Így fogyott a híres séf, Jamie Oliver 12 kilót éhezés nélkül: elárulta a titkot

Mindenki pucér szakácsa most nem egy új recepttel, hanem egy könnyed fogyókúrával került ismét reflektorfénybe. Jamie Oliver imádja az ételeket, ezért nem meglepő, hogy fogyását egy szinte lemondás nélküli diétával érte el.

Már 16 évesen elvarázsolta az ételkészítés művészete, tehetségét pedig a legnagyobb séfek is felismerték. Az angol sztárszakács azonban nem a csillagokat vette célba, karrierjét az egyszerű, bárki által elkészíthető, egészséges fogásoknak köszönheti. Jamie Oliver mintegy 50 szakácskönyvvel és számos tévéműsorral a háta mögött, most éhezés nélküli fogyókúrájáról mesélt.

Jamie Oliver éhezésmentes fogyásának titka

  • A sztárszakács mindig az egészséges ételek híve volt.
  • A finom ételek és a kor azonban őt is utolérte, bizony meghízott.
  • Kemény diéta helyett azonban egyszerű módszert talált ki, hogy éhezés nélkül fogyjon le.
  • Bárki utána csinálhatja, hiszen semmilyen speciális étrend nem kell hozzá.

Szinte hihetetlen, hogy Jamie Oliver tavaly belépett az 50-es klubjába. A szakács pedig saját bőrén tapasztalta meg, hogy bizony az idő előrehaladtával már jobban oda kell figyelni arra, hogy mit, mikor és mennyit eszünk. A plusz kilók a világ leghíresebb Michelin-csillag nélküli séfjét se kerülték el, ám nem nyúlt egyetlen drasztikus diéta felé sem, helyette életmódváltásba kezdett.

A sztárszakács nemrég elárulta, hogyan sikerült éhezés nélkül leadnia 12 kilót. Jamie Oliver fogyásának titka apró életmódbeli és étkezési változtatásoknak köszönhető. Ám a fogyókúra legfontosabb lépése az volt, hogy egy bizonyos étellel szemben komoly megszorításokba kezdett.

Csökkentettem a hús- és növeltem a zöldségfogyasztást, többet aludtam és mozogtam 

− idézi az Express Jamie Olivert, aki azt is hozzátette, fogyása annyira éhezésmentes volt, hogy gyakorlatilag sokkal többet evett, mint korábban. A fogyás sikere abban rejlett, hogy a hús nagy részét bőséges mennyiségű zöldségre cserélte. 

