Száraz fejbőr vagy gomba? Minden, amit a korpáról tudnod kell – ha szeretnél megszabadulni tőle

A legtöbben a korpát egyszerű kozmetikai problémának tartják, és samponváltással próbálnak meg szabadulni tőle – sokszor eredmény nélkül. Az ok az, hogy a korpa valójában bőrgyógyászati állapot, amelynek megértése nélkül nehéz hatékonyan kezelni.
- A korpa fehéres vagy sárgás, hámlással járó fejbőrállapot
- Leggyakoribb oka a Malassezia gombafaj túlszaporodása a fejbőrön
- Nem ragályos betegség, és nem a rossz higiéniával függ össze
- A száraz fejbőr okozta hámlás és a valódi korpa két különböző állapot
- Gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponokkal a leghatékonyabb a kezelés
- Stressz, hormonális változások és bizonyos étrendi tényezők súlyosbíthatják
Mitől jelenik meg a korpa, és miben különbözik a száraz fejbőrtől?
A korpa hátterében legtöbbször a Malassezia globosa nevű gombafaj áll, amely természetes módon jelen van minden ember fejbőrén. Bizonyos feltételek esetén – fokozott faggyútermelés, az immunrendszer változása, hormonális hatások – ez a gombafaj túlszaporodik, és a fejbőr természetes megújulási folyamatát felgyorsítja. Az egyébként négy hetes sejtosztódási ciklus lerövidül, és a fejbőrsejtek érés nélkül hullanak le – ezek a látható, fehér vagy sárgás pikkelyek, amelyeket korpának hívunk.
Fontos megkülönböztetni a korpát a száraz fejbőrtől, mert kezelésük eltér egymástól. A száraz fejbőr apróbb, fehéres pikkelyekkel jár, amelyek szinte porrá esnek szét, és általában nem jár együtt zsíros tapintással – hidratálással jól kezelhető. A valódi korpa pikkelyei nagyobbak, zsírosabbak, és sokszor viszketéssel járnak – ez esetben a hidratálás nem segít, sőt ronthat a helyzeten.
A súlyosabb, a fülkagyló mögé, a szemöldökre és az arcra is kiterjedő, erősen gyulladásos forma már szeborrhoeás dermatitisnek minősül, amelynek kezelése orvosi felügyeletet igényelhet.
A leghatékonyabb kezelési módszerek
A korpa leghatékonyabb kezelésére gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponok alkalmasak. A leginkább bizonyítékokkal alátámasztott hatóanyagok közé tartozik a ketokonazol, a cink-pirition, a szelenomonoszulfid és a piroctone olamine. Ezek a hatóanyagok közvetlenül a Malassezia gombafaj szaporodását gátolják, és rendszeres használattal néhány héten belül látható javulást hoznak.
A kezelés kulcsa a kitartás és a helyes alkalmazási technika: a samponnak néhány percig a fejbőrön kell maradnia, mielőtt leöblítenék, hogy a hatóanyag kellő ideig érintkezzen a fejbőrrel. Az eredmény általában 2–4 hét rendszeres használat után érzékelhető. A tünetek enyhülésével sem érdemes azonnal abbahagyni a kezelést – fenntartó használatként heti egy-két alkalommal célszerű folytatni.
Ha a tünetek nem javulnak hat-nyolc hetes következetes kezelés ellenére sem, vagy ha a korpa kiterjedt gyulladással, erős viszketéssel jár, illetve a fejbőrön túli területekre is kiterjed, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Ilyenkor receptköteles, magasabb koncentrációjú gombaellenes készítmény vagy kortikoszteroid-tartalmú kezelés válhat szükségessé.
Mi ronthatja a korpát, és mit tehetsz a megelőzés érdekében?
A korpa súlyosbodásában számos tényező szerepet játszhat. A krónikus stressz az egyik legjobban dokumentált kiváltó és rontó tényező: a stressz befolyásolja az immunrendszer működését, ami kedvez a Malassezia túlszaporodásának. A hormonális változások – különösen pubertáskorban és menopauza idején – szintén összefüggnek a korpa megjelenésével vagy súlyosbodásával.
A megelőzésben az étrend szerepe vitatott, de egyes vizsgálatok összefüggést találtak a magas cukortartalmú étrend, a feldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása és a súlyosabb korpás tünetek között. A bőr egészségét támogató tápanyagok – cink, B-vitaminok, ómega-3 zsírsavak – megfelelő bevitele hozzájárulhat a fejbőr egyensúlyának fenntartásához.
A fejbőr rendszeres, de nem túl agresszív tisztítása, a túlzottan forró víz kerülése mosáskor, valamint a hajszárító megfelelő távolságból való használata mind segítenek abban, hogy a fejbőr természetes védőrétege megmaradjon, és a Malassezia ne kapjon kedvező feltételeket a túlszaporodáshoz.
