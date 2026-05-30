Kiderült, melyik Spice Girls-lány volt a legnagyobb pasifaló: a válasz meglepő lehet

Újra visszatért a rivaldafénybe Mel C, azaz Melanie Chisholm. A Spice Girls egykori tagja május 21-én kiadta 9. stúdióalbumát a Sweatet, ez alkalomból pedig néhány kulisszatitkot is megosztott magáról és a világhírű csajbandáról. Így derült ki 20 év után, hogy melyik Spice Girls-tag volt a legnagyobb pasifaló a 90-es évek végén.

Mel C, az egykori Spice Girls-tag csúcsformában van és már a 9. stúdióalbumát adta ki a napokban

Forrás: Getty/Redferns

Mel B volt a Spice Girls-csapat randiguruja és fő pasifalója egyben

Melanie Chisholm nemrég a People számára elevenítette fel a karrierje első éveit és azt, hogy a kolléganőivel hogyan álltak a pasizás témájához. Később megkérdezték tőle, hogy szerinte ki volt közülük a legsikeresebb a férfiak terén. Nem sokat gondolkozott a válasszal:

„Egyértelműen Mel B! Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikeraránnyal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randitanácsokkal a többieket. Őt nem zavarták annyi a külső tényezők, mint például engem" – árulta el Mel C. Az énekesnő kifejtette, hogy számára nehézséget jelentett az ismerkedésben, hogy a reflektorfényben nőtt fel és nem mehetett oda bárkihez az utcán.

„Szerintem így sokkal nehezebb minden. Feszengsz, amikor kilépsz a nyilvánosság elé. Nem találkozhatsz idegenekkel négyszemközt. Nekem ezt nagyon nehéz volt leküzdenem" – tette hozzá a világsztár, aki végül 2014-ben találta meg az igazit, Chris Dingwall személyében.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: