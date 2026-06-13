Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 13., szombat Anett, Antal

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
reggeli

Tökéletesen ropogós lesz a bacon, ha ezzel a trükkel készíted

reggeli konyhai trükk bacon
Bába Dorottya
2026.06.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Előre lelőjük a poént: nem a serpenyő lesz a megoldás. A ropogós bacon titka mindössze az időzítésben és megfelelő elkészítési metódusban rejlik.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Kevés jobb kiegészítője van reggeleinknek, mint egy aranybarnára sült vékony szalonnacsík. Persze mindenki ízlése más, ám ha közvélemény-kutatást végeznénk arról, hogyan szeretik az emberek a bacont, nagy tétben fogadnánk rá, hogy a többség a ropogós verzió mellett teszi le a voksát. Csakhogy reggelikészítés közben nem mindig jön össze a kívánt textúra. Mutatjuk a ropogós bacon titkát!

Tökéletesen ropogós bacon
Egy konyhai trükkel tökéletesen ropogós bacont kapunk a rántotta mellé.
Forrás:  123rf.com
  • Serpenyőt, sütőt és air fryert használnak a legtöbben.
  • Megfelelő hőfok, időzítés és elkészítési metódus kiválasztása kell a ropogós baconhöz.

Ropogós baconre vágysz? Így lesz tökéletes

Az igazán ropogós bacon elkészítése nem mindig megy elsőre. Ennek elérésére általában háromféle metódust szoktak alkalmazni az emberek: serpenyőt, air fryert, illetve sütőt veszik igénybe.

Amikor megkívánják a sós finomságot, legtöbben azonnal a serpenyőért nyúlnak, pedig azzal pont, hogy ellenkező hatást érnek el. Közepes lángon kell 8-10 percig sütni, miközben rendszeresen forgatjuk, azonban így is csak enyhén lesz ropogós, inkább rágósabb állagot lehet elérni.

Az air fryerek térnyerésével egyesek jóformán már esküvői tortát is ezzel sütnek, így nem meglepő, hogy a bacon készítéséhez is a forrólevegős fritőzt kapcsolják be. 180 fokon hét perc alatt készülnek el, melyet félidőben ajánlott megfordítani. Bár így ropogósabb lesz a végeredmény, ám a rágós részek továbbra is megmaradnak, arról nem is beszélve, hogy így csak erősen limitált mennyiség készíthető.

Amennyiben a mennyei, ropogós baconre vágyunk, amit szinte ujjal is szét lehet morzsolni, akkor a hagyományos sütőt kell bekapcsolni. Ehhez sütőpapírra kell fektetni a bacont, 180 fokra kell melegíteni a sütőt, majd 15-20 percig sütni kell.

Félidőnél érdemes megfordítani, de nélküle is kellemesen roppanós állagot kapunk. Fontos, hogy az elkészült szalonnát fektessük papírtörlőre, ami felszívja a fölösleges zsírt. A ropogós bacon készítése sütőben nem csak finom, de gazdaságos is, mivel relatíve nagy mennyiséget lehet ezáltal a tányérokra varázsolni.

Van azonban még egy trükk a tarsolyunkban: ha a kiterített baconokre teszünk még egy réteg sütőpapírt, majd ráhelyezünk egy nehezebb tepsit és így sütjük ki, fokozhatjuk a ropogós textúrát, mivel így egyenletesebben távoznak belőle a zsiradékok. Vigyázzunk, ilyenkor alacsonyabbra kell állítani a hőfokot!

Ismerj meg tovább frappáns konyhai trükköket:

Tökéletes lesz a húsleves ettől a leleményes trükktől: a lengyel háziasszonyok így csinálják

A magyarok kedvenc levesét elkészíteni türelemjáték, ahol nagy szerepe van az apró részleteknek. Egy lengyel trükk segítségével a húsleves még a tökéletesnél is magasabb szintre léphet.

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

Így lesz a savanyú mandarinból pár perc alatt édes: zseniális konyhai trükk

A mandarinszezon kellős közepén járunk, kilószámra vásároljuk a citrusokat. Könnyen előfordulhat, hogy a savanyú gyümölcsöket veszünk, ezek fogyasztása pedig nem okoz nagy kulináris élvezetet. Egy praktikus módszerrel azonban pillanatok alatt édessé varázsolhatjuk a mandarint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu