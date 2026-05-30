Pénztárcabarát nyaralásra vágysz? Ezeken a napokon a legolcsóbb a repülőjegy

A nyár beköszöntével mindannyian tengerparti utazásra, karibi kikapcsolódásra vagy éppen egzotikus városnézésre vágyunk, a folyton változó repülőjegyárak miatt azonban sokszor úgy tűnik, szinte lehetetlenség pénztárcabarát módon megúszni a költségeket. Szerencsére a helyzet korántsem reménytelen, ugyanis léteznek olyan kimondott napok a héten, amikor a repülőjegyek ára drasztikusan lecsökken, így bárki pofonegyszerűen, a megszokottnál jóval kedvezőbb összegekért is beszerezheti őket.

Az utolsó pillanatos online repülőjegy-vásárlás valójában még ma is működik, de kizárólag azok az utazók tudják kihasználni, akiknek teljesen mindegy az úti cél és az indulási időpont.

Forrás: Shutterstock

Vannak, akik hosszú órákig görgetik a légitársaságok weboldalait egy-egy utazási kedvezményt remélve.

Az indulás napja azonban legalább annyira befolyásolja az árkategóriát, mint a vásárlás pillanata.

Mutatjuk, melyek azok a napok, amiken a leginkább érdemes elutaznunk.

Nem kell órákat töltenünk az utazás előtti replőjegykereséssel

A gyorsan váltakozó repülőjegyárak miatt sokan görcsösen csak azt tartják a szem előtt, hogy a vásárlás pontos időpontja a lényeg, emiatt a tévhit miatt pedig képesek órákat tölteni a képernyő előtt. Újra és újra ráfrissítenek az oldalra, vagy akár az egész éjszakájukat a keresésnek szentelik, csak hogy kifogjanak egy ritka akciót vagy nyomon kövessék a kedvezményeket.

Kevesen tudják, de a foglalás pillanatán túl az utazásod legelső napja is kiemelten fontos, ha valóban pénztárcabarát jegyet szeretnél váltani.

Bár az árakat még ekkor is változhatnak a hirtelen megugró kereslet vagy egy váratlan járattörlés miatt, a hétnek bizony vannak olyan napjai, amikor lényegesen kedvezőbb áron lehet utazni.

Ezeken a napokon éri meg leginkább megvásárolni

Hatalmas lépéselőnyben vannak a rugalmasan utazók, vagyis leginkább azok, akik nincsenek fix indulási és érkezési dátumhoz kötve, a hét bizonyos napjain ugyanis bizonyítottan jóval kevesebbe kerül egy repülőút, mint a zsúfolt, hétvégi időszakokban.

Mivel kedden és szerdán alapvetően kevesebben utaznak, a legtöbb légitársaság a legolcsóbb árait pont ezekre a napokra összpontosítja, sőt, egy szerdától szerdáig tartó nyaralással faraghatjuk le a leginkább a repülőjegyek költségeit.

Ezt a szabályt figyelmen kívül hagyva sokan még mindig a kockázatos, utolsó pillanatos foglalásokban hisznek az alacsonyabb árak reményében, azonban ezzel kockára tehetik a nyaralásukat. A biztos spóroláshoz a rövid távú járatokra is érdemes egy-három hónappal korábban, míg a hosszú távú utazásokra két-hat hónappal előre lefoglalni a jegyeket.