4 évesen ismerkedtek meg, 70 éve házasok – Elárulták, szerintük mi a hosszú házasság titka

A 91 éves Marilyn és a 90 éves és Bob Ritchie a texasi Temple városában élnek, és évtizedek óta szinte mindent együtt csinálnak, ugyanis már több mint 70 éve élnek házasságban. Kapcsolatuk különlegessége, hogy már gyerekkorukban is ismerték egymást, majd hosszú időre elsodródtak egymástól, hogy később újra egymásra találjanak és szerelembe essenek. Az idős pár nemrég elárulta, hogy mi a hosszú házasság titka!

Mi a hosszú házasság titka?

A texasi pár története az 1930-as évek Amerikájába nyúlik vissza, amikor először találkoztak, mindössze négyévesen. Gyerekkori barátok voltak, de később az élet külön utakra sodorta őket. A férfi katonák vonult, a nő pedig szorgalmasan tanult. Bár nem voltak közvetlenül részei egymás életének, de leveleken keresztül tartották a kapcsolatot. Bob végül az 1950-es években egy levélben kérte meg Marilyn kezét, majd 1956 augusztusában sor került a házasságkötésre. 2026-ban már 70. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Jóban-rosszban kitartottak egymás mellett, de nagyon fontos a humor is

Az idős házaspár egyetért abban, hogy nemcsak szeretik, hanem őszintén kedvelik is egymást a mai napig – ez pedig szerintük sok párkapcsolatból hiányzik hosszú távon. Marilyn szerint az életen át tartó házasság titka nem csak az, hogy kitartsunk egymás mellett, fontos a humor is. A feleség szerint a férje humora az, ami számos nehéz helyzeten átsegítette őket, Bob pedig egyszerűen úgy fogalmazott:

„mi egymás legjobb barátai vagyunk”.

A szakértők szerint az elfogadás a legfontosabb

Pszichológiai kutatások egyetértenek azzal, hogy nem csak a lángoló érzelmek, hanem az elfogadás is fontos a hosszú házasságokban. A hosszú távon működő párkapcsolatok legfontosabb kulcsa a kölcsönös elfogadás és a stabil érzelmi biztonság. Amikor idővel a romantika elhalványul, a közös értékek, a humor és a barátság maradnak azok, amelyek összetartják a kapcsolatot.