Akinek a mondatai nem öregszenek – 100 éve született Janikovszky Éva

A magyar gyerekirodalom egyik legfontosabb alakja különleges nézőpontból írt gyerekekről és felnőttekről. Janikovszky Éva egyszerre humoros, érzékeny és időtálló, generációkat köt össze ma is.

Janikovszky Éva, a gyerekirodalom klasszikusa – öröksége ma is él.

1926. április 23-án született Szegeden, Kucses Éva Etelka néven.

2003. július 14-én hunyt el Budapesten, rákbetegségben.

Főbb művei: Aranyeső; Bertalan és Barnabás; Már iskolás vagyok; Örülj, hogy lány!; Örülj, hogy fiú!; Felnőtteknek írtam; Mosolyogni tessék!; Égigérő fű; De szép ez az élet!; Naplóm, 1938–1944

Gyerek- és felnőttvilág határán – Janikovszky Éva örök mondatai

Van egy szerző, akinek mondatai nem öregszenek. Sőt mintha minden újabb generációban egyre pontosabban találnának célba. Janikovszky Éva ilyen író. Születésének 100. évfordulóján nemcsak a magyar gyerekirodalom egyik legnagyobb alakjára emlékezünk, hanem arra a különös látásmódra is, amely egyszerre volt gyermeki és nagyon is felnőtt-, iróniával, empátiával és finom önreflexióval átszőtt.

Egy élet, ami történet lett

Janikovszky Éva Kucses Éva Etelka néven született Szegeden 1926. április 23-án. Családnevét később több élethelyzet és házasság is formálta, – volt ő Kispál Éva is – végül az a név vált ismertté, amelyen ma is olvassuk műveit.

Tanulmányai sokrétűek voltak: Szegeden filozófiát, néprajzot, magyar és német irodalmat hallgatott, később Budapesten pszichológiát és szociológiát is, majd tanári képesítést szerzett.

Már fiatalon a nyelv, a történetmesélés és az emberi helyzetek megfigyelése felé fordult. A második világháború utáni években belépett az irodalmi életbe, és hosszú évtizedeken át szerkesztőként dolgozott.

Ez a háttér erősen formálta írói szemléletét: pontos, tömör, mégis rendkívül érzékeny mondatokban gondolkodott. Nem gyerekkönyv-íróként indult, hanem olyan szerzőként, aki komolyan vette a gyerekek világát: nem leegyszerűsítette, hanem lefordította azt.

Van, amikor azért bőgök, mert rossz voltam, és van, amikor azért, mert jó voltam, de nem hiszik el. Annyi mindenért lehet bőgni, de olyan nehéz megmondani, hogy miért.

A gyereklét, mint tükör

Janikovszky munkásságának egyik kulcsa az a felismerés, hogy a gyerekek nem kisebb felnőttek, hanem külön logikájú gondolkodók. Olyan könyvei, mint a Kire ütött ez a gyerek?, a Ha én felnőtt volnék vagy a Már óvodás vagyok is, ezt a szemléletet viszik végig következetesen. A humor nála sosem dísz, inkább kifejezési- és túlélési forma.

Nálunk az a baj, hogy apukám is túl van terhelve, anyukám is túl van terhelve, meg a Bori is túl van terhelve, de ehhez én még kicsi vagyok, és ezért nekem kell itthon mindent megcsinálnom.

Ugyanazzal a komolysággal kezelte a gyerekkori félelmeket, mint a felnőttek hétköznapi abszurditását.

Akármit kérhettek tőlünk, amit csak akartok. Ilyesmit ritkán mondanak az embernek, de még nagyobb ritkaság, ha valaki mindjárt tudja, hogy mit akar.

„Nem nőttem ki belőle” – A gyereklét felnőtt szemmel

Janikovszky különlegessége abban rejlik, hogy nem lefelé beszélt a gyerekekhez, hanem melléjük állt. Az ő fejükkel gondolkodott, az ő szemükkel látott, és a gyerekek szívével érzett mindenkor. Történetei gyakran úgy szólalnak meg, mintha maguk a gyerekek mesélnének a szülőknek: „értsetek meg minket”; és a többi gyereknek is, kimondva azt az alapélményt, hogy nem vagy egyedül, érezni ér, félni ér, és nem lesz baj. Egy másik sokat idézett gondolata:

A képzelődésbe belenőni kell, nem kinőni belőle.

Ez szinte programnyilatkozat: nála a gyerekirodalom nem pedagógiai eszköz, hanem világlátás.