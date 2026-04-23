Elképesztő dolgot fotóztak Csernobilban - Kísérteties állatok bukkantak fel a katasztrófa-övezetben

Mintegy 40 éve történt az emberiség legsúlyosabb nukleáris katasztrófája, ám a terület emberek számára még mindig lakhatatlan. Az állatok azonban újra elkezdték birtokba venni a csernobili katasztrófa helyszínét, nemrégiben pedig ott tűntek föl szellemlovak, ahol a legmagasabb a radioaktivitás koncentrációja. A homokszínű lovak vígan élik életüket a nukleáris pokolban.

Ritka szellemlovakat figyeltek meg a csernobili katasztrófa zónájában.

Szellemlovak Csernobilban A csernobili katasztrófa egyik legfertőzöttebb részén ma lovak legelésznek.

A Przsevalszkij-lovakat eredetileg kísérletképpen telepítették az atomreaktor környékére.

Élet a csernobili katasztrófa árnyékában: lovak a tiltott zónában

Amikor 1986. április 26-án felrobbant a csernobili atomreaktor, több ezer négyzetkilométert tett lakhatatlanná, tízezreket kényszerített evakuációra. A nukleáris katasztrófa környékén a mai napig olyan magas a sugárzás mértéke, hogy az pár óra alatt végezne egy emberrel, így egy vármegyényi terület még mindig alkalmatlan a lakhatásra.

Azonban az állatvilág már elkezdte visszahódítani a szennyezett területet. Igaz, nem minden probléma nélkül, hisz a sugárzás hatására mutációk alakultak ki, az ezekkel született csernobili állatok pedig gyakran feltűnnek az internetes hírek között.

Azonban nem minden állatfaj szenvedte meg a radioaktív sugárzást: az AP hírügynökség beszámolója szerint a csernobili tiltott zónában Przsevalszkij-lovakat figyeltek meg, amik békésen élnek a környező vadonban.

A homokszínű, zömök, kistestű lófélék jelenléte azért keltett akkora szenzációt, mivel a fajt 1969-ben a vadonban kihaltnak nyilvánították, csak a fogságban tartott példányok tenyésztésének köszönhetően maradtak fenn.

A Przsevalszkij-lovak egyik különlegessége, hogy a háziasított lovak 32 kromoszómapárjával szemben ők 33-al rendelkeznek. A Mongóliában őshonos faj mongol nyelven „takhi” névre hallgat, ami szellemet jelent, tudományos nevét pedig a vadlovat először leíró orosz tudósról kapta. A megfigyelések alapján nagyszerűen alkalmazkodtak a zord körülményekhez: kisebb ménesekben élnek, elhagyatott épületekben húzzák meg magukat a csernobili vadlovak.