5 dekorációs elem, amiktől a lakberendezők falra másznak

Például az egymáshoz illő bútorokat túl unalmasnak tartják a szakértők, az átlag emberek mégis imádják ezt a megoldást.

Dekorációk, amiket nem szeretnek a lakberendezők

Sokan automatikusan a szívükre és a belső ösztöneikre hallgatnak, amikor az otthonuk berendezésével foglalkoznak. Ez sokszor jól is van így, hiszen egy olyan lakásban érzi jól igazán magát az ember, ami visszatükrözi a saját személyiségét. Azonban egy átlag ember, aki életében nem tanult lakberendezést vagy belsőépítészetet, könnyedén elkövethet olyan bakikat, illetve megvásárolhat olyan dekorációs elemeket, amiktől a szakemberek egyből rosszul lesznek. Mielőtt felsorolnánk, mi ez az 5 dolog, szeretnénk leszögezni, mindenki úgy rendezi be az otthonát, ahogy szeretné és nem kötelező követnie a legújabb lakástrendeket. Ennek ellenére érdekes végigvenni, mégis mik azok a megoldások, amiket a profik nem tartanak túl szerencsésnek.

1. Túl kicsik a szőnyegek

A Housebeautiful.com oldalnak több szakértő is megerősítette, hogy nem érdemes a nappaliba túl kicsi szőnyeget választani, egy nagyobb méretű sokkal jobb választás.

„Ellentmond a logikának, de egy nagyobb szőnyeg azonnal tágasabbá és otthonosabbá varázsolja a szobát!” – magyarázta a honlapnak Gillian Segal lakberendező.

Az ilyen kisméretű szőnyegeket nem szeretik a lakberendezők.

2. Különböző színű izzók

A szakértők szerint sokakra jellemző, hogy nem figyelik, milyen típusú izzót vásárolnak, így furcsa hatást kelt, ha a nappali egyik sarkában álló nappali meleg, a másik viszont hideg fénnyel világít. Előbbi nyugtató hatású, így ezt azoknak ajánlják akik pihenni, lazulni szeretnének hangulatvilágítás mellett. Az utóbbi viszont élénkítő hatású és fokozza a koncentrációt.