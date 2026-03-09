40 felett 10 évet öregítenek rajtad ezek az ódivatú kiegészítők

Nem arról van szó, hogy 40 felett vissza kell fognod magad, sokkal inkább arról, hogy bizonyos fazonok és színek már nem a javadat szolgálják, és nem is fogod komfortosan, magabiztosan érezni magad általuk. Mutatjuk azokat a kiegészítőket, amelyeket szelektálnod kell, és azokat, amik frissességet, eleganciát kölcsönöznek a megjelenésednek.

40 felett tilos, 40 felett lehet: mutatjuk, mely kiegészítőket engedd el és hogy mikkel helyettesítsd őket.

Forrás: Shutterstock

Kiegészítők, amelyek 40 felett 10 évet öregítenek rajtad Bizonyos darabok akár éveket is öregíthetnek rajtad, ideje, hogy elegedd őket.

Ahelyett, hogy feldobnák a megjelenésedet, éppen az ellenkező hatást érik el, sőt, kiemelik a ráncaidat és a problémás területekre irányítják a figyelmet.

Íme 5 kiegészítő, amit nyugodtan ajándékozz el.

Kardigán? Nem mindegy, milyen fazon

Ha könyvtárba, pincébe, vagy a padlásra készülsz, a kardigán kiváló darab, egyébként pedig nyugodtan add a kutyád szájába, hadd játsszon vele. Nem győzzük hangsúlyozni: attól, mert elérted a 4. vagy az 5. x-et, még nem kell úgy kinézned, mint egy depressziós, elhanyagolt néni.

Tény és való, hogy az elmúlt években visszatértek a köztudatba a kardigánok, de a a szűk, sokgombos fazonokat mindenképp kerüld, és tégy ugyanígy a másik véglettel, az oversized darabokkal.

Valahol a kettő között lesz, ami neked való, de a legjobb választás a karcsúsított blézer.

Egy jól szabott blézer mindig remek választás.

Forrás: Shutterstock

Gyöngysor? Majd az 50 éves házassági évfordulódra vedd fel

Majd, ha a temetésedre, az 50 éves házassági évfordulódra, vagy az osztálytalálkozódra készülsz, csakis akkor tegyél fel gyöngysort. Ez a klasszik konzervatív viselet azóta nagymamis, mióta létezik, bármennyire is szép és drága. Egy vékony lánccal vagy egy brossal sokkal jobban jársz.

Egy szép bross sokkal előnyösebb lehet, mint egy ódivatú gyöngysor.

Forrás: Shutterstock

Túl rövid, vaskos nyaklánc? Hát, nem vagy te nyakörves kutya!

Kerüld a szorosan a nyakadra simuló láncokat, elvégre nem vagy te kutya. A vastag észerek – igen, a collie is – optikailag rövidebbnek és tömzsibbnek mutatják a nyakad. Egy hosszabb, vékonyabb, finomabb nyaklánc lesz a barátod, ugyanis nyújtja a sziluetted, akárcsak egy alakjavító felső.

Karomszerű vörös manikűr, mint Hófehérke mostohájának

Hófehérke mostohájának sem állt jól, sőt, idővel mindenkin boszorkányosan és pasiriasztóan mutatnak a hosszú karmok, pláne, ha sötétre lakkozod őket. Felerősítik a kézfejen megjelenő ereket, foltokat és ráncokat. A hegyes fazon helyett válassz a mandula, az ovális vagy a lekerekített körömformák közül, a sötét tónusok helyett válts a nude, a barackos, vagy a lágy rózsaszín árnyalatokra.