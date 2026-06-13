Eleganciába csomagolt erő, prémium kényelemmel – ez az Audi A5 2.0 TFSI S line

Audi A5 2.0 TFSI S line: visszafogott presztízst, feszes eleganciát és olyan élvezetes vezetési élményt nyújt, amilyet máshol talán nem élhetünk át. A márka merész döntést hozott, amikor ebben a kategóriában nyugdíjazta az A4-es nevet. De vajon megérte?

Az új Audi A5 S line látványosabb és érzelmesebb lett, miközben megőrizte a márkára jellemző eleganciát.

Forrás: Antalfi Krisztina

Sportos elegancia: az Audi A5 letisztult formavilága, S line részletei és prémium kidolgozása már első pillantásra különleges karaktert kölcsönöz.

Prémium kényelem: modern digitális megoldások, igényes utastér és magas szintű komfort gondoskodik arról, hogy minden utazás élmény legyen.

Magabiztos teljesítmény: a 2.0 TFSI motor dinamikus vezetési élményt kínál, miközben megőrzi az Audi modellektől megszokott kifinomultságot.

Audi A5 2.0 TFSI S line teszt: vonzó megjelenés, sportos vezethetőség

Az új A5 Limousine ugyanis gyakorlatilag a korábbi A4 szerepét veszi át, így itt jóval többről van szó egy szokványos modellfrissítésnél: egy új korszak kezdetéről. A cél világos volt: megőrizni mindazt, amit a vásárlók eddig szerettek, miközben érzelmesebb, karakteresebb és látványosabb megjelenést adni az autónak. Az első benyomások alapján pedig úgy tűnik, a recept működik.

Külcsín: elegancia négy keréken

Az S line itt nem a túlzásokról szól. Nem akar mindenáron sportautónak látszani, inkább határozottabb jelenlétet ad az autónak. A szélesebbnek ható kiállás, a karakteresebb lökhárítók és a feszesebb vonalak elegánsabb, mégis dinamikusabb megjelenést eredményeznek.

Különösen jól áll neki a kupésan lejtő tetőív, amely hátul egy látványos, modern farban végződik. Az egész autó sokkal érzelmesebb formavilágot kapott, mint amit korábban az A4 esetében megszokhattunk. Az Audi dizájnerei láthatóan bátrabbak voltak, de közben megmaradt az a fajta letisztultság, ami a márka egyik védjegye.

Belbecs: prémium minőség, luxus érintés

Belül az A5 pontosan azt a világot tárja a vezető elé, amit ma egy prémium Auditól várunk. A digitalizáció központi szerepet kapott, de szerencsére nem öncélúan. A műszerfal látványos, modern és technológiailag is rendkívül fejlett, miközben az ergonómia továbbra is könnyen megszokható maradt.

Az S line hangulat itt is érezhető. Az ülések jó oldaltartást adnak, az anyaghasználat igényes, az összeszerelési minőség pedig olyan benyomást kelt, mintha minden alkatrészt milliméterre pontosan terveztek volna meg. Az utastér egyszerre modern és prémium érzetű, miközben hosszabb utazások során is kellemes környezetet biztosít.