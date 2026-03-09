Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő Fanni, Franciska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rebecca gayheart

Szívszorító fotók: Eric Dane özvegye elvitte Johnny Depp lakásából az elhunyt színész személyes holmiját

rebecca gayheart los angeles johnny depp eric dane
Az ALS betegségben meghalt világsztár az utolsó hónapjait barátja lakásában töltötte. A minap lencsevégre kapták, hogy Rebecca Gayheart, Eric Dane özvegye elviszi a színész dobozait.

Csendben, a nyilvánosság kizárásával nyújtott segítséget a színész beteg barátjának. Johnny Depp az egyik Los Angeles-i otthonát ajánlotta fel Eric Dane-nek, aki el is fogadta azt. Az elhunyt holmiját Rebecca Gayheart nemrégiben elvitte a lakásból, amelyet paparazzók meg is örökítettek. 

Eric Dane az utolsó hónapjait Johnny Depp lakásában töltötte.
Eric Dane az utolsó hónapjait Johnny Depp lakásában töltötte.
Forrás: Shutterstock

Özvegye összeszedte Eric Dane személyes holmiját 

Rebecca Gayheart a napokban kipakolta néhai férje, Eric Dane személyes tárgyait Johnny Depp Los Angeles-i otthonából, amelyben a színész a halála előtt élt. Az 54 éves színésznőt a hét elején fotózták le, amint több dobozt és személyes holmit visz ki a házból, köztük egy Eric Yearbooks Kids Photos feliratút is. 

Gayheart még 2018 februárjában adta be a válókeresetet Dane ellen 14 év házasság után, ám tavaly visszavonta a kérelmet, miután kiderült, hogy a színész súlyos beteg. A párnak két közös lánya született: Billie, aki édesapja halála után töltötte be 16. életévét, valamint a 14 éves Georgia.

Eric Dane és Johnny Depp barátok voltak

 „Ericnek eggyel kevesebb aggódnivalója volt. Gyakorlatilag ingyen élt Johnny egyik házában a Sunset Strip felett. Depp azt mondta Ericnek, hogy fizessen annyit, amennyit tud, ha pedig nem tud, az se baj”nyilatkozta a színész halála után egy ismerőse. A forrás szerint miközben Dane a progresszív, idegrendszert érintő betegséggel küzdött, „Johnny mindent meg akart tenni a pénzügyi terhek enyhítése érdekében”.

Eric Dane-nél 2025 áprilisában amiotrófiás laterális szklerózist (ALS-t) diagnosztizáltak, az állapota nagyon gyorsan romlott. A színész február 19-én  53 évesen hunyt el. A Netflix nyilvánosságra hozta a színész utolsó interjúját, amelyben megrendítő szavakat intézett két lányához is. A Famous Last Words című filmet 2025 novemberében rögzítették. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Timothée Chalamet egyetlen mondattal felrobbantotta a művészvilágot: nagyon sokan utálják most ezért

Timothée Chalamet megjegyzése komoly vitát indított el a művészvilágban. A színész a Texasi Egyetemen beszélgetett Matthew McConaughey-vel, és miközben a mozi jövőjéről és annak fontosságáról beszélt, olyan kijelentést tett a klasszikus előadó-művészeti ágakról, amely sokak szerint sértő volt az opera- és balettművészek számára.

Lövéseket adtak le Rihanna házára: egy golyó az épület falán is áthatolt

Lövöldözés volt az énekesnő beverly hills-i otthonánál: a rendőrség egy 30 éves nőt vett őrizetbe. A támadás idején Rihanna a házban tartózkodott.

Annus Anonymous: Vilmos herceg száműzi Beatrixet és Eugéniát a reflektorfényből, egy királyi családtag sem mutatkozhat velük

Brit sajtóértesülések szerint Vilmos herceg azt tanácsolta a királyi család tagjainak, hogy kerüljék a közös fotókat a testvérpárral, miközben több rangos társasági eseményről is kizárhatják őket. Beatrix és Eugénia apjuk és anyjuk után nem kívánatos személyek lettek.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu