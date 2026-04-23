Lajos herceg nyolcéves lett, és ez sok dolgot megváltoztat Vilmosék hercegék életében

Lajos herceg az elmúlt években a királyi család egyik legnépszerűbb tagjává vált. Sokszor nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ennek ellenére sokan felfigyeltek rá: rendszeresen ő vitte el a show-t a grimaszaival, a csínytevéseivel és azzal a fajta természetes, gyermeki viselkedéssel, amely ritkán látható a hozzá hasonló közegben nevelkedett gyerekeknél.

Lajos herceg és Katalin hercegné 2022-ben II. Erzsébet királynő platina jubileumi ünnepségén

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak arról beszélt, hogy Lajos herceg nyolcadik születésnapja bizonyára nosztalgikus érzéseket ébreszt majd a szüleiben. Szerinte elkerülhetetlen, hogy egy kis szomorúság is vegyüljön az ünneplésbe, hiszen rádöbbennek: már a legkisebb gyerekük sem kisbaba többé.

„Egy kis szomorúság? Igen, ez elkerülhetetlen, amikor a kisbabád hirtelen megnő, kinövi az összes ruháját, egyre erősebben érvényesíti az akaratát és megmutatja függetlenségét; a legtöbb szülő kissé nosztalgikus hangulatba kerül ilyenkor. A kisgyermekkor végérvényesen elmúlt, a tinikor küszöbén állnak” – fogalmazott.

A szakértő szerint az utóbbi időben meg is változott Lajos herceg viselkedése is. Úgy véli, már kevésbé hozza azt a csibészes viselkedést, ami korábban jellemezte, és egyre inkább tudatában van annak, hogy sokan figyelik őt. Így volt ez már húsvétkor Windsorban is: már nemcsak György herceg látszott felnőttnek, hanem Lajos és Sarolta hercegnő is. „A rövidnadrágos, pajkos kisfiú öltönyös, nyakkendős, jól nevelt Lajos herceg lett” - hívta fel a figyelmet a szakértő. Ezúttal nem volt nyelvnyújtogatás, nem voltak huncut gesztusok, sőt Lajos alig nézett a tömeg felé. Nem arról van szó, hogy a szülei visszafogták volna, inkább maga a kisfiú érzi jobban, milyen helyzetben van. „Lajos valószínűleg már tudatában van annak, hogy nyilvános eseményen vesz részt. És ettől kicsit zavarban lehet. Így Saroltára maradt a feladat, hogy barátságosan integessen a tömeg és a kamerák felé.”

Jennie Bond ugyanakkor arra számít, hogy ahogy Lajos herceg egyre idősebb lesz, gyakrabban láthatjuk majd királyi eseményeken.

Úgy gondolom, hogy mostantól Lajos is több eseményen vesz részt, de biztos vagyok benne, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné továbbra is azt a politikát követik, hogy kis családjuknak a helyzetükhöz képest a lehető legnormálisabb nevelést biztosítsák. Remek gyerekeknek tűnnek – ez pedig az odaadó szüleik érdeme.

Így ünnepli a királyi család Lajos herceg születésnapját

A szakértő szerint biztosan különleges figyelmet kap a család legkisebb tagja a születésnapján. Úgy sejti, iskola után akár kisebb összejövetel vagy születésnapi grillezést tarthatnak, sőt még az sem kizárt, hogy trambulinozás is lesz a programban, Lajos ugyanis rajong az ugrándozásért. Az ajándékok kapcsán is van tippje a szakértőnek. Mivel Lajos szeret dobolni, szerinte akár új dobfelszerelést is kaphat, de a társasjátékoknak is örülne.