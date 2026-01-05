A Tűz Ló éve mindent felkavar: így formálja át a divatot a kínai holdújév 2026-ban

Minden évben más és más energiákat mozgat meg a holdújév. Idén az intenzív Tűz Ló időszaka vágtat be életünkbe, ami innovációt, előrehaladást, szenvedélyt hoz egy csipetnyi káosszal fűszerezve. Ez nemcsak hétköznapi életünkön, de a divattrendeken is meglátszik, hisz a tervezők szakítanak a korábbi évek finomkodó stílusával. Vajon a kínai holdújév 2026-ban végre a maximalisták idejét is elhozza?
2026 kínai holdújév
- A kínai naptár szerint idén a Tűz Ló évébe lépünk.
- Február 17. és március 3. között lesz a kínai holdújév 2026-ban.
- Innovatív, megállíthatatlan energiák korbácsolódnak fel.
- Az év sötét, élénk színekkel módosítja a trendeket.
Mikor van a kínai holdújév?
A Gergely-naptárhoz képest a kínai holdújév pár hét csúszásban van, köszönhetően a Vörös Sárkány Birodalmában alkalmazott eltérő ún. luniszoláris időszámításnak. Ez azt jelenti, hogy a keleti országban nem csupán a nap, de a hold járását is figyelembe veszik. A kínai holdújév hagyományosan a február 4-hez legközelebbi újhold idejére esik, mely 2026-ban február 17-én kezdődik és március 3-án ér véget.
2026-ban a Tűz Ló éve köszönt be, ami minden korábbinál intenzívebb energiákat szabadít fel.
Nem csupán Kínában, hanem a Távol-Kelet számos országában ünneplik a holdújévet, melyek mind a kínai időszámításon alapulnak. A szokás szerint ilyenkor kitakarítják a házat, mellyel a régi rossz dolgokat söprik ki és helyet csinálnak az újító energiáknak. A családok összegyűlnek, megajándékozzák egymást, a gyerekek és hajadonok piros borítéka csomagolt pénzt kapnak. Piros csíkokkal díszítik az ablakokat, mely bevonzza a szerencsét, a nagy robajjal járó tűzijáték és petárda pedig nem a szomszéd idegesítésére, hanem a gonosz szellemek elűzésére szolgál.
Kínai holdújév 2026: a trendszetter Tűz Ló
Minden jegy és elem kombinációja hat évtizedenként fordul elő, így a kínaiul Nagy Wu névre keresztelt Tűz Ló bátorságot, innovációt szít, jelentős változásokkal egyetemben 2026 kínai horoszkópja szerint. Persze mindennek meg van a maga árnyoldala, így a nagyívű fejlődést egy kiskanál káosszal, illetve nyugtalansággal fűszerezi.
Ezek az intenzív energiák nem csupán karrierünkben, hanem a trendekben is megjelenik. Ugyanis a Tűz Ló színei a vibráló kék, a bogyós gyümölcsök mély tónusai, izzó narancssárga, élénk vörös lesznek, melyek tökéletesen rezonálnak a szenvedélyes energiákkal. Erre természetesen a divattrendek is ráharaptak, akik ellentmondást nem tűrő, harsány kollekciókkal kormányozzák a divatot izgalmas vizekre.
Trendelőrejelzés a Tűz Ló évére
Minden korábbinál jobban előtérbe kerülnek a leleményes textúrák, drámai rétegezés uralja a divatot, ami nagy fokú kreativitást tesz lehetővé a lelkes divatkövetők számára. Talán a tűz táncoló lángcsóváit idézik meg a ruhákat és kiegészítőket leuraló rojtok, melyek hosszú évek Csipkerózsika-álmából élednek fel. Érdemes lesz elővenni a szekrénybe száműzött ballonkabátokat is.
Színek tekintetében a korábbi pasztellszíneket és finom mintákat a harsány, élénk színek, látványos minták uralják, népszerűek lesznek a monokróm szettek. Figyelem, csak bevállalósaknak ajánljuk!
Hogyha 2025-öt az old money stílus határozta meg, akkor a kínai holdújév 2026-ban a hangos luxus bevállalós szettjei uralják. A tervezők a maximalizmusra, a textúrák, felületek, valamint színek a végletekig való halmozására koncentrálnak, de ékszerekből is a feltűnő darabok kerülnek rivaldafénybe. Bő ruhák, formabontó anyagválasztás, izgalmas minták tűnnek fel, melyekről bár sok mindent el lehet mondani, azzal nem vádolhatók, hogy nem lesznek emlékezetesek.
Hogyan kövesd a kínai holdújév által inspirált trendeket?
Aki kedveli az élénk, merész összeállításokat, 2026 igazán kedvező év lesz számára, már ami a divatot jelenti. Elő a drámai ékszerekkel, vibráló ruhadarabokkal és ne legyünk szégyenlősek kísérletezni a sziluettekkel. Akik ragaszkodnak visszafogott stílusukhoz a játékos textúrákkal anélkül dobhatják fel szettjeiket, hogy kilépnének komfortzónánjukból. Végtére is, egy igazán stílusos nő nem követi a divatot, hanem a neki tetsző darabokat építi öltözködésébe.
