Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért

2026-ban is útjára indul a Virágos Magyarország verseny

Hivatalosan is megnyílik az idei kertészeti szezon

A tavaszi zsongás a megújulás lendületét hozza el a települések életébe: márciusban nemcsak a természet éled újjá, hanem kezdetét veszi a közösségi környezetszépítés legpezsgőbb időszaka is. Megtelnek élettel a kertek, a parkok, a közterek, kinyílnak a fészerek, előkerül az ásó és a metszőolló, és immár menetrendszerűen ekkor indul útjára a Virágos Magyarország verseny, amely évről évre startpisztolyként jelzi a kertészeti szezon nyitányát. 

Forrás: Visit Hungary

Krisztusi korban a Virágos Magyarország

A 33. születésnapját ünneplő verseny mára olyan nagyszabású mozgalommá vált, amely jóval túlmutat a virágos köztereken: a cél a rendezett, élhető, fenntartható települési környezet kialakítása, a közösségek összefogásának erősítése és a környezettudatos szemlélet formálása. Hazánk legnagyobb múltú és legsikeresebb környezetszépítő kezdeményezése évről évre közös cselekvésre hívja az önkormányzatokat és a lakosságot. 

Nevezés, kategóriák és rangos elismerések

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre 2026. május 15-ig jelentkezhetnek a települések a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon. Önkormányzatok nevezhetnek gondozott parkokkal, virágba boruló közterekkel, árnyas fasorokkal és mindenekelőtt olyan innovatív, zöld kezdeményezésekkel, amelyek a helyi összefogás erejét mutatják meg az egész országnak. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában várják a jelentkezéseket: határon innen és túlról egyaránt. A zsűri az esztétikus településkép mellett kiemelten értékeli a fenntartható megoldásokat, az innovatív zöldfelület-gazdálkodást és a helyi közösség aktív szerepvállalását. Több minisztérium és számos szakmai szervezet is díjakat ajánl fel a kiemelkedő településeknek, így idén is érdemes versenybe szállni az értékes elismerésekért.

A Virágos Magyarország környezetet szépít és jövőt épít

Az összefogásban ápolt környezet, a gondozott kertek és közterek élő üzenetet közvetítenek a következő generáció számára: azt tanítják meg, hogy a fenntarthatóság nem távoli cél, hanem a mindennapok természetes része. A verseny egyik legfontosabb üzenete, hogy a jövő élhető, innovatív és versenyképes települései tudatos döntésekkel és generációkon átívelő közös tettekkel születnek meg. A Virágos Magyarország mozgalom inspiráló példát mutat: ahol a természet szeretete, a környezettudatos szemlélet és a közösségi cselekvés kéz a kézben jár, ott a jövő generációja már egy fenntarthatóbb, jövőálló környezetben nőhet fel.

www.viragosmagyarorszag.hu

www.viragosmagyarorszag.hu
facebook.com/viragosmagyarorszag
instagram.com/viragosmagyarorszag
youtube.com/ViragosMagyarorszag

 

 

