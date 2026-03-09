A botrányok után először mutatkozott együtt a királyi család: Katalin hercegné mindenkit lenyűgözött

Mosolyogva érkeztek a brit királyi család tagjai, Katalin hercegné, Vilmos herceg, Károly király és Kamilla királyné a Nemzetközösség Napja (Commonwealth Day) alkalmából rendezett ünnepi szertartásra a Westminster-apátságba. A rendezvény a család legnagyobb nyilvános összejövetele volt azóta, hogy nyilvánosságra kerültek az Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos iratok, és letartóztatták Andrew Mountbatten-Windsort.

Katalin hercegné tündökölt a Nemzetközösség Napján.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné gyöngysora több volt, mint pusztán egy ékszer

Katalin hercegné nemcsak elegáns megjelenésével, de nyugodt fellépésével a figyelem középpontjába került a Nnemzetközösség Napján, amelyen a brit királyi család több magas rangú tagja is részt vett. A ceremónia idén nemcsak diplomáciai és kulturális jelentőségű, hanem szimbolikus családi megjelenésnek is számít a közelmúlt botrányai után. A 44 éves hercegné férje, Vilmos oldalán érkezett a szertartásra, és mosolyogva integetett a jelenlévőknek, miközben a királyi család többi magas rangú tagját üdvözölték. Megjelenése külön figyelmet kapott: sötétkék Catherine Walker frakkszabású ruhája visszafogott eleganciát sugárzott, amelyet egy különleges ékszer tett teljessé. A gyöngy nyaklánc, amelyet viselt, korábban a néhai II. Erzsébet királynőé volt, így a választás egyfajta tisztelgésként is értelmezhető a monarchia előtt.

Katalin hercegné Vilmossal érkezett.

Forrás: Getty Images

Szimbolikus családi találkozó a botrányok után

A ceremónia nemcsak a Nemzetközösség országai közötti kapcsolatokat ünnepelte, hanem a királyi család számára is fontos nyilvános pillanatot jelentett. Ez volt ugyanis a legnagyobb közös megjelenésük azóta, hogy nyilvánosságra kerültek az Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumok, valamint kilakoltatták, majd letartóztatták András volt yorki herceget. A család közös megjelenése azt sugallta, hogy az intézmény a nehézségek ellenére is képes fenntartani hagyományait és nyilvános szerepét − írja a The Sun.

A brit királyi család egységet sugárzott a botrányok után.

Forrás: Getty Images Europe

