Kit visel meg jobban egy szakítás, a nőt vagy a férfit? A válasz meglepő

Mindenki számára megterhelő élmény a szakítás, mégis sokáig úgy gondoltuk, hogy inkább a nők viselik nehezebben. Egy új kutatás azonban árnyalja ezt a képet, és azt sugallja, hogy a férfiak érzelmileg mélyebben érintettek lehetnek, mint azt korábban hittük.

Egy szakítás mindkét felet megviseli, de nem feltétlenül egyformán.

A férfiak ritkábban kezdeményeznek szakítást, mint a nők.

A párkapcsolat több egészségügyi előnnyel jár a férfiak számára.

A férfiak gyakrabban keresnek új kapcsolatot szakítás után.

A szakítás mindig nehéz, de vajon kinek nehezebb?

A romantikus filmek és barátnős beszélgetések alapján sokáig úgy tűnt, hogy egy szakítás után a nők omlanak össze, míg a férfiak gyorsabban továbblépnek. Egy friss kutatás azonban egészen más képet mutat, és több ponton is megkérdőjelezi ezt a közkeletű elképzelést – írja a PsyPost.

A meglepő fordulat: lehet, hogy a férfiaknak fontosabb a kapcsolat?

A vizsgálat szerint a férfiak átlagosan nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a romantikus kapcsolatoknak, mint a nők. Gyakrabban hisznek az igaziban, a nagy Ő-ben. Hamarabb mondják ki, hogy szeretnek valakit, és általában aktívabban keresnek párt.

Ez már önmagában is ellentmond annak a közkeletű képnek, amely szerint a férfiak kevésbé képesek és akarnak elköteleződni, vagy érzelmileg távolságtartóbbak, kevésbé fontos számukra a szerelem.

Mindenkit megvisel a szakítás, de ki szenved jobban? A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a férfiak sok esetben nehezebben dolgozzák fel a szakítást. Gyakrabban számolnak be magányról, tartósabb szomorúságról. Egy szakítás náluk nemcsak érzelmi, hanem hosszabb távon akár mentális és fizikai következményekkel is járhat.

Mi állhat a háttérben?

A különbség nem feltétlenül abból fakad, hogy ki erősebb vagy érzékenyebb. Inkább arról van szó, hogy a férfiak és a nők gyakran eltérő módon építik fel a kapcsolati hálójukat.



A férfiak esetében a párkapcsolat sokszor az érzelmi közelség fő terepe, miközben kevesebb mély, támogató baráti kapcsolatuk van. Emiatt egy szakítás után nagyobb űr keletkezhet.

A nők ezzel szemben általában többféle érzelmi támaszra támaszkodhatnak: barátokra, családra, közösségekre. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé fáj nekik egy szakítás, hanem inkább azt, hogy több eszközük van a feldolgozására.