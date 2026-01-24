Ez lenne a hosszú házasság titka? Csak vacsoránál találkoznak és évente kétszer alszanak együtt

Egy brit házaspár húsz év közös élet után radikális döntést hozott: külön költöztek, de nem váltak el. Mikala és Antony azt állítják, hogy ez a döntés mentette meg a párkapcsolatukat. Ma már újra randiznak, kevesebbet veszekednek, és sokkal erősebb köteléket éreznek, mint valaha. De vajon tényleg ez a hosszú házasság titka?
Házasság — másképp
- Egy pár 20 év együttélés után úgy döntött, hogy külön költözéssel mentik meg a házasságukat.
- Több probléma vezetett idáig: pénzügyek, egészség, Covid és a kamaszgyerek teljesen kimerítette őket.
- Ma már külön élnek, de nem váltak el: azt állítják, hogy ez mentette meg a kapcsolatukat.
- A távolság hozta vissza a harmóniát: saját tér, kevesebb vita, erősebb kapcsolat.
Mi a hosszú házasság titka?
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint 2024-ben a házasságok 38 százaléka végződött válással hazánkban. A világban is hasonló tendenciákat láthatunk, azaz kimondható, hogy a házasságok nagy része nem örökre szól. Sokan sokféleképpen próbálják megmenti a kapcsolatukat. Egy brit pár például úgy kezelte a válságban lévő házasságukat, hogy 20 év együttélés után külön költöztek – de nem váltak el. Szerintük ez a hosszú házasság titka – számolt be a DailyMail.
Külön költöztek, hogy együtt maradhassanak
Mikala Dainter és férje, Antony közel húsz év után jutottak el oda, hogy az együttélés már nem működik többé. A kamasz gyerek nevelése, a pénzügyi nehézségek, valamint a Covid alatti túlterheltség és Antony romló egészségi állapota lassan éket vertek a kapcsolatukba. Mikala úgy emlékszik: akkoriban csak túléltek, nem éltek. A feszültség pedig idővel a család mindennapjaira is rányomta a bélyegét.
2023-ban Mikala vetette fel a radikális ötletet: ne váljanak el, hanem helyette éljenek külön háztartásban és folytassanak úgynevezett „látogató párkapcsolatot”. Antony maradt a családi házban a korábbi kapcsolatából származó gyermekeivel, míg Mikala külön házba költözött a közös fiukkal. A pénzügyeiket is szétválasztották, hogy mindenki a saját módján, a maga igényei szerint alakíthassa a hétköznapjait.
Anthony először azt hitte, hogy ez valójában egy válás csak szépen becsomagolva. Azt mondta: ha úgy néz ki, mint egy kacsa, és úgy jár, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa.
– mesélte Mikala. Bár Antony kezdetben tényleg úgy gondolta, hogy ez inkább hasonlít egy váláshoz, ma már úgy érzi, hogy végül így mentették meg a párkapcsolatukat.
Az átlagos házastársakhoz képest furcsa szokásokat alakítottak ki
A házaspár ma már ritkán alszik együtt – legfeljebb karácsonykor és a fiuk születésnapján töltik együtt az éjszakát. „Érdekes módon így sokkal jobban várjuk egymást” – mondja Antony. Hetente többször „randiznak” és rendszeresen közös programokat is szerveznek. Azt mondják, hogy a külön költözés teremtette meg azt a légkört, amelyben mindketten önmaguk lehetnek. Nincs vita a háztartásról, nincs nyomás és nincs állandó kompromisszumkényszer.
