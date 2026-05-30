A legveszélyesebb aktív vulkán pusztíthat a sűrűn lakott nagyváros közelében − Tízezrek halálát okozhatja

Vadregényes tájaival számos film helyszínéül szolgált Washington állam: többek között az Alkonyat-filmek, a Grace klinika, illetve a 10 dolog, amit utálok benned is itt játszódik. Kedvenc mozijaink közelében azonban katasztrófa közeleg, hisz a tudósok figyelmeztetése szerint Amerika legveszélyesebb aktív vulkánja tízezrek életét veszélyezteti. Ha jóslatuk beválik, perceken belül tízezrek lelnék halálukat, mivel több település is a kritikus zónán belül helyezkedik el.
Szupervulkán veszélyezteti Washington államot
- A Mount Rainiert tartják Amerika legveszélyesebb vulkánjának.
- A tudósok nem a kitöréstől, hanem egy alattomosabb katasztrófától tartanak.
- Ha méréseik beigazolódnak, 60 000 ember halhat meg perceken belül.
Miért a Mount Rainier a legveszélyesebb aktív vulkán Amerikában?
Meglepő, de az Egyesült Államok legveszélyesebb tűzhányója még soha nem tört ki, ennek ellenére több városnyi ember életére jelent közvetlen veszélyt. Ugyanis a vulkánkitöréssel járó láva és a levegőbe repülő törmelék mellett van egy legalább ugyanilyen komoly veszély: a vulkáni iszapár. Ebből a szempontból a Mount Rainier a legveszélyezettebb, mely egy rétegvulkán, bazalt mellett vulkáni hamu gyenge rétege alkotja, számos gleccser szabdalja.
Márpedig az egyre melegebb klíma, földrengések, heves esőzések jelentően meggyengítik a laza kőzetet és a jeget, nem kell sok ahhoz, hogy útjára induljon a végzetes iszapfolyam, jávai nyelven lahar.
Csakhogy a veszélyeztetett zónában nem kevesebb mint 150 000 ember él, de a nagyváros, Seattle is 100 kilométeren belül van. Ortig, Puyyalup és Summer községei a legkiszolgáltatottabbak.
Ekkora pusztítást végezne a tűzhányó
Lizeth Cabarello Garcia vulkanológus szerint a vulkáni iszapfolyamok azért különösen veszélyesek, mert „összetett jelenségek, melyek a mozgás során gyorsan változhatnak. Nőhetnek, hígulhatnak”. A Mount Rainier egyik legpusztítóbb iszapárja több ezer évvel ezelőtt történt, amikor a hegy jelentős része összeomlott. Az elszabadult iszap 1,5 millió olimpiai medencét is meg tudott volna tölteni, az áradat pedig 220 km-re is eljutott.
Ha pedig bekövetkezne az iszapár – márpedig a tudósok számításai szerint erre minden esély megvan -, perceken belül 60 000 ember halát okozhatja, hogy a természetben és ingatlanokban tett károkat már ne is említsük.
Jelenleg az aktív vulkán, a Mount Rainier nyugati fele fenyeget összeomlással, a környékbeli hatóságok pedig már megtették az előzetes óvintézkedéseket a közelgő katasztrófához. Példának okáért több mint 20 iskola 45 000 diákja és tanára vett részt evakuálási gyakorlaton, a Cascade Vulkánmegfigyelő Központ pedig egy megfigyelőrendszert épített ki, ami többek között a szeizmikus tevékenységet figyelve jelzi előre az iszapárt.
Csakhogy a folyamatosan változó időjárás miatt a laharok is egyre kiszámíthatatlanabbak, gyakran minden előzmény nélkül is megindulhat a folyam, amit nem lehet megállítani. Az is nehezíti a helyzetet, hogy relatíve kevés az evakuálási útvonal, a kialakuló dugók pedig csapdába ejti a menekülő lakosságot.
A vulkanikus tevékenység nem csak a láva és a levegőbe kerülő törmelék, hanem az iszapáradat miatt is rendkívül veszélyes lehet. Az olvadó gleccserek, a földrengések, a klímaváltozás okán pedig mindennél nagyobb a kockázat, hogy a Mount Rainier vulkán tízezrek halálát követeli.
