2026. ápr. 23., csütörtök Béla

Elképesztő dolgot fotóztak Csernobilban - Kísérteties állatok bukkantak fel a katasztrófa-övezetben

Getty Images - German Meyer
Bába Dorottya
2026.04.23.
Meglepő felfedezést tettek a kutatók: szellemlovakat fotóztak a csernobili tiltott zónában. A ritka mongol lófaj jelenléte ékes bizonyítéka a természet ellenálló képességének, ami újra meghódítja a csernobili katasztrófa környékét.

Mintegy 40 éve történt az emberiség legsúlyosabb nukleáris katasztrófája, ám a terület emberek számára még mindig lakhatatlan. Az állatok azonban újra elkezdték birtokba venni a csernobili katasztrófa helyszínét, nemrégiben pedig ott tűntek föl szellemlovak, ahol a legmagasabb a radioaktivitás koncentrációja. A homokszínű lovak vígan élik életüket a nukleáris pokolban.

Forrás:  Getty Images

  • A csernobili katasztrófa egyik legfertőzöttebb részén ma lovak legelésznek.
  • A Przsevalszkij-lovakat eredetileg kísérletképpen telepítették az atomreaktor környékére.

Amikor 1986. április 26-án felrobbant a csernobili atomreaktor, több ezer négyzetkilométert tett lakhatatlanná, tízezreket kényszerített evakuációra. A nukleáris katasztrófa környékén a mai napig olyan magas a sugárzás mértéke, hogy az pár óra alatt végezne egy emberrel, így egy vármegyényi terület még mindig alkalmatlan a lakhatásra.

Azonban az állatvilág már elkezdte visszahódítani a szennyezett területet. Igaz, nem minden probléma nélkül, hisz a sugárzás hatására mutációk alakultak ki, az ezekkel született csernobili állatok pedig gyakran feltűnnek az internetes hírek között.

Azonban nem minden állatfaj szenvedte meg a radioaktív sugárzást: az AP hírügynökség beszámolója szerint a csernobili tiltott zónában Przsevalszkij-lovakat figyeltek meg, amik békésen élnek a környező vadonban.

A homokszínű, zömök, kistestű lófélék jelenléte azért keltett akkora szenzációt, mivel a fajt 1969-ben a vadonban kihaltnak nyilvánították, csak a fogságban tartott példányok tenyésztésének köszönhetően maradtak fenn.

A Przsevalszkij-lovak egyik különlegessége, hogy a háziasított lovak 32 kromoszómapárjával szemben ők 33-al rendelkeznek. A Mongóliában őshonos faj mongol nyelven „takhi” névre hallgat, ami szellemet jelent, tudományos nevét pedig a vadlovat először leíró orosz tudósról kapta. A megfigyelések alapján nagyszerűen alkalmazkodtak a zord körülményekhez: kisebb ménesekben élnek, elhagyatott épületekben húzzák meg magukat a csernobili vadlovak.

A csernobili területen élő populációt 1998-ban telepítették be kísérletképpen, aminek fennmaradása kisebb csodával ér fel; a szaporításnak és telepítési programoknak köszönhetően a faj egyedszáma napjainkra elérte a 3000-et.

A mongol szellemlovak jelenléte a zónában azért olyan kiemelkedő, mert egy korábban kihalás szélén álló faj egyedszáma kezdett gyarapodni egy életre legkevésbé alkalmas területen. Azonban nem ők az csernobili állatok a nukleáris katasztrófa körzetében: farkasok, hiúzok, medvék, szarvasok is birtokba vették a körzetet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu