2026. máj. 30., szombat

Pénztárcabarát nyaralásra vágysz? Ezeken a napokon a legolcsóbb a repülőjegy

Klusovszki Kíra
2026.05.30.
A folyton változó repülőjegyárak miatt sokan órákat töltenek a képernyő előtt frissítgetve az oldalakat, pedig a spórolás titka korántsem a foglalás pillanatában rejlik. A legnagyobb összegeket az utazás napjának kiválasztásával faraghatjuk le.

A nyár beköszöntével mindannyian tengerparti utazásra, karibi kikapcsolódásra vagy éppen egzotikus városnézésre vágyunk, a folyton változó repülőjegyárak miatt azonban sokszor úgy tűnik, szinte lehetetlenség pénztárcabarát módon megúszni a költségeket. Szerencsére a helyzet korántsem reménytelen, ugyanis léteznek olyan kimondott napok a héten, amikor a repülőjegyek ára drasztikusan lecsökken, így bárki pofonegyszerűen, a megszokottnál jóval kedvezőbb összegekért is beszerezheti őket.

Az utolsó pillanatos online repülőjegy-vásárlás valójában még ma is működik, de kizárólag azok az utazók tudják kihasználni, akiknek teljesen mindegy az úti cél és az indulási időpont.
  • Vannak, akik hosszú órákig görgetik a légitársaságok weboldalait egy-egy utazási kedvezményt remélve. 
  • Az indulás napja azonban legalább annyira befolyásolja az árkategóriát, mint a vásárlás pillanata. 
  • Mutatjuk, melyek azok a napok, amiken a leginkább érdemes elutaznunk. 

A gyorsan váltakozó repülőjegyárak miatt sokan görcsösen csak azt tartják a szem előtt, hogy a vásárlás pontos időpontja a lényeg, emiatt a tévhit miatt pedig képesek órákat tölteni a képernyő előtt. Újra és újra ráfrissítenek az oldalra, vagy akár az egész éjszakájukat a keresésnek szentelik, csak hogy kifogjanak egy ritka akciót vagy nyomon kövessék a kedvezményeket. 

Kevesen tudják, de a foglalás pillanatán túl az utazásod legelső napja is kiemelten fontos, ha valóban pénztárcabarát jegyet szeretnél váltani.

Bár az árakat még ekkor is változhatnak a hirtelen megugró kereslet vagy egy váratlan járattörlés miatt, a hétnek bizony vannak olyan napjai, amikor lényegesen kedvezőbb áron lehet utazni.

Ezeken a napokon éri meg leginkább megvásárolni

Hatalmas lépéselőnyben vannak a rugalmasan utazók, vagyis leginkább azok, akik nincsenek fix indulási és érkezési dátumhoz kötve, a hét bizonyos napjain ugyanis bizonyítottan jóval kevesebbe kerül egy repülőút, mint a zsúfolt, hétvégi időszakokban. 

Mivel kedden és szerdán alapvetően kevesebben utaznak, a legtöbb légitársaság a legolcsóbb árait pont ezekre a napokra összpontosítja, sőt, egy szerdától szerdáig tartó nyaralással faraghatjuk le a leginkább a repülőjegyek költségeit.

Ezt a szabályt figyelmen kívül hagyva sokan még mindig a kockázatos, utolsó pillanatos foglalásokban hisznek az alacsonyabb árak reményében, azonban ezzel kockára tehetik a nyaralásukat. A biztos spóroláshoz a rövid távú járatokra is érdemes egy-három hónappal korábban, míg a hosszú távú utazásokra két-hat hónappal előre lefoglalni a jegyeket.

