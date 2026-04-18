5 dekorációs elem, amiktől a lakberendezők falra másznak

A legtöbben nem engedhetnek meg maguknak egy lakberendezőt, így a saját ízlésük és pénztárcájuk alapján rendezik be az otthonukat. Ha pont lakásfelújítás előtt állsz és stílusos otthonra vágysz, érdemes végigfutnod, milyen dekorációs megoldások nem jöhetnek szóba egy szakembernél.

A lakberendezők szakmájukból kifolyólag pontosan tudják, mik azok a trükkök, amelyekkel otthonosabbá és stílusosabbá varázsolhatod az otthonod. A tippjeikről gyakran esik szó, azonban az is érdekes megközelítés, hogy mik azok a dekorációs megoldások, amiktől automatikusan a falra másznak, ha meglátják azokat.

A fotón egy lakberendező látható munka közben, épp az egyik lakásprojektjének dekorációján dolgozik.
A lakberendezők szerint számos olyan hibalehetőség van, amit elrontanak az emberek a lakásuk dekorációjának kialakítása közben.
Forrás:  123rf.com
  • A lakás dekorálásánál fontos szempont, hogy a saját személyiségedet tükrözze.
  • A lakberendezők pontosan tudják, mik azok a megoldások vagy dekorációs elemek, amelyek nem működnek jól egy lakásban.
  • Például az egymáshoz illő bútorokat túl unalmasnak tartják a szakértők, az átlag emberek mégis imádják ezt a megoldást.

Dekorációk, amiket nem szeretnek a lakberendezők

Sokan automatikusan a szívükre és a belső ösztöneikre hallgatnak, amikor az otthonuk berendezésével foglalkoznak. Ez sokszor jól is van így, hiszen egy olyan lakásban érzi jól igazán magát az ember, ami visszatükrözi a saját személyiségét. Azonban egy átlag ember, aki életében nem tanult lakberendezést vagy belsőépítészetet, könnyedén elkövethet olyan bakikat, illetve megvásárolhat olyan dekorációs elemeket, amiktől a szakemberek egyből rosszul lesznek. Mielőtt felsorolnánk, mi ez az 5 dolog, szeretnénk leszögezni, mindenki úgy rendezi be az otthonát, ahogy szeretné és nem kötelező követnie a legújabb lakástrendeket. Ennek ellenére érdekes végigvenni, mégis mik azok a megoldások, amiket a profik nem tartanak túl szerencsésnek.

1. Túl kicsik a szőnyegek

A Housebeautiful.com oldalnak több szakértő is megerősítette, hogy nem érdemes a nappaliba túl kicsi szőnyeget választani, egy nagyobb méretű sokkal jobb választás.

„Ellentmond a logikának, de egy nagyobb szőnyeg azonnal tágasabbá és otthonosabbá varázsolja a szobát!” – magyarázta a honlapnak Gillian Segal lakberendező.

A fotón egy nappali látható, amit túl kicsi szőnyegekkel rendeztek be.
Az ilyen kisméretű szőnyegeket nem szeretik a lakberendezők.
Forrás:  123rf.com

2. Különböző színű izzók

A szakértők szerint sokakra jellemző, hogy nem figyelik, milyen típusú izzót vásárolnak, így furcsa hatást kelt, ha a nappali egyik sarkában álló nappali meleg, a másik viszont hideg fénnyel világít. Előbbi nyugtató hatású, így ezt azoknak ajánlják akik pihenni, lazulni szeretnének hangulatvilágítás mellett. Az utóbbi viszont élénkítő hatású és fokozza a koncentrációt.

3. Kiegészítők nélküli szoba

Bár a minimalista stílust sokan kedvelik, például Kim Kardashian is közéjük tartozik, azonban ürességérzetet kelthet, ha a nappaliban a kanapén és a tévén kívül nincsen más. Pedig a kisebb részletek is fontosak, ha egy gyönyörű lakótér kialakítása a cél. Sokaknál például gyakran hiányzik az az apró kiegészítő, ami miatt az otthon kissé kopárnak tűnik. Például egy-egy dekorációs tárgy vagy egy kép a falon sokat tud dobni az összhatáson.

A fotón egy kopár hatású szoba látható.
Kopár hatást kelthet a kevés dísztárgy.
Forrás:  123rf.com

4. Hanyag festés

Sokan úgy próbálnak spórolni, hogy saját maguk festik ki az egész lakást, de ez a visszájára is fordulhat, ugyanis aki nem profi, jó pár bakit elkövethet festés közben. Gyakori hibák közé tartozik, hogy festés előtt nem távolítják el a port vagy a zsírt a falról és úgy festenek rá, az is jellemző, hogy elmarad az alapozás, emiatt foltos hatású lehet a végeredmény. A szakértők szerint pont a festés az, amin nem szabad spórolni, ha az ember tényleg tökéletes végeredményre vágyik.

5. Egymáshoz illő bútorokat használsz

Az emberek még mindig imádják az összeillő bútorszetteket, hiszen ha olyan dolgokat vásárolsz, amelyekről tudod, hogy jól fognak mutatni együtt, az nem erőlteti meg túlzottan a kreativitásodat. Lényegében megkönnyíted ezzel a húzással a dolgod.

A fotón egyféle bútorszett-tel berendezett hálószoba látható.
Bár egyszerű megoldás, ha ugyanazt a bútorszettet veszed meg a hálóba vagy a nappaliba, azonban a szakértők szerint sokkal jobb, ha többféle típust választasz.
Forrás:  123rf.com

Ennek ellenére pont az ad egy karaktert a szobának, ha olyan bútordarabokkal rendezed be, amelyek első ránézésre nem illenek össze, de együtt mégis egy kerek egészet alkotnak. 

„A változatosság teszi érdekessé az életet, és soha nem tűnik barátságosnak , ha úgy néz ki a lakásod, mintha az összes tárgy egy kollekcióból származna” – erről már Gillian Segal lakberendező mesélt az oldalnak.

Ezek a lakásberendezéssel kapcsolatos cikkeink is érdekelhetnek:

5 trend, hogy Instagram-kompatibilis legyen a konyhád

Alakítsd át konyhádat 2026 igényeinek megfelelően! Nézzük, mi az, aminek már leáldozott és mi az, ami nagyobb hangsúlyt kap!

Ezeket felejtsd el az otthonodban! – Lakberendezési trendek, amik után a falba vered a fejed

Vannak trendek, amik jól mutatnak a showroomokban – de otthon igazi rémálommá válhatnak.

Észak és kelet szerelemgyereke: a japandi stílus 2026 legnagyobb lakberendezési trendje

Ez a sílus két nép esztétikáját egyesíti és nem is akárhogyan.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
