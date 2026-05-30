Így fogyott a híres séf, Jamie Oliver 12 kilót éhezés nélkül: elárulta a titkot

Már 16 évesen elvarázsolta az ételkészítés művészete, tehetségét pedig a legnagyobb séfek is felismerték. Az angol sztárszakács azonban nem a csillagokat vette célba, karrierjét az egyszerű, bárki által elkészíthető, egészséges fogásoknak köszönheti. Jamie Oliver mintegy 50 szakácskönyvvel és számos tévéműsorral a háta mögött, most éhezés nélküli fogyókúrájáról mesélt.
Jamie Oliver éhezésmentes fogyásának titka
- A sztárszakács mindig az egészséges ételek híve volt.
- A finom ételek és a kor azonban őt is utolérte, bizony meghízott.
- Kemény diéta helyett azonban egyszerű módszert talált ki, hogy éhezés nélkül fogyjon le.
- Bárki utána csinálhatja, hiszen semmilyen speciális étrend nem kell hozzá.
Szinte hihetetlen, hogy Jamie Oliver tavaly belépett az 50-es klubjába. A szakács pedig saját bőrén tapasztalta meg, hogy bizony az idő előrehaladtával már jobban oda kell figyelni arra, hogy mit, mikor és mennyit eszünk. A plusz kilók a világ leghíresebb Michelin-csillag nélküli séfjét se kerülték el, ám nem nyúlt egyetlen drasztikus diéta felé sem, helyette életmódváltásba kezdett.
A sztárszakács nemrég elárulta, hogyan sikerült éhezés nélkül leadnia 12 kilót. Jamie Oliver fogyásának titka apró életmódbeli és étkezési változtatásoknak köszönhető. Ám a fogyókúra legfontosabb lépése az volt, hogy egy bizonyos étellel szemben komoly megszorításokba kezdett.
Csökkentettem a hús- és növeltem a zöldségfogyasztást, többet aludtam és mozogtam
− idézi az Express Jamie Olivert, aki azt is hozzátette, fogyása annyira éhezésmentes volt, hogy gyakorlatilag sokkal többet evett, mint korábban. A fogyás sikere abban rejlett, hogy a hús nagy részét bőséges mennyiségű zöldségre cserélte.
