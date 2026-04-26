Puszta kézzel lapátolta a radioaktív hulladékot: ma ettől szenved a csernobili túlélő

A csernobili katasztrófa után több százezer úgynevezett „likvidátor” dolgozott azon, hogy megfékezze a világ egyik legsúlyosabb nukleáris balesetének következményeit. Köztük volt Sergei Belyakov is, aki még 40 év távlatából is a testén és az életén viseli az atomerőműnél végzett munkája következményeit.
A csernobili túlélő komoly egészségügyi hatásokat szenvedett
A közvetlen csernobili áldozatok száma hivatalos adatok szerint mindössze 36 fő – ők azok, akik a robbanás következtében hunytak el. Számos más az atomerőmű környékén élő emberre volt azonban hatással a tragédia. Többek között Sergei Belyakovra is, aki még 40 évvel a tragédia után is érzi a csernobili atomkatasztrófa következményeit.
Belyakovnak az atomkatasztrófa után közvetlenül a csernobili erőmű rendkívül szennyezett területein kellett dolgoznia. Tette mindezt minimális védelmi felszereléssel, és olyan feladatokat végezve, amelyek ma már elképzelhetetlenek lennének.
„Nem volt más választás” – mondta Belyakov.
Belyakov a csernobili erőmű környékén végzett tisztítási munkákban vett részt, ahol a radioaktív törmeléket és szennyezett anyagokat kellett eltávolítani közvetlenül a felrobbant 4-es blokk tetejéről. A legtöbb esetben ráadásul lapáttal, puszta kézzel dolgoztak az életveszélyes sugárzással terhelt zónában. A hozzá hasonló likvidátorok feladata az volt, hogy eltakarítsák a reaktor körüli romokat, csökkentsék a radioaktív por terjedését, és stabilizálják a helyzetet a felrobbant 4-es blokk körül. A munkát katonai fegyelemmel szervezték, gyors rotációban, mert mindenkit tudta, hogy a radioaktivitással szennyezett területen töltött percek életveszélyesek.
Belyakov szerint a sugárzás hatása gyakorlatilag azonnal jelentkezett nála. Fejfájás, orrdugulás és fényérzékenység alakult ki. Mindez semmi azokhoz az egészséügyi gondokhoz, amelyek később alakultak ki nál.a.
Az ár, amit csak később fizetett
Belyakov ma már arról beszél, hogy a bevetések hosszú távú következményei végigkísérték az életét. Elmondása szerint az immunrendszere jelentősen károsodott, valamint vese- és májproblémái lettek, és a vérképe is rendkívül rossz. Korábban aktív sportoló volt, de a kimerültség miatt hosszú időbe telt, mire újra vissza tudott térni a mozgáshoz. Jelenleg 70 éves, de a következményekkel máig együtt él. Ma Szingapúrban él és dolgozik, de a helyszínre máig nem tért vissza soha.
A csernobili likvidátorok közül sokan hozzá hasonlóan krónikus betegségekkel, rossz esetben daganatos megbetegedésekkel és idegrendszeri problémákkal küzdöttek. A története tehát nem egyedi. A becslések szerint több százezer ember vett részt a mentési és takarítási munkákban, közülük sokan később súlyos egészségkárosodást szenvedtek.
