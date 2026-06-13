Sisi egyetlen szépséghibája: ezt szégyellte mindennél jobban a császárné

Ahhoz, hogy az utókor a valaha élt egyik legszebb nőként emlékezzen rá, kemény szépségrutint és diétát követet. Sisi kényesen odafigyelt kinézetére, ami ennek köszönhetően makulátlan volt – egyetlen dolgot kivéve. Ugyanis Erzsébet magyar királyné fiatal kora óta rossz, sárga fogakkal küszködött, amiket világéletében szégyellt. Ismerd meg a világszép uralkodóné titkos szépséghibáját.

Sisi egész életében romló fogaival küszködött.

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Sisi szájhigiéniája Egészen fiatal kora óta rossz, sárga fogakkal küzdött a gyönyörű császárné.

Sisi egészségtelen életmódja, higanyos gyógykezelései csak tovább rontottak szájhigiéniáján.

Idősebb korában ormótlan műfogsort viselt.

Szép császárné csúnya fogai

Ugyan az történelmi kacsa, hogy a középkor-újkor folyamán minden ember rossz fogazattal létezett a nagyvilágban, tény, hogy a fogkefe és fogkrém megjelenése, illetve a fogorvoslás fejlődése sokat lendített az általános szájhigiénián. A rossz fogak sok esetben inkább a cukorban bő étrendet követő arisztokráciát sújtották, ami alól Sisi sem képzett kivételt. Ma a történelem egyik legünnepeltebb szépségének tartják, ám egészen fiatal korától kezdve küzdött a sárga, romló fogakkal.

Egy történelmi anekdota szerint – mely egyébiránt az 1955-ös Sissi – Az ifjú császárné c. filmben is megörökíttetett – gyűlölt anyósa, Zsófia főhercegnő meg is szólta szájhigiéniáját, rendszeres szájápolásra „kényszerítve” menyét. Ferenc József így köszönte meg édesanyja közbenjárását: „Hála neked, a fogai teljesen kifehéredtek, ő pedig elbűvölő nővé vált.”

Mindezek ellenére későbbi éveiben, többek között a dohányzás, illetve a higanyos gyógykezelések révén fogai minősége tovább romlott, így csukott szájjal mosolygott, ha pedig beszélnie kellett, legyezővel takarta el száját.

Sisi királyné rendszeresen látogatta fogorvosait, sokszor időpont nélkül állított be a rendelőbe. (Természetesen az osztrák császárnénak ilyen úri huncutságot elnéztek.) Először Levi Spear Burridge, később Dr. Raimund Günther von Kronmyrth gondoskodott a császárné fogsorának egészségéről. Tény, hogy a császárnénak rossz fogai voltak, hovatovább számos mítosz kering szájhigiéniája körül.