Szinte András szeme láttára lépett félre Sarah Ferguson: amíg a férje aludt, ő pár méterre tőle fogadta szeretőjét

Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor 1996. május 30-án váltak el hivatalosan, de a szakítás ellenére később is szoros kapcsolatban maradtak. Sőt, egy időben a valaha volt legboldogabb elvált párként jellemezték magukat. Robert Jobson Rae, királyi író, aki 1988 óta követi a brit királyi család életét, úgy fogalmazott: „Nagyon rosszul sült el a dolog, mindketten rengeteg terhet cipeltek a múltból, és a házasságuk alatt ezt még tetézték is.”

Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor házassága az elejétől fogva halálra volt ítélve.

Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor folyamatosan csalták egymást

Arról, hogy Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor szerelmesek voltak-e egymásba vagy sem, megoszlanak a vélemények, azt azonban az őket ismerők egyhangúlag állítják, mindketten hűtlenek voltak és nem is egyszer.

András herceg állítólag már a házasságuk első évében több mint egy tucat nővel feküdt le, de mégsem ennek volt a legnagyobb visszhangja, hanem annak, amikor lefotózták, hogy Sarah Ferguson amerikai üzletember szeretője, John Bryan a hercegné lábujjait szopogatja. A képek a Daily Mirrorban megjelentek és hosszú időre meghatározták Ferguson megítélését.

Egyesek szerint Ferguson és Bryan akkor jöttek össze, amikor a hercegi pár már külön élt, ugyanakkor más források szerint a románc részben András szeme előtt szökkent szárba. A Fergie − Her Secret Life című könyvben Ferguson egykori barátja, Dr. Allan Starkie azt állította, hogy András herceg nem tudott felesége új kapcsolatáról, amikor együtt éltek a királynőtől kapott windsori otthonukban, Sunninghill Parkban.

Arról is beszélt, hogy Fergie András dolgozószobájában szexelt John Bryannel, amikor a férje aludt. Starkie úgy tudja, Ferguson annak ellenére, hogy fülig szerelmes volt Bryanbe, hisztériás rohamot kapott, amikor András herceg telefonon közölte vele, hogy válni akar.

A Entitled: The Rise and Fall of the House of York című életrajzában Andrew Lownie arról számolt be, hogy amikor Ferguson és Bryan kapcsolata nyilvánosságra került, a volt hercegnőt állítólag sógornője, Anna hercegnő is keményen bírálta és Erzsébet királynő is megvetette.

Úgy vélték, hogy ez akkor is botrányos ügy, ha Fergie már nincs együtt Andrással, Sarah pedig azt gondolta, minden joga megvan ahhoz, hogy egy másik férfival nyaraljon, miután férje szakított vele. Ferguson szerint a fotós és a képeket közlő újságok szerkesztői viselkedtek helytelenül

− idézi Lownie-t az Express.