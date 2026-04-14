Élete a halál árnyékában telt, mesébe illő házasság jutott neki – 140 éve született Tóth Árpád

Élete nem a botrányos szerelmi történetekről szólt, hanem egy csendes, mély kötődésről, amely feleségéhez, Lichtmann Annához fűzte Tóth Árpád életét, és amely ritka harmóniában teljesedett ki a magyar irodalomtörténet egyik legidillibb házasságában.

Tóth Árpád élete és szerelme a magyar irodalom egyik legszebb története.

Forrás: Wikipedia

1886. április 14-én született Aradon, apja szobrász volt, Debrecenben nőtt fel.

Gyermekkorától tüdőbetegség kínozta, ami visszahúzódó, érzékeny alkatát is formálta.

1907-től publikált, a Nyugat tette ismertté; líráját a mulandóság és rezignáció hatja át.

Újságíróként és kritikusként, műfordítóként dolgozott, de egész életében anyagi gondokkal küzdött.

1928-ban, 42 évesen hunyt el Budapesten, tuberkulózis következtében.

Tóth Árpád élete és munkássága: a csendesen lobogó élet képe

Van élet, amely nem hangosan lobog, hanem halkan, szinte áttetszőn ég el. Tóth Árpád élete ilyen volt: érzékeny, finom, visszafogott, és már gyerekkorától kezdve egy sötét, kitartó árnyékkal együtt íródott. 140 évvel születése után ma már tisztábban látjuk: nemcsak a szerelmes versek költője volt, hanem egy olyan férfi, aki tudta, hogy az idő ellene dolgozik.

Tóth Árpád szerelme – Egy végzetszerű, halál árnyékában születő örök szerelem

A sorsszerűség és a végzetszerű egymásra találás mindvégig ott lebeg Tóth Árpád és Lichtmann Anna kapcsolatának története felett, mintha az ég egymásnak teremtette volna őket.

Először Debrecenben találkoztak, egy közös ismerős révén. Ez azonban még csak a sors halvány előjátéka volt. A valódi fordulat 1911 nyarán érkezett el, amikor egy látszólag véletlen helyzet újra egymás útjába sodorta őket: ugyanarra az üdülőhelyre, Svedlérre utaztak, és az együtt töltött idő alatt már egyértelművé vált, hogy köztük nem puszta rokonszenv, hanem mély, kölcsönös vonzalom szövődött.

Innen kezdve életük szinte egybeforrt, sorsuk közös úttá vált. Közel hat éven át éltek együtt, szegénységben és állandó anyagi bizonytalanságban, mégis szorosan egymáshoz kötve, mintha egy láthatatlan, végzetszerű erő tartotta volna össze őket. Bár kapcsolatuk mindenben egy házasság teljességét hordozta, a tényleges esküvő elmaradt, egyszerűen nem volt pénzük rá.