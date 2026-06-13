Tökéletesen ropogós lesz a bacon, ha ezzel a trükkel készíted

Kevés jobb kiegészítője van reggeleinknek, mint egy aranybarnára sült vékony szalonnacsík. Persze mindenki ízlése más, ám ha közvélemény-kutatást végeznénk arról, hogyan szeretik az emberek a bacont, nagy tétben fogadnánk rá, hogy a többség a ropogós verzió mellett teszi le a voksát. Csakhogy reggelikészítés közben nem mindig jön össze a kívánt textúra. Mutatjuk a ropogós bacon titkát!

Egy konyhai trükkel tökéletesen ropogós bacont kapunk a rántotta mellé.

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Serpenyőt, sütőt és air fryert használnak a legtöbben.

Megfelelő hőfok, időzítés és elkészítési metódus kiválasztása kell a ropogós baconhöz.

Ropogós baconre vágysz? Így lesz tökéletes

Az igazán ropogós bacon elkészítése nem mindig megy elsőre. Ennek elérésére általában háromféle metódust szoktak alkalmazni az emberek: serpenyőt, air fryert, illetve sütőt veszik igénybe.

Amikor megkívánják a sós finomságot, legtöbben azonnal a serpenyőért nyúlnak, pedig azzal pont, hogy ellenkező hatást érnek el. Közepes lángon kell 8-10 percig sütni, miközben rendszeresen forgatjuk, azonban így is csak enyhén lesz ropogós, inkább rágósabb állagot lehet elérni.

Az air fryerek térnyerésével egyesek jóformán már esküvői tortát is ezzel sütnek, így nem meglepő, hogy a bacon készítéséhez is a forrólevegős fritőzt kapcsolják be. 180 fokon hét perc alatt készülnek el, melyet félidőben ajánlott megfordítani. Bár így ropogósabb lesz a végeredmény, ám a rágós részek továbbra is megmaradnak, arról nem is beszélve, hogy így csak erősen limitált mennyiség készíthető.

Amennyiben a mennyei, ropogós baconre vágyunk, amit szinte ujjal is szét lehet morzsolni, akkor a hagyományos sütőt kell bekapcsolni. Ehhez sütőpapírra kell fektetni a bacont, 180 fokra kell melegíteni a sütőt, majd 15-20 percig sütni kell.

Félidőnél érdemes megfordítani, de nélküle is kellemesen roppanós állagot kapunk. Fontos, hogy az elkészült szalonnát fektessük papírtörlőre, ami felszívja a fölösleges zsírt. A ropogós bacon készítése sütőben nem csak finom, de gazdaságos is, mivel relatíve nagy mennyiséget lehet ezáltal a tányérokra varázsolni.

Van azonban még egy trükk a tarsolyunkban: ha a kiterített baconokre teszünk még egy réteg sütőpapírt, majd ráhelyezünk egy nehezebb tepsit és így sütjük ki, fokozhatjuk a ropogós textúrát, mivel így egyenletesebben távoznak belőle a zsiradékok. Vigyázzunk, ilyenkor alacsonyabbra kell állítani a hőfokot!