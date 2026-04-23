Száraz fejbőr vagy gomba? Minden, amit a korpáról tudnod kell – ha szeretnél megszabadulni tőle

A legtöbben a korpát egyszerű kozmetikai problémának tartják, és samponváltással próbálnak meg szabadulni tőle – sokszor eredmény nélkül. Az ok az, hogy a korpa valójában bőrgyógyászati állapot, amelynek megértése nélkül nehéz hatékonyan kezelni.

Ha te is a korpa áldozata vagy, figyelj, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle!

A korpa fehéres vagy sárgás, hámlással járó fejbőrállapot

Leggyakoribb oka a Malassezia gombafaj túlszaporodása a fejbőrön

Nem ragályos betegség, és nem a rossz higiéniával függ össze

A száraz fejbőr okozta hámlás és a valódi korpa két különböző állapot

Gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponokkal a leghatékonyabb a kezelés

Stressz, hormonális változások és bizonyos étrendi tényezők súlyosbíthatják

Mitől jelenik meg a korpa, és miben különbözik a száraz fejbőrtől?

A korpa hátterében legtöbbször a Malassezia globosa nevű gombafaj áll, amely természetes módon jelen van minden ember fejbőrén. Bizonyos feltételek esetén – fokozott faggyútermelés, az immunrendszer változása, hormonális hatások – ez a gombafaj túlszaporodik, és a fejbőr természetes megújulási folyamatát felgyorsítja. Az egyébként négy hetes sejtosztódási ciklus lerövidül, és a fejbőrsejtek érés nélkül hullanak le – ezek a látható, fehér vagy sárgás pikkelyek, amelyeket korpának hívunk.

Fontos megkülönböztetni a korpát a száraz fejbőrtől, mert kezelésük eltér egymástól. A száraz fejbőr apróbb, fehéres pikkelyekkel jár, amelyek szinte porrá esnek szét, és általában nem jár együtt zsíros tapintással – hidratálással jól kezelhető. A valódi korpa pikkelyei nagyobbak, zsírosabbak, és sokszor viszketéssel járnak – ez esetben a hidratálás nem segít, sőt ronthat a helyzeten.

A súlyosabb, a fülkagyló mögé, a szemöldökre és az arcra is kiterjedő, erősen gyulladásos forma már szeborrhoeás dermatitisnek minősül, amelynek kezelése orvosi felügyeletet igényelhet.

A leghatékonyabb kezelési módszerek

A korpa leghatékonyabb kezelésére gombaellenes hatóanyagot tartalmazó samponok alkalmasak. A leginkább bizonyítékokkal alátámasztott hatóanyagok közé tartozik a ketokonazol, a cink-pirition, a szelenomonoszulfid és a piroctone olamine. Ezek a hatóanyagok közvetlenül a Malassezia gombafaj szaporodását gátolják, és rendszeres használattal néhány héten belül látható javulást hoznak.