Tudod mi a gyenge pontod? Ebből a személyiségtesztből 1 perc alatt kiderül

Sokszor észre sem vesszük, milyen belső minták irányítják a reakcióinkat. Egy párkapcsolat során ezek a beidegződések különösen erősen megmutatkoznak, főleg konfliktushelyzetben. Ez a vizuális teszt segíthet közelebb kerülni önmagadhoz, és felismerni, min érdemes változtatnod.

Egyetlen benyomás felfedheti, hogyan működsz egy párkapcsolatban. Jegyezd meg mit láttál meg elsőként ezen a képen! Az lesz a megfejtés …

Forrás: jagranjosh/Oleg Shupliak

Több mint kémia: a párkapcsolatok 8 kulcsfázisa Kezdeti vonzalom: erős fizikai és érzelmi érdeklődés alakul ki.

Ismerkedés: a felek feltérképezik egymás értékeit, szokásait, határait.

Rózsaszín köd: idealizálás, intenzív érzelmi kötődés jellemző.

Realitás szakasza: megjelennek a különbségek, konfliktusok formálódnak.

Stabilizálódás: kialakul a bizalom, kölcsönös elfogadás és összhang.

Elköteleződés: tudatos döntés a hosszú távú kapcsolat fenntartásáról.

Közös fejlődés: a felek együtt építik életüket és céljaikat.

Megújulás vagy eltávolodás: a kapcsolat vagy mélyül, vagy távolodás kezdődik.

Mit látsz meg először? Rávilágít a párkapcsolati gyenge pontodra

A párkapcsolatok ritkán működnek ösztönből tökéletesen. Az elején minden magától értetődőnek tűnik, könnyű beszélgetni, természetes az összhang, és mintha minden a helyére kerülne, olyan megérkezés. Aztán telik az idő, és szép lassan előjönnek azok a reakciók és beidegződések, amelyekről addig talán nem is tudtad, hogy benned vannak.

Van, aki túl hamar felkapja a vizet. Más inkább csendben marad, csak hogy elkerülje a konfliktust. És olyanok is vannak, akik annyira hisznek a szerelem idealizált változatában, hogy közben nem veszik észre, amikor a valóság már egészen mást mutat – írja a Yourtango.

Ezek az ösztönös beidegződések, olykor a személyes gyengeségeid, fejlesztésre szoruló területek. Megküzdeni e mélyen benned lévő reakciókkal olykor életed legnagyobb kihívását jelentik, nem egyszerű néha ez a küzdelem, akár fontos életfeladatot is jelölhetnek.

Az önismeret az egyik legfontosabb dolog egy kapcsolatban, mégis hajlamosak vagyunk pont ezt mellőzni. Pedig néha egészen egyszerű dolgok is tükröt tarthatnak elénk. Egy kép, egy első benyomás, egy ösztönös reakció. Ez a vizuális személyiségteszt pontosan erre épít. Nem kell túlgondolni, csak nézz rá a képre és jegyezd meg, mi az első dolog, amit észrevettél. Nem az számít, mit kellene látnod, hanem az, ami megragadott.

Ez az apró részlet ugyanis sokat elárulhat arról, hogyan működsz a kapcsolataidban, és arról is sokat mesél, hogy mi a gyengeséged.

Ha a csuklyás alakot láttad meg először

Gyenge pont: impulzív reakciók.

Erőteljes személyiség vagy, aki nem rejti véka alá az érzéseit. Ez önmagában nem probléma, sőt, sokszor kifejezetten vonzó. A gond inkább ott kezdődik, amikor a reakcióid gyorsabbak, mint ahogy átgondolnád a helyzetet.

Egy vita hevében könnyen mondasz olyat, amit később már nem lehet visszavonni. Nem feltétlenül azért, mert bántani akarsz, hanem mert az adott pillanatban ez tűnik az egyetlen őszinte reakciónak.

A kihívás számodra az, hogy megtanuld kezelni ezt az intenzitást. Nem elfojtani kell, hanem időzíteni.

Ha Mona Lisa arca ugrott be elsőre

Gyenge pont: túlzott idealizálás.

Hajlamos vagy a kapcsolataidban a szépet és a jót felnagyítani, miközben a problémákat háttérbe tolod. Szereted azt hinni, hogy a dolgok majd maguktól megoldódnak, ha elég erősen hiszel bennük.

Ez a hozzáállás romantikus, de hosszú távon veszélyes lehet. A kimondatlan feszültségek ugyanis nem tűnnek el, csak egyre mélyebbre kerülnek.

Számodra az jelenti az előrelépést, ha megtanulod elfogadni, hogy egy kapcsolat nem attól lesz jó, hogy hibátlan, hanem attól, hogy a nehézségekkel is szembe tudtok nézni.

Ha a kabátján ülő férfit láttad

Gyenge pont: konfliktuskerülés.

Nem szereted a feszültséget, és mindent megteszel azért, hogy elkerüld. Inkább visszafogod magad, engedsz, vagy egyszerűen nem mondod ki, ami benned van.

Rövid távon ez békét teremt, hosszú távon viszont távolságot. A másik fél ugyanis nem gondolatolvasó, és ha nem tudja, mit érzel valójában, könnyen félreérthet.

A fejlődés kulcsa itt az, hogy megtanuld: a konfliktus nem feltétlenül rombol, sokszor épp ez viszi előre a kapcsolatot.

Ha a szakállas férfi tűnt fel

Gyenge pont: az önbizalom kérdése.

Időnként megkérdőjelezed, hogy valóban megérdemled-e a másik szeretetét. Ez nem mindig látványos kívülről, de belül folyamatos bizonytalanságként jelen lehet.

Ez a fajta belső kétely könnyen oda vezethet, hogy túl sok visszajelzést vársz, vagy épp túlérzékenyen reagálsz bizonyos helyzetekre.

A legfontosabb lépés számodra az, hogy ne a másik visszajelzéseiből próbáld felépíteni az önértékelésedet.

Ha a távolban ülő alakot vetted észre

Gyenge pont: érzelmi távolságtartás.

Szereted megőrizni a saját teredet, és szükséged is van rá. Ez teljesen rendben van, egészen addig, amíg nem válik fallá, nem leszel teljesen megközelíthetetlen.

Előfordulhat, hogy amikor egy kapcsolat igazán mélyülni kezdene, inkább hátrébb lépsz. Nem feltétlenül tudatosan, inkább reflexből.

A kihívás itt az, hogy megtaláld az egyensúlyt az önállóság és a kapcsolódás között.

Ezek a minták nem hibák abban az értelemben, hogy rossz emberré tennének. Sokkal inkább automatikus reakciók, amelyeket idővel alakítottál ki.

A kérdés nem az, hogy van-e gyenge pontod, mert mindenkinek van. Hanem az, hogy felismered-e, és hajlandó vagy-e dolgozni rajta, megteszel-e mindent a fejlődésért.

