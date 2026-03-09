Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nicole Kidman egy sorozatgyilkos nyomába ered az Amazon legújabb krimisorozatában

Simon Benedek
2026.03.09.
Március 11-én debütál az Amazon Prime-on a Scarpetta című sorozat. A streamingóriás legújabb szériájában Nicole Kidman lesz a főszereplő, aki egy sorozatgyilkos nyomába ered.

Március 11-én debütál az Amazon Prime Video kínálatában a Scarpetta, amelyben Nicole Kidman egy törvényszéki patológust, Dr. Kay Scarpettát alakítja. A premier március 11-én több mint 240 országban válik elérhetővé, és már most az év egyik legizgalmasabb Amazon Prime-sorozatának ígérkezik.

Nicole Kidman és Jamie Lee Curtis az Amazon Scarpetta című sorozatának premierjén. 
Forrás:  Getty Images
  • Március 11-én debütál a Scarpetta az Amazon Prime Video kínálatában.
  • A főszerepet Nicole Kidman játssza, aki Dr. Kay Scarpettát, egy törvényszéki patológust alakít.
  • A történet alapja Patricia Cornwell világhírű krimisorozata.
  • A főhős egy sorozatgyilkost üldöz, miközben egy 28 évvel korábbi, karrierjét beárnyékoló ügy árnyékával is szembe kell néznie.
  • A sorozat a nyomozás mellett az igazságügyi szakemberek pszichológiai terheit is bemutatja.
  • A szereplőgárdában feltűnik Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker és Ariana DeBose is.

Az egyik legizgalmasabb Nicole Kidman-sorozat lehet a Scarpetta

A történet alapját Patricia Cornwell világhírű regénysorozata adja. A Scarpetta két idősíkon bontakozik ki: az egyik a kilencvenes évek végére repíti vissza a nézőket, amikor Dr. Scarpetta orvosszakértőként elkezdte a pályáját, míg a másik a jelenben követi a nyomozását egy brutális gyilkossági ügyben. Nicole Kidman egy sorozatgyilkos után kutat, miközben igyekszik bebizonyítani, hogy egy 28 évvel korábbi, karrierjét azóta is beárnyékoló ügyet maga mögött tudott hagyni.

A készítők szerint a sorozat nemcsak a nyomozásra koncentrál, hanem arra is, hogy milyen pszichológiai terhet jelent az igazság keresése az igazságügyi szakemberek számára. A szereplőgárda kifejezetten erős. Többek között Jamie Lee Curtis is szerepel a sorozatban, ő Scarpetta nővérét alakítja, de feltűnik többek között Bobby Cannavale, Simon Baker és Ariana DeBose is különböző szerepekben. A produkció executive producerei között maga Kidman és Curtis is helyet kapott. Nicole Kidman filmekből ismerhető leginkább, azonban a színésznő az utóbbi években több sikeres streamingprodukcióban is bizonyította, hogy a szériákban is erős alakításra képes. Nem véletlen, hogy sok rajongó szerint a Scarpetta könnyen az egyik legemlékezetesebb darab lehet a színésznő karrierjében. 

