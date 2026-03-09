"Virginia Giuffre nem lett öngyilkos" – Rosanna Arquette és az áldozat apja sem hisz a hivatalos verzióban

Rosanna Arquette egy londoni interjúban nyíltan megkérdőjelezte Virginia Giuffre öngyilkosságát. Az amerikai színésznő ismerte Virginiát és nem tartja valószínűnek ezt a magyarázatot, pláne, hogy az Epstein-áldozat három gyereket hagyott maga után.

Virginia Giuffre 41 éves korában halt meg.

Forrás: Getty Images

Rosanna Arquette a londoni The Timesnak adott interjúban beszélt Virginia Giuffre haláláról.

A színésznő nem hiszi, hogy Giuffre öngyilkosságot követett el.

Giuffre 2025 áprilisában, 41 éves korában halt meg; családja szerint öngyilkosság történt.

A nő Jeffrey Epstein egyik legismertebb vádlója volt.

Halála után édesapja és ügyvédje is kétségeket fogalmazott meg a körülményekkel kapcsolatban.

„Nem hiszem, hogy Virginia Giuffre öngyilkos lett”

Rosanna Arquette egy március 7-én megjelent The Times-interjúban beszélt Virginia Giuffre-ról. „Ismertem Virginiát. Nem hiszem, hogy öngyilkos lett” – mondta a 66 éves színésznő.

Giuffre családja 2025 áprilisában jelentette be, hogy szerettük 41 éves korában meghalt. A közlemény szerint Giuffre öngyilkos lett: miután egész életében szexuális zaklatás és emberkereskedelem áldozata volt.

Virginia Giuffre memoárt írt Október 21-én jelent meg Nobody’s Girl címmel Virginia Giuffre megrázó memoárja, amelyben a Jeffrey Epstein hálózatában átélt évekről és az ezek nyomán maradt testi-lelki sebekről számolt be. A könyvet Giuffre Amy Wallace újságíróval közösen írta, és a legmegrázóbb részletességgel taglalja a fizikai sérüléseket és a pszichés összeomlását. Giuffre Andrással szembeni vádjait, miszerint 17 éves korában eladták őt II. Erzsébet fiának, aki 17 éves korában három alkalommal is megerőszakolta őt , 2022 februárjában peren kívül rendezték. András a mai napig tagadja tetteit, akkor pedig azt mondta, „nem emlékszik rá, hogy találkozott volna a lánnyal”. Giuffre a peren kívül kapott pénzt (12 millió angol fontot, azaz nagyjából 5 milliárd forintnak megfelelő összeget) a Speak Out, Act, Reclaim nevű jótékonysági szervezet támogatására fordította.

Rosanna Arquette nem hiszi, hogy Virginia Giuffre öngyilkos lett.

Forrás: Getty Images

Többen is kételkednek a hivatalos magyarázatban

A színésznő nincs egyedül a kételyeivel. Röviddel Giuffre 2025-ben bekövetkezett halála után édesapja, Sky Roberts is vizsgálatot sürgetett. Indoklásként Virginia korábbi közösségi médiás bejegyzésekre hivatkozott, amelyekben lánya azt állította, hogy nincsenek öngyilkossági gondolatai. Giuffre ügyvédje, Karrie Louden szintén megdöbbent, amikor értesült ügyfele haláláról. „Amikor megkaptam a telefonhívást, csak annyit tudtam mondani: »Viccelsz?«” – mondta Louden a The Sunnak 2025 áprilisában. „Mert semmi jel nem utalt arra, hogy ezt fontolgatná.”

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: