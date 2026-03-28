Kit visel meg jobban egy szakítás, a nőt vagy a férfit? A válasz meglepő

Tóth Hédi
2026.03.28.
Egy friss kutatás új fényt vet a párkapcsolatok végére. A szakítás hatása nem egyforma a férfiak és a nők esetében. Na de ki szenved többet?

Mindenki számára megterhelő élmény a szakítás, mégis sokáig úgy gondoltuk, hogy inkább a nők viselik nehezebben. Egy új kutatás azonban árnyalja ezt a képet, és azt sugallja, hogy a férfiak érzelmileg mélyebben érintettek lehetnek, mint azt korábban hittük.

Egy szakítás mindkét felet megviseli, de nem feltétlenül egyformán.
  • A férfiak ritkábban kezdeményeznek szakítást, mint a nők. 
  • A párkapcsolat több egészségügyi előnnyel jár a férfiak számára. 
  • A férfiak gyakrabban keresnek új kapcsolatot szakítás után.

A szakítás mindig nehéz, de vajon kinek nehezebb?

A romantikus filmek és barátnős beszélgetések alapján sokáig úgy tűnt, hogy egy szakítás után a nők omlanak össze, míg a férfiak gyorsabban továbblépnek. Egy friss kutatás azonban egészen más képet mutat, és több ponton is megkérdőjelezi ezt a közkeletű elképzelést – írja a PsyPost.

A meglepő fordulat: lehet, hogy a férfiaknak fontosabb a kapcsolat?

A vizsgálat szerint a férfiak átlagosan nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a romantikus kapcsolatoknak, mint a nők. Gyakrabban hisznek az igaziban, a nagy Ő-ben. Hamarabb mondják ki, hogy szeretnek valakit, és általában aktívabban keresnek párt.
Ez már önmagában is ellentmond annak a közkeletű képnek, amely szerint a férfiak kevésbé képesek és akarnak elköteleződni, vagy érzelmileg távolságtartóbbak, kevésbé fontos számukra a szerelem.

Mindenkit megvisel a szakítás, de ki  szenved jobban?

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a férfiak sok esetben nehezebben dolgozzák fel a szakítást. Gyakrabban számolnak be magányról, tartósabb szomorúságról. Egy szakítás náluk nemcsak érzelmi, hanem hosszabb távon akár mentális és fizikai következményekkel is járhat. 

Mi állhat a háttérben?

A különbség nem feltétlenül abból fakad, hogy ki erősebb vagy érzékenyebb. Inkább arról van szó, hogy a férfiak és a nők gyakran eltérő módon építik fel a kapcsolati hálójukat.
 

A férfiak esetében a párkapcsolat sokszor az érzelmi közelség fő terepe, miközben kevesebb mély, támogató baráti kapcsolatuk van. Emiatt egy szakítás után nagyobb űr keletkezhet.

A nők ezzel szemben általában többféle érzelmi támaszra támaszkodhatnak: barátokra, családra, közösségekre. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé fáj nekik egy szakítás, hanem inkább azt, hogy több eszközük van a feldolgozására.

Akkor kit visel meg jobban?

A kutatás alapján nem lehet egyértelmű győztest hirdetni. A nők gyakran gyorsabban talpra állnak, de ez nem a fájdalom hiányát jelenti. A férfiak pedig mélyebben kötődhetnek egy kapcsolathoz, ami a veszteséget is intenzívebbé teheti. 

A különbség inkább abban rejlik, hogy ki milyen háttérrel, kapcsolati hálóval és megküzdési eszközökkel érkezik egy szakítás helyzetébe.

A férfiak viselkedése szakítás után gyakran mutat erősebb érzelmi megterhelést, mert számukra a párkapcsolat jelentős érzelmi támaszt nyújt, és kevesebb más forrásból merítenek támogatást. A legtöbben munkába, hobbiba menekülnek azért, hogy enyhítsék a fájdalmat, elfoglalják magukat, és ezt jól teszik. De kibeszéletelkenül hagyni az érzéseket sohasem jó és helyes, a munkaterápia kevés. 
A nők viselkedése szakítás után gyakran kiegyensúlyozottabb, mivel több baráti és családi támogatásra támaszkodhatnak az érzelmi feldolgozás során. Nekik könnyebb kibeszélni a fájdalmat, így előbb túljuthatnak a nehezén. 

Talán némileg enyhítheti a fájdalmat, ha a szakításra utaló jeleket időben felismerjük, így nem villámcsapásként ér az eltűnés, vagy a szünet, esetleg a kegyetlen "nem akarom folytatni, nekem ebből elég" mondat. Ha felkészülünk, annak a lehetőségére, hogy hamarosan esetleg véget ér a kapcsolat. 

Hogyan találd meg újra a boldogságot szakítás után?

A szakítás mély érzelmi válságot hozhat, de a gyógyulás tudatos lépésekkel lehetséges. Fontos az érzelmek megélése és feldolgozása: sírás, beszélgetés, akár szakember bevonása segít az elfogadásban. Ezután érdemes újra aktívan részt venni a közösségi életben, hobbikat folytatni, utazni, és elkerülni a nosztalgiázást az exszel. A cél, hogy visszatalálj önmagadhoz, önállóan alakítsd a jövődet, és belülről fakadó boldogságot építs.

Olvass tovább!

Hogyan éld túl a szakítást? − Ezt tedd lépésről lépére!

Egy kapcsolat lezárása mély érzelmi krízist válthat ki, amiből nehéz kimászni. Hogyan szállhatunk szembe ezzel és miképp indulhatunk el újra a boldogság felé?

Ismerd fel a trükköket, mielőtt nagy meglepetés ér – A 3 legfájdalmasabb szakítási módszer

Megdöbbentő, de többek szerint ez a legjobb egy balhé elkerülésére.

Túlélési taktikák szakítás után

 

 

