Sisi egyetlen szépséghibája: ezt szégyellte mindennél jobban a császárné

Ahhoz, hogy az utókor a valaha élt egyik legszebb nőként emlékezzen rá, kemény szépségrutint és diétát követet. Sisi kényesen odafigyelt kinézetére, ami ennek köszönhetően makulátlan volt – egyetlen dolgot kivéve. Ugyanis Erzsébet magyar királyné fiatal kora óta rossz, sárga fogakkal küszködött, amiket világéletében szégyellt. Ismerd meg a világszép uralkodóné titkos szépséghibáját.
Sisi szájhigiéniája
- Egészen fiatal kora óta rossz, sárga fogakkal küzdött a gyönyörű császárné.
- Sisi egészségtelen életmódja, higanyos gyógykezelései csak tovább rontottak szájhigiéniáján.
- Idősebb korában ormótlan műfogsort viselt.
Szép császárné csúnya fogai
Ugyan az történelmi kacsa, hogy a középkor-újkor folyamán minden ember rossz fogazattal létezett a nagyvilágban, tény, hogy a fogkefe és fogkrém megjelenése, illetve a fogorvoslás fejlődése sokat lendített az általános szájhigiénián. A rossz fogak sok esetben inkább a cukorban bő étrendet követő arisztokráciát sújtották, ami alól Sisi sem képzett kivételt. Ma a történelem egyik legünnepeltebb szépségének tartják, ám egészen fiatal korától kezdve küzdött a sárga, romló fogakkal.
Egy történelmi anekdota szerint – mely egyébiránt az 1955-ös Sissi – Az ifjú császárné c. filmben is megörökíttetett – gyűlölt anyósa, Zsófia főhercegnő meg is szólta szájhigiéniáját, rendszeres szájápolásra „kényszerítve” menyét. Ferenc József így köszönte meg édesanyja közbenjárását: „Hála neked, a fogai teljesen kifehéredtek, ő pedig elbűvölő nővé vált.”
Mindezek ellenére későbbi éveiben, többek között a dohányzás, illetve a higanyos gyógykezelések révén fogai minősége tovább romlott, így csukott szájjal mosolygott, ha pedig beszélnie kellett, legyezővel takarta el száját.
Sisi királyné rendszeresen látogatta fogorvosait, sokszor időpont nélkül állított be a rendelőbe. (Természetesen az osztrák császárnénak ilyen úri huncutságot elnéztek.) Először Levi Spear Burridge, később Dr. Raimund Günther von Kronmyrth gondoskodott a császárné fogsorának egészségéről. Tény, hogy a császárnénak rossz fogai voltak, hovatovább számos mítosz kering szájhigiéniája körül.
Mítosz vagy valóság? Sisi és az ormótlan műfogsor esete
Rosa Albach-Retty – aki nem mellesleg a Sissi filmekkel világhírnevet szerző Romy Schneider nagyanyja volt – 1898-ban egy Bad Ischl-ben található kávézóban két elegáns hölgyre lett figyelmes. Amikor egyikük rövid időre távozott az asztaltól, az ott maradt nő hirtelen eltávolította műfogsorát, suttyomban leöblítette vízzel, majd gyorsan visszahelyezte. Rosa emlékirataiban később Sisi császárnéként azonosította a műfogsoros hölgyet.
Kétségtelenül szórakoztató ez az anekdota, ellenben teljesen karakteridegen. Egy olyan személy, aki annyira kényes volt külsejére, mint Sisi valószínűtlen, hogy nyilvánosan kivegye és mosogassa fogpótlását. Az viszont tény, hogy utazásaira mindig 63 elemet tartalmazó orvosi készlettel indult, mely szájápolási termékeket is tartalmazott. Kisebb pótlások, koronák fixálása megtörtént, de a műfogsor meglélét egy korábbi boncolás tételesen cáfolta.
Erzsébet császárné rossz fogainak históriája
A világszép császárné fogai ugyan valóban nem voltak olyan csillogóak, mint a mai urlalkodóké és sztároké, ám nem voltak olyan rosszak, mint ahogy azt a legendák tartják. Valószínű, hogy a közvélemény akart találni egy fogódzkodót, ami bebizonyította, hogy Sisi is mezei földi halandó volt, akinek megvoltak a maga szépséghibái.
Ismerd meg Sisi életének további titkait: