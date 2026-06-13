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Így ismerd fel, ha hazudnak neked – A viselkedéselemző szerint mást kell figyelni, mint hinnéd

jelek viselkedéselemző hazugság
Simon Benedek
2026.06.13.
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Így szúrd ki a hazugságot: egy viselkedéselemző szerint nem úgy működik, ahogy gondolnád. Mutatjuk a hazugság felismerésének jeleit!

Sokan hiszik, hogy a hazugságot könnyű felismerni apró gesztusokból vagy elkapott pillantásokból, de egy viselkedéselemző szerint ez tévhit. Chase Hughes elárulta, hogy nem egy-egy jelre kell figyelni, hanem a viselkedés hirtelen megváltozására – ez az, ami igazán gyanúra adhat okot. Ezek a hazugság felismerésének jelei!

A hazugság felismerésének jelei: két nő beszélget egymással.
Ezek a hazugság felismerésének a jelei a viselkedéselemző szerint!
Forrás:  123rf

 

  • Chase Hughes viselkedéselemző szerint a hazugságot nem egyetlen gesztusból lehet felismerni.
  • A legfontosabb jel a viselkedés hirtelen és következetlen megváltozása.
  • Az apró testbeszédbeli jelek önmagukban félrevezetőek lehetnek, de nem bizonyítanak hazugságot.
  • Több, egyszerre megjelenő eltérés a beszédben és viselkedésben már utalhat stresszre vagy megtévesztésre.

A hazugság felismerésének jelei: másra kell figyelni, mint gondolnád

Chase Hughes, egykori amerikai haditengerészet főtörzsőrmestere és viselkedéselemző szakértője a Dream Out Loud podcastban beszélt arról, hogy az emberek általában rossz helyen keresik a hazugság árulkodó jeleit. Ezeket a jeleket ugyanis nem az apró gesztusokban vagy elejtett félmondatokban kell keresni, hanem valahol egészen máshol. A szakértő szerint a legfontosabb kérdés tehát az, hogy az illető ugyanúgy viselkedik-e, mint néhány perccel korábban – írja a LadBible

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A szakértő kiemeli: „Egy viselkedés önmagában soha nem jelent hazugságot”. Hughes szerint sokkal fontosabb, hogy egyszerre több, egymástól független változás jelenjen meg valakinek a viselkedésében, mert ezek együtt már stresszre vagy tényleges megtévesztésre utalhatnak. Azt is hangsúlyozta, hogy a testbeszéd önmagában félrevezető lehet, hiszen például a keresztbe tett karok nem feltétlenül védekezést jelentenek – lehet, hogy valaki egyszerűen fázik vagy kényelmetlenül érzi magát. A legnagyobb hiba a hazugság felismerésében szerinte az, hogy az emberek egyetlen árulkodó jelre vadásznak. Ehelyett azt kell figyelni, hogy valaki mennyire következetes a saját, korábbi viselkedéséhez képest, és mennyi apró eltérés jelenik meg egyszerre a beszédében és a testében. Az emberek ráadásul hajlamosak csak az egyértelmű jelekre figyelni, holott sokszor egy kínos mosoly többet elárul, mint a leszegett fej vagy a hasonló, negatív jelek. 

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