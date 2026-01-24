Ez lenne a hosszú házasság titka? Csak vacsoránál találkoznak és évente kétszer alszanak együtt

Egy brit házaspár húsz év közös élet után radikális döntést hozott: külön költöztek, de nem váltak el. Mikala és Antony azt állítják, hogy ez a döntés mentette meg a párkapcsolatukat. Ma már újra randiznak, kevesebbet veszekednek, és sokkal erősebb köteléket éreznek, mint valaha. De vajon tényleg ez a hosszú házasság titka?

Forrás: Getty Images

Mi a hosszú házasság titka?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai szerint 2024-ben a házasságok 38 százaléka végződött válással hazánkban. A világban is hasonló tendenciákat láthatunk, azaz kimondható, hogy a házasságok nagy része nem örökre szól. Sokan sokféleképpen próbálják megmenti a kapcsolatukat. Egy brit pár például úgy kezelte a válságban lévő házasságukat, hogy 20 év együttélés után külön költöztek – de nem váltak el. Szerintük ez a hosszú házasság titka – számolt be a DailyMail.

Külön költöztek, hogy együtt maradhassanak

Mikala Dainter és férje, Antony közel húsz év után jutottak el oda, hogy az együttélés már nem működik többé. A kamasz gyerek nevelése, a pénzügyi nehézségek, valamint a Covid alatti túlterheltség és Antony romló egészségi állapota lassan éket vertek a kapcsolatukba. Mikala úgy emlékszik: akkoriban csak túléltek, nem éltek. A feszültség pedig idővel a család mindennapjaira is rányomta a bélyegét.

2023-ban Mikala vetette fel a radikális ötletet: ne váljanak el, hanem helyette éljenek külön háztartásban és folytassanak úgynevezett „látogató párkapcsolatot”. Antony maradt a családi házban a korábbi kapcsolatából származó gyermekeivel, míg Mikala külön házba költözött a közös fiukkal. A pénzügyeiket is szétválasztották, hogy mindenki a saját módján, a maga igényei szerint alakíthassa a hétköznapjait.

Anthony először azt hitte, hogy ez valójában egy válás csak szépen becsomagolva. Azt mondta: ha úgy néz ki, mint egy kacsa, és úgy jár, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa.

– mesélte Mikala. Bár Antony kezdetben tényleg úgy gondolta, hogy ez inkább hasonlít egy váláshoz, ma már úgy érzi, hogy végül így mentették meg a párkapcsolatukat.