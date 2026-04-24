Az egyetlen ember, aki túlélte a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadást is: valóságos csoda, ami vele történt

Talán te is eljátszottál már a gondolattal, hogy beírd magad az emberiség történelmébe. Ám, egészen biztosan nem úgy képzelted, hogy két atombomba-robbanás túlélőjeként tedd.

Kevesen mondhatják el magukról, hogy történelmünk két legsúlyosabb tragédiáját is túlélték. Azt pedig még kevesebben, hogy két atombomba tört az életükre, ráadásul pár nap különbséggel. Egy japán férfivel azonban pontosan ez történt, ő az egyetlen ismert ember, aki a második világháború két atombomba-támadását is elszenvedte, és túlélte.

A férfi, aki túlélt két atombomba-robbanást: Tsutomu Yamaguchi 90-es éves korában.
A férfi, aki két atombomba-robbanást is túlélt

A Japánra mért 1945-ös atomcsapások örökre megváltoztatták a világot.  Elsőként augusztus 6-án, Hirosima városát borította be a nukleáris robbanás elsöprő ereje, majd három nappal később Nagaszakit érte atomtámadás. A két atombomba a becslések szerint összesen több mint 450 ezer ember halálát okozta – ebbe a számba a robbanás közvetlen áldozatai és az utóhatások miatti halálesetek is beletartoznak.

Tsutomu Yamaguchi épp Hirosimában volt egy üzleti úton, amikor a város felett mintegy 600 méterrel felrobbant az első atombomba. A férfi, bár súlyos égési sérüléseket szenvedett, csodával határos módon túlélte a katasztrófát, és saját lábán tudta elhagyni a várost. Ezután azt tette, amit egy ilyen helyzetben a legtöbben tennénk, hazautazott a feleségéhez és a fiához Nagaszakiba. Amikor a második bomba is felrobbant, Tsutomu Yamaguchi ismét a túlélők között volt, de újabb sérüléseket szerzett. Azonban hatalmas szerencséjére sikerült felépülnie.

Később tanárként és mérnökként is dolgozott, de az átélt borzalmak hatására egész további életében a nukleáris fegyverek felszámolásának szószólója volt.

 Atombomba-gombafelhők Hirosima (balra) és Nagaszaki (jobbra) felett.
2009 márciusában, több mint 60 évvel a második világháborút lezáró események után, Tsutomu Yamaguchi hivatalosan is megkapta a nijū hibakusha címet, ami kettős túlélőt jelent, és azokra az emberekre használják Japánban, nemcsak fizikai, de súlyos lelki terheket is cipelnek. 

Két atomtámadás túlélőjeként a férfi 2010-ben, 94 éves korában hunyt el gyomorrák következtében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
