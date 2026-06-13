10 évesen ő a világ legfiatalabb divattervezője – Olyat tett, ami miatt Hollywood is térdre borul előtte

Új királya van a kifutóknak, aki ráadásul még az ötödik osztályt sem kezdte el. Miközben a kortársai a videójátékok előtt ülnek, a 10 éves Max Alexander már meghódította a párizsi divathetet, és most a saját filmjét mutatják be a világ egyik legnevesebb fesztiválján!

Max Alexander a világ legfiatalabb divattervezője!

Forrás: AFP

A gyerekszobából Párizsig: Max Alexander divattervező felemelkedése Max Alexander mindössze négyéves volt, amikor magabiztosan közölte a szüleivel: ő bizony szabó és ruhatervező lesz.

Ma, 10 évesen a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ legfiatalabb divattervezőjeként tartja számon.

Miután 2023-ban, alig hétévesen berobbant a denveri divathéten, nemrég szintet lépett: idén márciusban egy lélegzetelállító, 15 darabból álló női kollekciót mutatott be a párizsi Palais Garnier-ben.

Max Alexander korunk egyik legédesebb zsenialitása. A kisfiú már évek óta szenvedélyesen alkot, de az elmúlt három évben igazi divattervezővé vált: még a párizsi divathéten is bizonyított. Hogy mit érzett, miközben a francia közönség vastapsa közepette végigsétált a kifutón? „Egyáltalán nem volt ijesztő. Úgy voltam vele: ó, ezek az emberek mind elismernek engem, szóval boldognak kell lennem” – mesélte Max.

A Los Angeles-i otthonában berendezett stúdiójában dolgozó Max tervezői filozófiája a teljes kreatív szabadságról és a fenntarthatóságról szól. „Bármilyen anyagot, bármilyen eszközt fel lehet használni” – magyarázta a kisfiú. „Készíthetsz ruhát savanyú uborkából. Készíthetsz ruhát kanalakból. Készíthetsz ruhát vállfákból is. Ez valami őrület!” A valódi szenvedélye azonban a bolygó védelme. Édesanyja kávéimádata ihlette meg, így kezdett el használt kávés jutazsákokat haute couture ruhákká formálni. „Tíz év után egyszerűen eláshatod őket a földbe, és lebomlanak” – tette hozzá. „Ez a bolygónknak is segít.”

Max Alexander, a 10 éves divattervező.

Forrás: Northfoto

A világ legfiatalabb divattervezője a mozivászon

Max a kreatív zsenialitását három egyszerű lépésekre bontja, amit csak „ruhakörforgásnak” nevez: gondolkodás, alakítás, varrás, és már kész is! Alkotásai – a ruháktól kezdve a pizsamákon át a férfi, női és gyerek kapucnis pulóverekig – már megvásárolhatók a nevét viselő weboldalon. A felemelkedésre a filmipar is felfigyelt, ezen a hétvégén Max New Yorkba utazik a Tribeca Filmfesztiválra, ahol bemutatják az életéről szóló egész estés dokumentumfilmet.