3 tipp, amivel sikeresebb döntéseket hozhatsz, ha elakadtál

Mindannyian ismerjük azt a bénító érzést, amikor egy nehéz döntés előtt állunk, de akárhogy monitorozzuk a fejünkben a lehetőségeket, csak még jobban összezavarodunk. Maradjunk vagy lépjünk? Váltsunk vagy várjunk? A túlgondolás ilyenkor nem segít, csak felerősíti a bizonytalanságot. A jó hír az, hogy a határozottabb döntéshozatal tanulható készség, nem velünk született adottság. Íme három módszer, amely segít tisztábban látni.

A döntések meghozatala nem kell, hogy kínkeserves folyamat legyen.

A gyors és jó döntés tanulható Sokan azonnal rástresszelnek, ha valamiről dönteniük kell, még akkor is, ha súlytalan témában.

Az is tipikus buktató, hogy az emberek azt gondolják, a végtelenségig húzhatják a döntések meghozatalát.

Vannak olyan taktikák, stratégiák, amelyekkel a döntések negyed annyi idő alatt meghozhatóak.

A legfontosabb, hogy befelé figyelj, ott találod meg leginkább a válaszokat.

Hogyan születhet meg gyorsan a helyes döntés?

Az első és legfontosabb, hogy szűkítsd le a lehetőségeidet. A túl sok opció nem szabadságot ad, hanem mentális katyvasz teremt. Ha háromnál több alternatíván gondolkodsz, tudatosnak kell lenned, és meg kell, hogy húzd a határt. Maradj maximum kettő vagy három alternatívánál. Amikor kevesebb a variáció, az agyad is fókuszáltabban tud mérlegelni. Néha nem az a kérdés, melyik a tökéletes választás, hanem az, melyik az elég jó a következő lépéshez.

Mindig tűzz ki egy határidőt!

A második tipp, hogy határozz meg egy döntési határidőt. Az elakadás egyik fő oka, hogy azt hisszük, még több információra van szükségünk, és a rendelkezésre álló időnk végtelen. Valójában sokszor már rég tudjuk a választ, csak félünk a következményektől. Adj magadnak konkrét időkeretet, például 48 órát vagy egy hetet, és kötelezd el magad amellett, hogy amikor lejár, választasz. A döntés gyakran nagyobb megkönnyebbülést hoz, mint maga az eredmény.

Hallgass a megérzésekre, de ne parázz!

A harmadik, és egyben talán a legfontosabb lépés, hogy különítsd el a félelmet az intuíciótól. A félelem hangos, pánikszerű és leginkább a veszteségekre fókuszál. Az intuíció csendesebb, de következetes. Képzeld el az ügy összes kimenetelét, és fókuszálj arra, milyen érzést okoznak! Melyik az, amelyik energiát, lelkesedést és nagyobb boldogságot okoz, és melyik tölt el szorongással? Hidd el, ez a módszer megadja az intuitív választ!