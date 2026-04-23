Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 23., csütörtök Béla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kezelési módszer

Száraz fejbőr vagy gomba? Minden, amit a korpáról tudnod kell – ha szeretnél megszabadulni tőle

kezelési módszer fejbőr száraz fejbőr gombafaj kezelés
Zedna Life
2026.04.23.
A korpa az egyik leggyakoribb fejbőrprobléma, mégis rengeteg tévhit övezi. A korpa hátterében nem egyszerűen a száraz fejbőr áll – a leggyakoribb ok egy gombafaj túlszaporodása, amelynek kezelése egészen más megközelítést igényel, mint amit sokan gondolnának.

A legtöbben a korpát egyszerű kozmetikai problémának tartják, és samponváltással próbálnak meg szabadulni tőle – sokszor eredmény nélkül. Az ok az, hogy a korpa valójában bőrgyógyászati állapot, amelynek megértése nélkül nehéz hatékonyan kezelni. 

Nm szép látvány, amikor a korpa a válladra hullik
Ha te is a korpa áldozata vagy, figyelj, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle!
Forrás: 123RF
  • A korpa fehéres vagy sárgás, hámlással járó fejbőrállapot
  • Leggyakoribb oka a Malassezia gombafaj túlszaporodása a fejbőrön
  • Nem ragályos betegség, és nem a rossz higiéniával függ össze
  • A száraz fejbőr okozta hámlás és a valódi korpa két különböző állapot
  • Gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponokkal a leghatékonyabb a kezelés
  • Stressz, hormonális változások és bizonyos étrendi tényezők súlyosbíthatják

 

Mitől jelenik meg a korpa, és miben különbözik a száraz fejbőrtől?

A korpa hátterében legtöbbször a Malassezia globosa nevű gombafaj áll, amely természetes módon jelen van minden ember fejbőrén. Bizonyos feltételek esetén – fokozott faggyútermelés, az immunrendszer változása, hormonális hatások – ez a gombafaj túlszaporodik, és a fejbőr természetes megújulási folyamatát felgyorsítja. Az egyébként négy hetes sejtosztódási ciklus lerövidül, és a fejbőrsejtek érés nélkül hullanak le – ezek a látható, fehér vagy sárgás pikkelyek, amelyeket korpának hívunk.

Fontos megkülönböztetni a korpát a száraz fejbőrtől, mert kezelésük eltér egymástól. A száraz fejbőr apróbb, fehéres pikkelyekkel jár, amelyek szinte porrá esnek szét, és általában nem jár együtt zsíros tapintással – hidratálással jól kezelhető. A valódi korpa pikkelyei nagyobbak, zsírosabbak, és sokszor viszketéssel járnak – ez esetben a hidratálás nem segít, sőt ronthat a helyzeten.

A súlyosabb, a fülkagyló mögé, a szemöldökre és az arcra is kiterjedő, erősen gyulladásos forma már szeborrhoeás dermatitisnek minősül, amelynek kezelése orvosi felügyeletet igényelhet.

Mutatjuk a leghatékonyabb korpa elleni kezeléseket
Forrás: 123RF

A leghatékonyabb kezelési módszerek

A korpa leghatékonyabb kezelésére gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponok alkalmasak. A leginkább bizonyítékokkal alátámasztott hatóanyagok közé tartozik a ketokonazol, a cink-pirition, a szelenomonoszulfid és a piroctone olamine. Ezek a hatóanyagok közvetlenül a Malassezia gombafaj szaporodását gátolják, és rendszeres használattal néhány héten belül látható javulást hoznak.

A kezelés kulcsa a kitartás és a helyes alkalmazási technika: a samponnak néhány percig a fejbőrön kell maradnia, mielőtt leöblítenék, hogy a hatóanyag kellő ideig érintkezzen a fejbőrrel. Az eredmény általában 2–4 hét rendszeres használat után érzékelhető. A tünetek enyhülésével sem érdemes azonnal abbahagyni a kezelést – fenntartó használatként heti egy-két alkalommal célszerű folytatni.

Ha a tünetek nem javulnak hat-nyolc hetes következetes kezelés ellenére sem, vagy ha a korpa kiterjedt gyulladással, erős viszketéssel jár, illetve a fejbőrön túli területekre is kiterjed, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Ilyenkor receptköteles, magasabb koncentrációjú gombaellenes készítmény vagy kortikoszteroid-tartalmú kezelés válhat szükségessé.

Mi ronthatja a korpát, és mit tehetsz a megelőzés érdekében?

A korpa súlyosbodásában számos tényező szerepet játszhat. A krónikus stressz az egyik legjobban dokumentált kiváltó és rontó tényező: a stressz befolyásolja az immunrendszer működését, ami kedvez a Malassezia túlszaporodásának. A hormonális változások – különösen pubertáskorban és menopauza idején – szintén összefüggnek a korpa megjelenésével vagy súlyosbodásával.

A megelőzésben az étrend szerepe vitatott, de egyes vizsgálatok összefüggést találtak a magas cukortartalmú étrend, a feldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása és a súlyosabb korpás tünetek között. A bőr egészségét támogató tápanyagok – cink, B-vitaminok, ómega-3 zsírsavak – megfelelő bevitele hozzájárulhat a fejbőr egyensúlyának fenntartásához.

A fejbőr rendszeres, de nem túl agresszív tisztítása, a túlzottan forró víz kerülése mosáskor, valamint a hajszárító megfelelő távolságból való használata mind segítenek abban, hogy a fejbőr természetes védőrétege megmaradjon, és a Malassezia ne kapjon kedvező feltételeket a túlszaporodáshoz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu