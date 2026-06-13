A népi megfigyelések szerint a június közepén, a Szent Antal napján érkező csapadék hosszabb, változékonyabb, esősebb időszakot jelezhetett előre.

Eső vagy napsütés? Szent Antal napja elárulja, milyen nyár vár ránk.

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Szent Antal napja időjósló nap

Nem véletlen, hogy egykor a gazdák különösen figyelték, érkezik-e zápor vagy zivatar Szent Antal napján. Az eső ugyanis egyszerre jelentett áldást, de aggodalomra is okot adott. A földeknek, a kukoricának és a veteményesnek jól jött a júniusi nedvesség, hiszen ez sokat segített a növények fejlődésében. Ugyanakkor a túl sok csapadék már veszélyt is hordozott: a gabona megdőlhetett, a párás levegő pedig kedvezett a betegségeknek a szőlőben és a gyümölcsösökben.

Ha viszont ragyogó napsütéssel köszöntött be Szent Antal napja, az örömre adott okot. A néphit szerint a derült ég és a kellemes meleg kiegyensúlyozott, szép nyarat ígért. Sok helyen úgy tartották, hogy a száraz, napfényes Antal-nap bőséges termést és zavartalan aratást vetít előre.

Miért működhettek a régi időjárási jóslatok?

Bár ma már radarok, műholdak és modern modellek segítik a meteorológusok munkáját, a népi megfigyelések mögött sokszor valódi tapasztalat állt. Az emberek generációkon át figyelték a természet apró jelzéseit, és észrevették az ismétlődő mintázatokat. Június közepe a Kárpát-medencében ma is érzékeny időszaknak számít. Ilyenkor a melegedő levegő és az érkező hidegebb frontok találkozásából gyakran alakulnak ki záporok és zivatarok. Talán éppen ezért maradt fenn ennyi időjóslás ehhez a naphoz kapcsolódva.

Szent Antal napja ma már inkább hagyomány, mint biztos előrejelzés, mégis van benne valami időtlen. Arra emlékeztet, mennyire összhangban élt az ember a természettel, és milyen fontos volt számára az ég üzeneteinek megfejtése.

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