat képeznek generációk között, összekötik a múlt tapasztalatait a jelen kihívásaival.
Ez az online kvíz arra hív, hogy játékos formában tedd próbára tudásodat. Tudod, hogyan folytatódik egy jól ismert mondás? Vagy éppen hogyan kezdődik? Ez a szórakoztató tudáspróba két perc alatt ad sikerélményt, és megtornáztatja azokat a híres kis szürke agysejteket. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a közmondások világában!

Na kezdjük! Játékra fel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/5 Sok lúd …
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/5 Addig jár a korsó a kútra...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/5 ……., aranyat lel.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/5 Addig nyújtózkodj,...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/5 Ajándék lónak ...

Hogyha tetszett visszavárunk, és még néhány kvízt ajánlunk

Helyesírási kvíz haladóknak – Csak a magyarok egyharmada tudja, hová kell vesszőt tenni

A vessző még a profi helyesírókat is elgondolkodtatja. Íme a kvíz, amibe sokak bicskája beletörik.

Kvíz: felismered ezeket a régi magyar közmondásokat? A legtöbben már az elején elbuknak

Ebben a kvízben most 6 magyar szólást és közmondást hoztunk. A feladatod egyszerű: folytatsd helyesen a közmondásokat, hogy minél több pontot érj el.

10-ből csak 1 ember tudja hibátlanul kitölteni ezt a szólások és közmondások kvízt

Tedd próbára tudásodat! Vajon hogyan folytatódnak helyesen a magyar szólások és közmondások? Töltsd ki kvízünket és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a klasszikus mondásokat.

 

