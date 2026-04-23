Így néz ki most Michael Jackson 95 éves édesanyja: Katherin évek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt

Michael Jackson édesanyjáról Colman Domingo osztott meg egy fotót az Instagram-sztorijában, és néhány személyes sort is írt a kép mellé. „Az ő szeretete és támogatása volt minden, amire szükségem volt” – fogalmazott. Külön megköszönte a Jackson családnak is, hogy elmentek a bemutatóra, és szeretettel fogadták őt, és értékelték a sok munakát, amit a produkcióba fektettek. Bejegyzése végén azt írta: „Boldoggá tettük őt”, amivel azt sugallta, hogy Katherine Jackson elégedetten fogadta a filmet.

Colman Domingo és Michael Jackson 95 éves édesanyja, Katherine Jackson

A premieren a Michael című film szereplői és a Jackson család több tagja is jelen volt, két ismert név azonban hiányzott a rendezvényről: Michael Jackson húga, Janet Jackson, valamint az énekes lánya, Paris Jackson sem jelent meg.

Michael Jackson édesanyját csak ritkán látni

Katherine Jackson évek óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, csak La Toya Jackson közösségi oldalain láthattunk róla képeket és videókat. Tavaly májusban, anyák napján megható bejegyzéssel köszöntötte Katherine-t. Egy képsorozatot osztott meg róla, és ezt írta: „Boldog anyák napját minden hihetetlenül csodálatos, szerető és gyönyörű anyának! Ti vagytok az igazi erő, amely megalapozza az életünket, és végigkísér minket rajta.”

A Michael című új filmben Nia Long formálja meg Katherine Jacksont. Az Antoine Fuqua rendezte életrajzi alkotás Michael Jackson életét dolgozza fel, a popikont pedig Jaafar Jackson alakítja, aki Michael unokaöccse, Jermaine Jackson fia.

