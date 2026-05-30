Halálos buszbaleset történt Pécsnél: egy ember meghalt, két kislány súlyosan megsérült

Borzasztó tragédia történt szombat reggel Pécs közelében. Az első jelentések szerint fiatal aerobikosokat szállított az a busz, amely eddig tisztázatlan okokból áttért a szembe sávba, majd fának hajtott a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél. A járaton 28-an utaztak, közülük a sofőr a helyszínen életét vesztette, két kislány pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Rajtuk kívül 21-embert kellett ellátnia a mentőszolgálat munkatársainak. A halálos buszbaleset helyszínére 11 esetkocsit riasztottak.

Halálos buszbaleset történt szombat reggel Pécs közelében

A sofőr rosszulléte okozhatta a pécsi buszbalesetet

A BAMA.hu tájékoztatása szerint a PSN Zrt. aerobikosai és a szüleik, valamint az edzőik ültek a Budapestre tartó buszon, amikor a baleset történt. A lap tájékoztatása szerint a sofőr hirtelen rosszull lett, majd a jármű sávot váltott, majd egy fának hajtott Pécs-Hirdnél. A tragédia helyszínére a pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a mentősök nagy erőkkel érkeztek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a buszsofőr sajnálatos módon életét vesztette a baleset során, két kislány pedig súlyos csonttöréseket szenvedett. Rajtuk kívül 21-en szenvedtek könnyebb sérüléseket.

Néhány órával később a pécsi aerobik klub közleményt adott ki a tömegszerencsétlenséggel kapcsolatban, amelyet változtatás nélkül mutatunk be:

„Mély megrendüléssel értesültünk arról a tragikus közlekedési balesetről, amely ma reggel Hird közelében érte a Magyar Kupa 2. fordulójára Budapestre, bérelt autóbusszal utazó aerobikcsapatot. A balesetben a busz sofőrje életét vesztette. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és hozzátartozóinak. Sportolóink, edzőink és a velük utazó szülők kórházi ellátásban részesülnek. Gondolataink velük és szeretteikkel vannak ezekben a nehéz órákban. A sérültek állapotáról és a további fejleményekről később adunk tájékoztatást. A történtekre való tekintettel aerobikosaink a Magyar Kupa vasárnapi versenynapján sem vesznek részt. A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola közössége osztozik a buszvezető családja gyászában, és mielőbbi felépülést kíván valamennyi sérültnek".

– olvasható a közleményben.