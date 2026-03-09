Szívszorító fotók: Eric Dane özvegye elvitte Johnny Depp lakásából az elhunyt színész személyes holmiját

Csendben, a nyilvánosság kizárásával nyújtott segítséget a színész beteg barátjának. Johnny Depp az egyik Los Angeles-i otthonát ajánlotta fel Eric Dane-nek, aki el is fogadta azt. Az elhunyt holmiját Rebecca Gayheart nemrégiben elvitte a lakásból, amelyet paparazzók meg is örökítettek.

Eric Dane az utolsó hónapjait Johnny Depp lakásában töltötte.

Forrás: Shutterstock

Özvegye összeszedte Eric Dane személyes holmiját

Rebecca Gayheart a napokban kipakolta néhai férje, Eric Dane személyes tárgyait Johnny Depp Los Angeles-i otthonából, amelyben a színész a halála előtt élt. Az 54 éves színésznőt a hét elején fotózták le, amint több dobozt és személyes holmit visz ki a házból, köztük egy Eric Yearbooks Kids Photos feliratút is.

Gayheart még 2018 februárjában adta be a válókeresetet Dane ellen 14 év házasság után, ám tavaly visszavonta a kérelmet, miután kiderült, hogy a színész súlyos beteg. A párnak két közös lánya született: Billie, aki édesapja halála után töltötte be 16. életévét, valamint a 14 éves Georgia.

Eric Dane és Johnny Depp barátok voltak

„Ericnek eggyel kevesebb aggódnivalója volt. Gyakorlatilag ingyen élt Johnny egyik házában a Sunset Strip felett. Depp azt mondta Ericnek, hogy fizessen annyit, amennyit tud, ha pedig nem tud, az se baj” − nyilatkozta a színész halála után egy ismerőse. A forrás szerint miközben Dane a progresszív, idegrendszert érintő betegséggel küzdött, „Johnny mindent meg akart tenni a pénzügyi terhek enyhítése érdekében”.

Eric Dane-nél 2025 áprilisában amiotrófiás laterális szklerózist (ALS-t) diagnosztizáltak, az állapota nagyon gyorsan romlott. A színész február 19-én 53 évesen hunyt el. A Netflix nyilvánosságra hozta a színész utolsó interjúját, amelyben megrendítő szavakat intézett két lányához is. A Famous Last Words című filmet 2025 novemberében rögzítették.

