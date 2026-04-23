Ebben a városban 2013-ig nem viselhettek nadrágot a nők: így vált elfogadottá a tiltott ruhadarab

Jelen cikk egy zömében női újságírókból álló szerkesztőségben készült, akik többnyire nadrágot viselnek. Különös, de mai szemmel nézve teljesen hétköznapi öltözet nem is olyan régen súlyosan vétett volna az illendőség ellen. Ugyanis egészen a huszadik század végig kellett arra várni, hogy a nők számára is elfogadott viselet legyen a nadrág. A női nadrág története igencsak fordulatos volt.

Női nadrág története a modern korban

A női nadrág története Régészeti emlékek szerint iráni népek és a mükénéi kultúra nőtagjai viseltek először nadrágszerűségeket.

Az 1850-es évektől kezdődik a női nadrág története a modern korban.

Egészen a huszadik század végéig szigorú törvények, szabályok tiltották a nők számára a nadrágviselést.

Ókori problémák, nomád nadrágok

A női nadrágokra vonatkozó legkorábbi bizonyítékok több ezer éves ásatásokról kerültek elő: a mükénéi kultúrából előkerült vázákon nadrágszerű ruhát viselő nőalakok táncolnak. Az eurázsiai sztyeppéket benépesítő iráni népek között szintén gyakori viselet volt a nadrág mindkét nem esetén, mivel megkönnyítette a lovon való közlekedést.

Azonban európai kultúrkörben a női nadrág hosszabb utat járt be, hisz korai germán törzsek példájától eltekintve a nők mindvégig szoknyát, illetve ruhát viseltek. A mai értelemben vett nadrág története is hosszú utat járt be, mivel a bonyolultabb szabásmintához és varráshoz komolyabb kézügyesség kellett.

A nadrág elférfiasodásában a lovagi viselet jelentette a fordulópontot, mivel ekkor kezdték el maszkulin öltözetnek tekinteni; a 14. századtól már kizárólag a férfi ruhatár része volt.

A tudat, hogy a nők lába között ruhaanyag legyen, hallatlanul botrányos gondolat volt, melyet szigorú szabályok akadályoztak tűzzel-vassal. Kivételek azonban mindig akadtak: a Francia forradalom idején például a lázadó sans-culotte-ok nőtagjai viseltek pantallót, mint az ellenállás szimbólumát.

Blooemerek és tiltások a viktoriánus korban

A modern női nadrág története igazán a 19. században vette kezdetét. A korabeli női divat jellemzően nehéz, hosszú szoknyából állt, ami mindenfajta mozgást akadályozott és nem volt összeegyeztethető az egyre aktívabbá váló életmóddal. Ez indította el a reformruha mozgalmat a század közepén, ami száműzte a fűzőt és abroncsot, előtérbe hozva a kényelmes viseleteket. Sport, házimunka, szabadidős tevékenységek során nadrágot kezdtek viselni a nők, igaz, eleinte csak a négy fal között.