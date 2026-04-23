Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 23., csütörtök Béla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
filmpremier

Így néz ki most Michael Jackson 95 éves édesanyja: Katherin évek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt

Szabados Dániel
2026.04.23.
Új fotó került elő Katherine Jacksonról, Michael Jackson édesanyjáról, aki az utóbbi években szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. A Jackson család 95 éves matriarcháját a Michael című életrajzi film premierje előtt látták.

Michael Jackson édesanyjáról Colman Domingo osztott meg egy fotót az Instagram-sztorijában, és néhány személyes sort is írt a kép mellé. „Az ő szeretete és támogatása volt minden, amire szükségem volt” – fogalmazott. Külön megköszönte a Jackson családnak is, hogy elmentek a bemutatóra, és szeretettel fogadták őt, és értékelték a sok munakát, amit a produkcióba fektettek. Bejegyzése végén azt írta: „Boldoggá tettük őt”, amivel azt sugallta, hogy Katherine Jackson elégedetten fogadta a filmet.

Colman Domingo és Michael Jackson 95 éves édesanyja, Katherine Jackson
Forrás: Instagram

A premieren a Michael című film szereplői és a Jackson család több tagja is jelen volt, két ismert név azonban hiányzott a rendezvényről: Michael Jackson húga, Janet Jackson, valamint az énekes lánya, Paris Jackson sem jelent meg.

Michael Jackson édesanyját csak ritkán látni

Katherine Jackson évek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, csak La Toya Jackson közösségi oldalain láthattunk róla képeket és videókat. Tavaly májusban, anyák napján megható bejegyzéssel köszöntötte Katherine-t. Egy képsorozatot osztott meg róla, és ezt írta: „Boldog anyák napját minden hihetetlenül csodálatos, szerető és gyönyörű anyának! Ti vagytok az igazi erő, amely megalapozza az életünket, és végigkísér minket rajta.”

A Michael című új filmben Nia Long formálja meg Katherine Jacksont. Az Antoine Fuqua rendezte életrajzi alkotás Michael Jackson életét dolgozza fel, a popikont pedig Jaafar Jackson alakítja, aki Michael unokaöccse, Jermaine Jackson fia. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
