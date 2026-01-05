A Tűz Ló éve mindent felkavar: így formálja át a divatot a kínai holdújév 2026-ban

Minden évben más és más energiákat mozgat meg a holdújév. Idén az intenzív Tűz Ló időszaka vágtat be életünkbe, ami innovációt, előrehaladást, szenvedélyt hoz egy csipetnyi káosszal fűszerezve. Ez nemcsak hétköznapi életünkön, de a divattrendeken is meglátszik, hisz a tervezők szakítanak a korábbi évek finomkodó stílusával. Vajon a kínai holdújév 2026-ban végre a maximalisták idejét is elhozza?

A kínai holdújév 2026-ban gyökeres fordulatot hoz a divattrendekben.

Forrás: Getty Images Europe

2026 kínai holdújév A kínai naptár szerint idén a Tűz Ló évébe lépünk.

Február 17. és március 3. között lesz a kínai holdújév 2026-ban.

Innovatív, megállíthatatlan energiák korbácsolódnak fel.

Az év sötét, élénk színekkel módosítja a trendeket.

Mikor van a kínai holdújév?

A Gergely-naptárhoz képest a kínai holdújév pár hét csúszásban van, köszönhetően a Vörös Sárkány Birodalmában alkalmazott eltérő ún. luniszoláris időszámításnak. Ez azt jelenti, hogy a keleti országban nem csupán a nap, de a hold járását is figyelembe veszik. A kínai holdújév hagyományosan a február 4-hez legközelebbi újhold idejére esik, mely 2026-ban február 17-én kezdődik és március 3-án ér véget.

2026-ban a Tűz Ló éve köszönt be, ami minden korábbinál intenzívebb energiákat szabadít fel.

Nem csupán Kínában, hanem a Távol-Kelet számos országában ünneplik a holdújévet, melyek mind a kínai időszámításon alapulnak. A szokás szerint ilyenkor kitakarítják a házat, mellyel a régi rossz dolgokat söprik ki és helyet csinálnak az újító energiáknak. A családok összegyűlnek, megajándékozzák egymást, a gyerekek és hajadonok piros borítéka csomagolt pénzt kapnak. Piros csíkokkal díszítik az ablakokat, mely bevonzza a szerencsét, a nagy robajjal járó tűzijáték és petárda pedig nem a szomszéd idegesítésére, hanem a gonosz szellemek elűzésére szolgál.

Kínai holdújév 2026: a trendszetter Tűz Ló

Minden jegy és elem kombinációja hat évtizedenként fordul elő, így a kínaiul Nagy Wu névre keresztelt Tűz Ló bátorságot, innovációt szít, jelentős változásokkal egyetemben 2026 kínai horoszkópja szerint. Persze mindennek meg van a maga árnyoldala, így a nagyívű fejlődést egy kiskanál káosszal, illetve nyugtalansággal fűszerezi.