Ebben a városban 2013-ig nem viselhettek nadrágot a nők: így vált elfogadottá a tiltott ruhadarab

Jelen cikk egy zömében női újságírókból álló szerkesztőségben készült, akik többnyire nadrágot viselnek. Különös, de mai szemmel nézve teljesen hétköznapi öltözet nem is olyan régen súlyosan vétett volna az illendőség ellen. Ugyanis egészen a huszadik század végig kellett arra várni, hogy a nők számára is elfogadott viselet legyen a nadrág. A női nadrág története igencsak fordulatos volt.
A női nadrág története
- Régészeti emlékek szerint iráni népek és a mükénéi kultúra nőtagjai viseltek először nadrágszerűségeket.
- Az 1850-es évektől kezdődik a női nadrág története a modern korban.
- Egészen a huszadik század végéig szigorú törvények, szabályok tiltották a nők számára a nadrágviselést.
Ókori problémák, nomád nadrágok
A női nadrágokra vonatkozó legkorábbi bizonyítékok több ezer éves ásatásokról kerültek elő: a mükénéi kultúrából előkerült vázákon nadrágszerű ruhát viselő nőalakok táncolnak. Az eurázsiai sztyeppéket benépesítő iráni népek között szintén gyakori viselet volt a nadrág mindkét nem esetén, mivel megkönnyítette a lovon való közlekedést.
Azonban európai kultúrkörben a női nadrág hosszabb utat járt be, hisz korai germán törzsek példájától eltekintve a nők mindvégig szoknyát, illetve ruhát viseltek. A mai értelemben vett nadrág története is hosszú utat járt be, mivel a bonyolultabb szabásmintához és varráshoz komolyabb kézügyesség kellett.
A nadrág elférfiasodásában a lovagi viselet jelentette a fordulópontot, mivel ekkor kezdték el maszkulin öltözetnek tekinteni; a 14. századtól már kizárólag a férfi ruhatár része volt.
A tudat, hogy a nők lába között ruhaanyag legyen, hallatlanul botrányos gondolat volt, melyet szigorú szabályok akadályoztak tűzzel-vassal. Kivételek azonban mindig akadtak: a Francia forradalom idején például a lázadó sans-culotte-ok nőtagjai viseltek pantallót, mint az ellenállás szimbólumát.
Blooemerek és tiltások a viktoriánus korban
A modern női nadrág története igazán a 19. században vette kezdetét. A korabeli női divat jellemzően nehéz, hosszú szoknyából állt, ami mindenfajta mozgást akadályozott és nem volt összeegyeztethető az egyre aktívabbá váló életmóddal. Ez indította el a reformruha mozgalmat a század közepén, ami száműzte a fűzőt és abroncsot, előtérbe hozva a kényelmes viseleteket. Sport, házimunka, szabadidős tevékenységek során nadrágot kezdtek viselni a nők, igaz, eleinte csak a négy fal között.
A női nadrág történetének emblematikus alakja Elizabeth Smith Miller, aki 1851-ben egy jellegzetes sziluettű nadrágot tervezett. Ugyan a bokánál összefogott török nadrág, illetve a valamivel térd alá eső szoknya sziluettje csak nyomokban emlékeztet a ma ismert női nadrágokra, a bloomer néven elterjedt ruhadarab rapid népszerűségre tett szert. Kényelmes volt, könnyen lehetett benne mozogni, ennek ellenére pár év alatt véget ért a trend, a nők nadrágviselése ismét visszaszorult a négy fal közé.
Ugyanis egészen az első világháború kitöréséig jobbára pornográf irodalomban találkozhattak nadrágos nőkkel, az illem szoknyáért kiáltott.
A lábak és ágyék felsejlése ugyanis különösen erotikusnak számított, például a feljegyzések szerint nők nadrágban Berlin-szerte közlekedési dugókat okoztak látványukkal. Amikor a neves francia divattervező, Paul Poiret az 1910-es évek elején orienalista stílusú háremnadrágokat tervezett, a bemutató helyéül szolgáló lóversenyen sétabotjával kellett óvnia modelljeit.
Női nadrágfóbia a huszadik században
Amikor kitört az első világháború és a frontra vonuló férfiak helyett a nők álltak a gyártósor mellé, általánosan elfogadottá vált, hogy nők is nadrágban, mi több overallban dolgozzanak. Joggal hinné az ember, hogy az első világégés után senki nem foglalkozott olyan lényegtelen dologgal, hogy ki mit visel, de ismét csalódnunk kell az emberiségben. Alighogy visszatértek az utolsó katonák a frontról, a nőket máris újra szoknyába kényszerítették.
Hiába terveztek olyan márkák, mint a Chanel, vagy az Yves Saint Laurent női nadrágkollekciót, a termékeiket viselő nők továbbra is legfeljebb excentrikus csodabogarak voltak. Sőt, egészen a huszadik század végéig hajmeresztő öltözködési szabályok tiltották a női nadrágot.
Maradi női nadrágellenes szabályok:
- A new yorki Le Cote Basque étterem az 1970-es évek végéig nem engedte be a nadrágot viselő nőket. Környezettudatos megoldásként eldobható szoknyát adtak a pénzes vendégekre.
- A Lord & Taylor nevű patinás áruház dolgozói arról számoltak be, hogy még a kilencvenes évek közepén is elmarasztalták őket munkahelyi nadrágviselésért.
- Az FBI-nál egészen 1972-ig tiltották a nadrágviselést.
- Egészen 2013-ig érvényben volt egy törvény, miszerint nők csak külön engedéllyel viselhettek nadrágot Párizsban.
80-as évek és zöld lámpa a női nadrág történetének
Az, hogy a női nadrág elfogadott viselet legyen, a hetvenes években bekövetkező recessziónak volt köszönhető. Ugyanis az üresen kongó boltok láttán a divatházak rájöttek, hogyha nőknek készített pantallót árulnak, azzal nagyobb lesz a merítés. Ez egybeesett a szexuális forradalom, valamint a nőjogi mozgalmak előre törésével is, amik divat terén is egyenlő jogokat teremtettek.
Így jutottunk el a nyolcvanas évek kezdetéig, amikor a nagy divatházak női nadrágkollekciókat dobtak piacra és a pantalló végre a női gardrób szerves részévé vált.
Női nadrág története dióhéjban
Számos vallási felekezet és konzervatív nézet egészen a mai napig ellenzi a női nadrág viselését, ami arra jó példa, hogy a tiltás fő oka lényegét tekintve nem változott. Az ellentmondásos ruhadarab megítélése híven tükrözi a nyugati társadalmak változásait: tiltás, lázadás, harc, majd elfogadás.
