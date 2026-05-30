Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
tragédia

Halálos buszbaleset történt Pécsnél: egy ember meghalt, két kislány súlyosan megsérült

tragédia tömegszerencsétlenség halálos buszbaleset
Komáromi Bence
2026.05.30.
Tizenéves gyerekeket és a szüleiket szállította az a járat, amely szombat reggel fának ütközött Pécs-Hirdnél. A halálos buszbaleset során a jármű vezetője elhunyt, 23-an pedig megsérültek. Mutatjuk a megrázó részleteket!

Borzasztó tragédia történt szombat reggel Pécs közelében. Az első jelentések szerint fiatal aerobikosokat szállított az a busz, amely eddig tisztázatlan okokból áttért a szembe sávba, majd fának hajtott a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél. A járaton 28-an utaztak, közülük a sofőr a helyszínen életét vesztette, két kislány pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Rajtuk kívül 21-embert kellett ellátnia a mentőszolgálat munkatársainak. A halálos buszbaleset helyszínére 11 esetkocsit riasztottak.

Halálos buszbaleset történt szombat reggel Pécs közelében
Halálos buszbaleset történt szombat reggel Pécs közelében
Fotó: Sándor Judit/BAMA.hu

A sofőr rosszulléte okozhatta a pécsi buszbalesetet

A BAMA.hu tájékoztatása szerint a PSN Zrt. aerobikosai és a szüleik, valamint az edzőik ültek a Budapestre tartó buszon, amikor a baleset történt. A lap tájékoztatása szerint a sofőr hirtelen rosszull lett, majd a jármű sávot váltott, majd egy fának hajtott Pécs-Hirdnél. A tragédia helyszínére a pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a mentősök nagy erőkkel érkeztek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a buszsofőr sajnálatos módon életét vesztette a baleset során, két kislány pedig súlyos csonttöréseket szenvedett. Rajtuk kívül 21-en szenvedtek könnyebb sérüléseket.

Néhány órával később a pécsi aerobik klub közleményt adott ki a tömegszerencsétlenséggel kapcsolatban, amelyet változtatás nélkül mutatunk be:

„Mély megrendüléssel értesültünk arról a tragikus közlekedési balesetről, amely ma reggel Hird közelében érte a Magyar Kupa 2. fordulójára Budapestre, bérelt autóbusszal utazó aerobikcsapatot. A balesetben a busz sofőrje életét vesztette. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak.

Sportolóink, edzőink és a velük utazó szülők kórházi ellátásban részesülnek. Gondolataink velük és szeretteikkel vannak ezekben a nehéz órákban. A sérültek állapotáról és a további fejleményekről később adunk tájékoztatást.

A történtekre való tekintettel aerobikosaink a Magyar Kupa vasárnapi versenynapján sem vesznek részt.

A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola közössége osztozik a buszvezető családja gyászában, és mielőbbi felépülést kíván valamennyi sérültnek".

– olvasható a közleményben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nyolc éve történt a tragikus veronai buszbaleset: a családok még mindig gyászolnak

2017 januárjában egy magyar diákokat és tanárokat szállító busz Velencéből hazafelé tartva tragikus balesetet szenvedett az olaszországi Verona közelében.

Vasúti sínekre zuhant egy turistabusz: 21 ember halt meg az este Velencében

A halottak között gyerekek is vannak.

Horror a levegőben: videóra vették, ahogy egy kisrepülő belerohan a siklóernyősbe

Csodával határos módon élte túl a brutális légi ütközést egy 44 éves osztrák siklóernyős: a nő ernyőjének hátulról rohant neki egy Cessna kisrepülő, a drámai pillanatokat pedig a sisakkamerája is rögzítette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu