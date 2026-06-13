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10 évesen ő a világ legfiatalabb divattervezője – Olyat tett, ami miatt Hollywood is térdre borul előtte

divattörténelem divattervező Max Alexander gyerek
Life
2026.06.13.
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A világ legfiatalabb divattervezője nemcsak a kifutót, de a stílusikonok szívét is meghódította. Max Alexander már most 10 évesen is történelmet írt kreációival, de most dokumentumfilm is készült róla. Íme a részletek!

Új királya van a kifutóknak, aki ráadásul még az ötödik osztályt sem kezdte el. Miközben a kortársai a videójátékok előtt ülnek, a 10 éves Max Alexander már meghódította a párizsi divathetet, és most a saját filmjét mutatják be a világ egyik legnevesebb fesztiválján! 

US fashion designer Max Alexander acknowledges the audience at the end of the Max Alexander Women's Ready to Wear Fall/Winter 2026-2027 collection fashion show as part of the Paris Women Fashion Week, at the Palais Garnier, in Paris, on March 3, 2026. (Photo by Blanca CRUZ / AFP)
Max Alexander a világ legfiatalabb divattervezője!
Forrás: AFP

A gyerekszobából Párizsig: Max Alexander divattervező felemelkedése 

  • Max Alexander mindössze négyéves volt, amikor magabiztosan közölte a szüleivel: ő bizony szabó és ruhatervező lesz.  
  • Ma, 10 évesen a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ legfiatalabb divattervezőjeként tartja számon. 
  • Miután 2023-ban, alig hétévesen berobbant a denveri divathéten, nemrég szintet lépett: idén márciusban egy lélegzetelállító, 15 darabból álló női kollekciót mutatott be a párizsi Palais Garnier-ben.  

Max Alexander korunk egyik legédesebb zsenialitása. A kisfiú már évek óta szenvedélyesen alkot, de az elmúlt három évben igazi divattervezővé vált: még a párizsi divathéten is bizonyított. Hogy mit érzett, miközben a francia közönség vastapsa közepette végigsétált a kifutón? „Egyáltalán nem volt ijesztő. Úgy voltam vele: ó, ezek az emberek mind elismernek engem, szóval boldognak kell lennem” – mesélte Max. 

A Los Angeles-i otthonában berendezett stúdiójában dolgozó Max tervezői filozófiája a teljes kreatív szabadságról és a fenntarthatóságról szól. „Bármilyen anyagot, bármilyen eszközt fel lehet használni” – magyarázta a kisfiú. „Készíthetsz ruhát savanyú uborkából. Készíthetsz ruhát kanalakból. Készíthetsz ruhát vállfákból is. Ez valami őrület!” A valódi szenvedélye azonban a bolygó védelme. Édesanyja kávéimádata ihlette meg, így kezdett el használt kávés jutazsákokat haute couture ruhákká formálni. „Tíz év után egyszerűen eláshatod őket a földbe, és lebomlanak” – tette hozzá. „Ez a bolygónknak is segít.” 

Max Alexander
Max Alexander, a 10 éves divattervező.
Forrás: Northfoto

A világ legfiatalabb divattervezője a mozivászon 

Max a kreatív zsenialitását három egyszerű lépésekre bontja, amit csak „ruhakörforgásnak” nevez: gondolkodás, alakítás, varrás, és már kész is! Alkotásai – a ruháktól kezdve a pizsamákon át a férfi, női és gyerek kapucnis pulóverekig – már megvásárolhatók a nevét viselő weboldalon. A felemelkedésre a filmipar is felfigyelt, ezen a hétvégén Max New Yorkba utazik a Tribeca Filmfesztiválra, ahol bemutatják az életéről szóló egész estés dokumentumfilmet.  

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