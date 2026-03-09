5 filmadaptáció, aminek annyi köze volt az alapműhöz, mint tengerimalacnak a hátúszáshoz

A legrissebb filmadaptáció az Üvöltő szelek, amely szintén nem követte hűen az eredeti művet, habár nem is ez volt a terv, vagyis csak azok a rajongók csalódtak, akik még a trailerek és az előzetes információk után is abban reménykedtek, hogy Emerald Fennell ugyanúgy meséli majd el Cathy és Heathcliff történetét, mint Emily Brontë. Vannak azonban olyan adaptációk, amik nem készítették fel előre a nézőket arra, hogy az alapmű egy teljesen új értelmezését láthatják majd a moziban. Lássuk, mely kinematográfiai műremekek vitték a könyvmolyok vérnyomását az egekig.

Egyes filmadaptációk mintha nem is ugyanazt a történetet mesélnék el, mint az alapmű.

Az 5 legrosszabb filmadaptáció, mely meggyalázta a könyvet

Fontos hangsúlyozni, hogy a mozgókép és könyv más-más eszköztárral mesél el egy történetet, így szükségszerűen kellenek változtatások. A Gyűrűk ura, Trónok harca kiváló példák rá, hogy miként végzik úgy a változtatásokat, hogy a mű más formátumban is élvezhető legyen. Az alábbi mozik esetében azonban nem jár az Oscar-díj a legjobb adaptált forgatókönyvnek.

1. Vaják (2019 – )

Na jó, ez nem mozi, hanem sorozat, ráadásul az első évadai kifejezetten sikeresek voltak, de kell egy kivétel, ami erősíti a szabályt. A későbbi évadok harmatos kritikáinak viszont épp az alapmű semmibe vétele a fő oka. Andrzej Sapkowski fantasykönyvei csak kis részben jelennek meg a történetben, néhány karakter fejlődési íve teljesen más irányt vett, de Geralt és Ciri kapcsolata is teljesen más az alapműben. Állítólag a sorozat húzóneve, Henry Cavill is az inkonzisztens történetmesélés és a lengyel író könyvének semmibe vétele okán távozott a sorozatból. A Netflix megkísérelte elkészíteni a maga Trónok harca-verzióját, ám elvérzett a küzdelemben.

2. A fűnyíróember (1992)

Egy rossz filmadaptációkat felsoroló listából nem maradhat ki Stephen King neve. A horror királya előszeretettel adja el regényei jogdíját mindössze egy dollárért, hogy ezzel is támogassa a kezdő filmeseket, ami Zs kategóriás, torz ivadékok tömegeit eredményezte. Az 1992-es A fűnyíróember azonban még ebből a nem túl dicső mezőnyből is lefelé lóg ki, hisz olyan kínos lett, hogy hosszas pereskedés után még King is levetette a nevét a stáblistáról. Az alapmű sem feltétlen egy Nobel-díjas mestermű, azonban vitathatatlan, hogy benne van a horrorfaktor.

Ehhez képest az „adaptációban” egy emberkísérlet, a virtuális valóság kerül terítékre, olyan ocsmány CGI-jal tálalva, amit azóta sem hevertek ki a videólejátszók.

3. Meggyőző érvek (2022)

Ez a Jane Austen-adaptáció senkit sem győzött meg. (Elnézést.) Azt, hogy a kosztümök és jelmezek nem korhűek, még könnyen elnéznénk, ám a Dakota Johnson által megformált főhős, Anne Elliot karakterének teljes átírását már nem. Míg az eredeti műben egy csöndes, visszafogott, gondoskodó nő volt, addig a 2022-es filmadaptációban egy nagyszájú, komikus karakter lett, ami sajnos a teljes összképet elrontotta. Nem csoda, hogy szinte teljesen radar alatt maradt a Netflix-csoda.